Birštono savivaldybės merė dalyvavo Prezidentūroje vykusiame Regionų forume

17 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 10 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko septintasis Regionų forumas, subūręs centrinės valdžios, savivaldos ir socialinius partnerius aptarti regionams aktualias temas. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, ministrai, savivaldybių merai, valstybės institucijų ir socialinių partnerių atstovai. Birštono savivaldybei atstovavo merė Nijolė Dirginčienė.
Forumo metu buvo diskutuojama apie sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo prieinamumo ir kokybės gerinimą regionuose, savivaldybių investavimo galimybes, vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimą krašto apsaugos bei civilinės saugos srityse.
„Savarankiškos, tvirtą ryšį su vietos gyventojais palaikančios, klestinčios savivaldybės, apie kurias tiek daug kalbėjome ankstesniuose Regionų forumuose – tai pagrindas, ant kurio bus galima toliau statyti stipresnę, atsparesnę ir saugesnę valstybę,“ – Regionų forume sakė LR Prezidentas Gitanas Nausėda.
Prezidentui forumo metu buvo įteiktas Lietuvos savivaldybių merų kreipimasis, kuriame merai aukščiausius šalies vadovus ragina nepritarti LR fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimo projektui, kuris padarytų didelę žalą Lietuvos savivaldybių finansiniam savarankiškumui ir pablogintų jų investicines galimybes.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pabrėžė, kad tokie renginiai skatina glaudesnį bendradarbiavimą, stiprina savivaldos balsą nacionaliniu lygmeniu ir padeda ieškoti sprendimų, užtikrinančių tvarią savivaldybių bei regionų plėtrą.
LR Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotą Regionų forumą organizavo LR Prezidentūra, Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
Birštono savivaldybės informacija

