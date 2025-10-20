Rajono krepšinio pirmenybės atidarytos – pirmieji rezultatai ir triuškinančios pergalės

2025–2026 m. Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių sezonas prasidėjo „Prienų SC-2008“ ir praėjusių metų vicečempionų „Šilavoto“ akistata, o spalio 19 d. Prienų sporto arenoje iš viso buvo sužaistos ketverios pirmojo turo rungtynės.
Susitikimą geriau pradėjo „Šilavoto“ komanda, kuri baudos aikštelėje dominavusio D. Savicko dėka netruko išsiveržti į priekį. Vis dėlto „Prienų SC-2008“ jaunimas ėmė po truputį mažinti atsilikimą, o J. Minajevo dvitaškis, aidint kėlinio sirenai, leido pastariesiems persverti rezultatą savo naudai – 20:19. Antrajame ketvirtyje „Prienų SC-2008“ padidino pranašumą iki 7 taškų, tačiau tada „Šilavotas“ pelnė 9 taškus be atsako ir vėl atsidūrė pirmaujančiųjų vaidmenyje.
Įpusėjus rungtynėms, šilavotiškiai pirmavo 43:40. Trečiajame kėlinyje M. Plioplio taiklių metimų dėka „Prienų SC-2008“ komanda „užsikūrė“ ir ėmė tolti nuo varžovų. Net 30 taškų sumetę prieniškiai prieš lemiamą dvikovos atkarpą jau turėjo 8 taškų pranašumą – 70:62. Svarbiausiomis rungtynių minutėmis „Šilavotui“ buvo pavykę priartėti iki 2 taškų, tačiau net penki iš eilės T. Okmano ir P. Muliuolio tritaškiai galiausiai pasiuntė varžovus į „nokautą“ ir leido „Prienų SC-2008“ ekipai pirmenybes pradėti pergale rezultatu 90:86.
„Prienų SC-2008“ – „Šilavotas“ 90:86 (20-19 20-24 30-19 20-24).
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Prienų SC-2008“: M. Plioplys – 17, T. Okmanas – 16, P. Muliuolis –15, J. Minajevas – 11.
„Šilavotas“: D. Savickas– 19, I. Jasiulis – 15, D. Vaitkus ir P. Masikonis – po 12.
„Šilavoto“ komandos žaidėjas D. Vaitkus nubaustas technine pražanga.
„Prienų SC-2008“ komandos žaidėjas T. Okmanas nubaustas technine pražanga.
**
Dukart pirmenybių čempionai „Tūzai“ į Prienus sugrįžo po metų pertraukos ir kitu pavadinimu – šiame sezone komanda vadinasi „Tankos“, o jų pirmaisiais varžovais tapo „Dantransa“.
Jau nuo pirmųjų susitikimo minučių „Tankos“ demonstravo uraganinį puolimą ir išsiveržė į priekį 10:0 bei privertė varžovus prašyti minutinės pertraukėlės. Po jos, deja, vaizdas aikštelėje nesikeitė – „Tankos“ ir toliau bombardavo varžovus taikliais metimais, o rezultatas jau po pirmojo ketvirčio buvo triuškinamas – 31:8.
„Dantransos“ krepšininkai po tokio šalto dušo taip ir nesugebėjo atsigauti: N. Kazlausko ir B. Čepulio vedama „Tankos“ ekipa toliau be didesnio vargo didino savo persvarą, o, įpusėjus rungtynėms, pastarųjų pranašumas pasiekė nepadorią 39 taškų ribą – 59:20.
Antroje rungtynių dalyje „Dantransa“ intrigos taip ir nebeatkūrė. Nors komanda demonstravo efektyvesnį puolimą, tačiau skylėta gynyba neleido bent kiek priartėti prie varžovų. Galiausiai „Tankos“ nušlavė „Dantransos“ komandą ir laimėjo susitikimą net 108:62.
„Tankos“ – „Dantransa“ 108:62 (31-8 28-12 22-28 27-14).
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Tankos“: N. Kazlauskas – 24, B. Čepulis – 23, V. Miglinas – 19, A. Devyžius – 12.
