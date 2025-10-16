Savivaldos dienos proga – Prienų socialinių paslaugų centro lankytojų dovana

16 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 10-ąją, minint Vietos savivaldos dieną, Prienų rajono savivaldybėje apsilankė ypatingi svečiai – tradiciškai su sveikinimais ir dovanomis mus aplankė Prienų socialinių paslaugų centro atstovai bei Neįgaliųjų dienos grupės lankytojai.
Centro direktorė Aurelija Urbonienė nuoširdžiai padėkojo Savivaldybei už glaudų bendradarbiavimą, sprendimus, orientuotus į pagalbą žmogui, bei už krašto gražinimą ir puoselėjimą. Ji palinkėjo, kad ir toliau netrūktų ryžto priimti žmonėms naudingus sprendimus, o Prienų kraštas klestėtų ir taptų vis jaukesne vieta gyventi kiekvienam.
Neįgaliųjų dienos grupės lankytojai Savivaldybei įteikė savo rankomis sukurtą dovaną – Jurgitos ir Redos pieštą spalvingą piešinį, kuris papuoš Savivaldybės administracijos erdves, o grupės atstovė Daivutė visiems palinkėjo sveikatos, sėkmingo darbo ir daug meilės.
Savivaldybės vadovai pasidžiaugė Socialinių paslaugų centro prasminga veikla, Neįgaliųjų dienos grupės narių kūrybiškumu bei aktyvumu. Jie padėkojo centro vadovams ir darbuotojams už pastangas, ugdant lankytojų kasdienius įgūdžius, organizuojant originalias ir įtraukiančias kūrybines veiklas. Susitikimo metu Savivaldybė taip pat įteikė simbolines dovanėles – dėkingumo ženklą už bendrystę ir nuoširdų bendradarbiavimą.
Ši dovana – jau ketvirtoji, kurią Neįgaliųjų dienos grupės lankytojai skiria Vietos savivaldos dienos proga. Tai – graži, prasminga tradicija, kuri primena, kad bendrystė, rūpestis ir nuoširdus žmogiškas ryšys kuria stiprią ir vieningą bendruomenę.
Prienų rajono savivaldybės informacija

