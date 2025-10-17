Birštono TAU keliauja su rudeniu

17 spalio, 2025

Birštono trečiojo amžiaus universitetas (TAU) vėl pradėjo naujus mokslo metus. Kurhauze džiaugėmės vieni kitais, o spalio 8 d. jau išvykome į kelionę po Dzūkiją. Kopėme į Rudaminos piliakalnį Lazdijų rajone, gėrėjomės vaizdais, klausėmės A.Kisieliaus pasakojimo apie vieną žymiausių Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų.
Pakeliui užsukome į Aštrią Kirsną, kur mūsų jau laukė gidas. Jis vedžiojo mus po šios vietovės dvarvietę, pasakojo dvaro atsiradimo, klestėjimo ir nuopolių istoriją, iššūkius bei savininkus, kurie lėmė ne tik pačio dvaro vaizdą ir turtingumą, bet ir to meto žmonių gyvenimą. Viešnagės metu gėrėjomės nuostabiais rudens peizažais, didžiuliu, puikiai prižiūrimu parku, žirgynu, vandens telkiniais ir tilteliais.
Paskui užsukome ir į Veisiejus, kur bendravome su labai iškalbinga ir sumania regioninio parko darbuotoja. Sužinojome apie retas žaliąsias medvarles, Asvejos, Snaigyno, Vernijo ir Veisiejo ežerus, jų augaliją bei gyvūniją, aplankėme Šv. Jurgio bažnyčią, išgirdome, kad šiame krašte gydytojas L. Zamenhofas sukūrė esperanto kalbą.
Po skanių pietų labai šauniame Bertašiūnų vienkiemyje išbandėme savo jėgas sportinėse rungtyse.
Pailsėję ir pasistiprinę vykome į Kapčiamiestį, kur aplankėme vietinį muziejų, sužinojome apie garbingus šio krašto žmones ir apie 1831 m. sukilimo I Lietuvos pulko sukilėlių kapitonę E. Pliaterytę, jos asmenybę bei žygdarbius. Aplankėme Emilijos kapą bei paminklus Kapčiamiestyje ir prie Vainežerio ežero, buvusios dvaro sodybos, kurioje ji mirė, vietoje.
Namo važiavome puikiai nusiteikę ir dėkingi direktorei N.Jakimonienei ir jos padėjėjui A.Kisieliui už puikų rudens nuotykį. Mus visus tradiciškai vežiojo labai atsakingas ir šaunus Birštono bendruomenės autobuso vairuotojas T. Abraitis.
Asta Ferevičienė
Birštono TAU dekanė

