Balbieriškyje atidaryta nauja vaikų žaidimų aikštelė

Spalio 19 d. Balbieriškio parke oficialiai atidaryta atnaujinta vaikų žaidimų aikštelė – džiugi žinia ne tik mažiesiems, bet ir visai bendruomenei. Įgyvendinti net du projektai, kurių bendra vertė – beveik 38 000 eurų. Tai dar vienas puikus pavyzdys, kaip gyventojų iniciatyvos ir bendradarbiavimas gali virsti prasmingais darbais.
Pagrindinis projektas – „Vaikų linksmybių parkas“ – buvo įgyvendintas Balbieriškio bendruomenei laimėjus Prienų rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto idėjų konkursą. Projekto vertė beveik 35 000 Eur, iš jų apie 18 000 Eur skirta vaikų žaidimų įrenginiams, o apie 17 000 Eur – saugiai dangai ir jos įrengimui. Įgyvendinimu rūpinosi Prienų rajono savivaldybė, Balbieriškio seniūnija ir bendruomenė „Balbieriškis juda“.
Aikštelėje įrengtas laivo formos žaidimų įrenginys. Papildomai aikštelėje įrengtas ir batutas, kuriam lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Prienų rajono savivaldybė. Šis projektas – dar vienas bendruomenės pastangomis įgyvendintas sprendimas, siekiant padidinti vaikų užimtumą ir judėjimo galimybes lauke.
Atidarymo renginyje dalyvavo ir bendruomenę sveikino Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Tarybos narys Algis Marcinkevičius bei Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė.
Vadovai pasidžiaugė bendruomenės iniciatyvumu, vieningumu, sėkmingai įgyvendinant bendruomeninius projektus, padėkojo visiems prisidėjusiems, palinkėdami ir toliau išlikti vieningiems, saugoti bendrą turtą bei atsakingai naudoti viešąsias lėšas.
Renginys buvo kupinas džiugių akimirkų – vaikus linksmino Žmogus-voras, vyko balionų lankstymas, žaidimai, o bendruomenė „Balbieriškis juda“ vaišino susirinkusiuosius karšta arbata ir sausainiais.
Prienų rajono savivaldybės informacija