„Dantransa“: T. Veisas – 18, U. Veryga – 13, K. Chadakauskas – 9.
„Dantransos“ komandos žaidėjas U. Veryga nubaustas technine pražanga.
**
Praėjusiais metais pirmenybėse debiutavęs „Rebuildas“ pergalės taip ir neiškovojo, o pirmaisiais jų priešininkais šiame sezone tapo BC „Pakuonis-Energija“ krepšininkai.
Nors K. Pauros tritaškių dėka „Rebuildas“ rezultatyviai pradėjo rungtynes, tačiau kiaura gynyba neleido išsivežti į priekį: J. Davidavičius, L. Vainikevičius ir M. Ylius be didesnių problemų rinko taškus, o BC „Pakuonis-Energija“ jau po pirmojo ketvirčio išsiveržė į priekį 35:19.
Antrajame kėlinyje varžovus spaudę pakuoniškiai toliau dideliu tempu didino savo pranašumą, o dvikovos nugalėtojas jau buvo aiškus vos įpusėjus susitikimui, kai BC „Pakuonio-Energijos“ persvara pasiekė 38 taškų ribą – 67:29.
Antroje rungtynių dalyje „Rebuildo“ puolimas ir toliau rėmėsi tolimais metimais bei K. Pauros individualiu meistriškumu, tuo tarpu BC „Pakuonis-Energija“ be vargo didino savo persvarą. Rungtynes be intrigos BC „Pakuonis-Energija“ laimėjo nepadoriai dideliu skirtumu – 149:65. Nors Prienų r. savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio pirmenybėse rekordai niekada nebuvo fiksuojami, tačiau toks Pakuonio komandos rezultatyvumas neabejotinai patenka tarp įspūdingiausių komandinių pasiekimų per visą čempionato istoriją.
BC „Pakuonis-Energija“ – „Rebuildas“ 149:65 (35-19 32-10 42-13 40-23).
Rezultatyviausi žaidėjai:
BC „Pakuonis-Energija“: L. Vainikevičius – 34, M. Ylius – 26, J. Davidavičius – 22, K. Barvainas – 20.
„Rebuildas“: K. Paura – 28, A. Keblaitis– 16, K. Balsevičius – 11.
**
Pirmąjį turą užbaigė čempionų „Versmės“ ir „Azibets.lt“ akistata.
Rezultatyviai rungtyniavusio M. Daraškevičiaus, D. Jurgelionio ir L. Lukošenkino trio vedama „Versmė“ sėkmingai pradėjo dvikovą ir išsiveržė į priekį 29:18. Antrajame kėlinyje „Versmės“ puolimas stabtelėjo, tačiau „Azibets.lt“ komandai tuo pasinaudoti nepavyko.
Po iš esmės lygaus antrojo ketvirčio „Versmė“ ir toliau išlaikė saugų pranašumą – 47:35. Po didžiosios pertraukos „Versmės“ puolimo trejetas ir toliau sėkmingai darė savo darbą – trečiajame kėlinyje M. Daraškevičius, D. Jurgelionis ir L. Lukošenkinas pelnė net 24 iš 26 visos komandos taškų, o „Versmės“ pranašumas pasiekė 19 taškų – 73:54. Ketvirtąjį kėlinį 8 taškais iš eilės pradėjo A. Levinskas, o „Azibets.lt“ ėmė tirpdyti varžovų persvarą. Pastarajam į pagalbą prisijungę K. Daugėla ir K. Valavičius taip pat sėkmingai rinko taškus, o „Azibets.lt“ deficitas sumažėjo iki vienženklio. Vis dėlto nuostabiai rungtyniavęs D. Jurgelionis pataikė tris tolimus metimus ir galiausiai įtvirtino „Versmės“ pergalę rezultatu 93:84.
„Versmė“ – „Azibets.lt“ 93:84 (29-18 18-17 26-19 20-30).
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Versmė“: D. Jurgelionis– 34, L. Lukoenkinas– 27, M. Daraškevičius– 19.
„Azibets.lt“: A. Levinskas – 17, K. Daugėla ir K. Valavičius– po 16, B. Vaišvilas – 15.
„Gyvenimo“ informacija