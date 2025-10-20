Prienų krašto gamintojams – parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ medaliai

20 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 10–12 dienomis Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko jau septynioliktoji paroda „Rinkis prekę lietuvišką“, kurioje net 265 Lietuvos gamintojai vartotojams pristatė mūsų šalyje kuriamus produktus ir paslaugas.
Kaip ir kasmet, vertinimo komisija išrinko geriausius maisto, gėrimų, aprangos, kosmetikos, buitinės chemijos bei interjero sprendimų kūrėjus ir gamintojus iš visos Lietuvos. Skirtingose produktų kategorijose iš viso išdalinta 90 parodos medalių (65 aukso ir 35 sidabro) – trys iš jų įteikti vartotojų mylimiausiems; gaminiai vertinti pagal kokybės, inovatyvumo, draugiškumo aplinkai, tvarumo ir kitus kriterijus.
Parodoje buvo pastebėta bei apdovanota ir Prienų rajone veikiančių, gilias šaknis turinčių verslo įmonių produkcija. Maisto ir gėrimų kategorijoje aukso medalius pelnė: AB „IŠLAUŽO ŽUVIS“ pagaminta šaltai rūkyta karpio ir plačiakakčio dešra ir UAB „LIETUVIŠKAS MIDUS“ nealkoholinis midus „NAMIDUS“ su spanguolių sultimis.
Kosmetikos ir buitinės chemijos kategorijoje sidabro medaliu apdovanotas UAB „EVIJA & Partner“ kreminis šilkas EVIJA „Greipfrutas“. Tai – jau trečiasis medalis į Prienų rajone įkurto šeimos verslo įmonės kolekciją.

