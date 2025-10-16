Kramtomoji guma: privalumai ir minusai

Žmonės kramtomąją gumą naudoja jau labai seniai, beveik 5000 metų. Pradžioje ji buvo gaminama iš natūralaus latekso, o vėliau, septintajame XX amžiaus dešimtmetyje, lateksą pakeitė pigesne medžiaga – sintetine guma. Šiuolaikinė kramtomoji guma dažnai gaminama iš polimerų.
Ką mes žinome apie kramtomąją gumą? Kaip ją pasirinkti ir tinkamai vartoti? Apie tai kalbuosi su Klinikos „Denticija“ burnos higieniste Angelina Marcinkevičiene.
– Kokių kramtomųjų gumų vartoti nerekomenduotina?
– Dauguma kramtomųjų gumų praturtintos dirbtiniais saldikliais, dažikliais ir kitais priedais. Dažnai naudojami dirbtiniai saldikliai: aspartamas, acesulfamas. Renkantis kramtomąją gumą, svarbu atkreipti dėmesį į jos sudėtį, kurioje gali būti daug cheminių medžiagų. Yra mokslinių tyrimų, kurie teigia, kad dirbtiniai saldikliai gali neigiamai paveikti sveikatą.
• Derėtų vengti kramtomosios gumos su cukrumi. Didelis jo kiekis sukuria idealią terpę veistis kenksmingoms bakterijoms, kurios gamina rūgštį, ji ardo dantų apsauginį sluoksnį, dažniau formuojasi ėduonis.
– Kokia kramtomoji guma sveikiausia?
– Sveikiausia vartoti becukrę kramtomąją gumą su ksilitoliu. Ji stimuliuoja seilių gamybą, kas itin svarbu gerai burnos sveikatai: neutralizuoja rūgštis ir stiprina dantų emalį. Tokia guma atstato burnos ertmės PH lygį, gaivina burnos ertmę, pašalina nuo dantų maisto likučius, mažina dantų apnašų kiekį bei ėduonies riziką.
– Paminėkite svarbiausius kramtomosios gumos privalumus.
– Guma, ypač su pipirmėčių ar eukalipto skoniais, šalina nemalonų burnos kvapą po valgio, ypač jei valgėte stipraus kvapo produktus, kaip česnakai ar svogūnai.
Kramtant gumą po valgio, gerėja seilių gamyba, – tai natūraliai valo dantis ir mažina rūgščių koncentraciją burnoje. Seilės padeda kalciui „įsiskverbti“ į dantis ir stiprinti emalį.
Derėtų po valgio praskalauti burną vandeniu; valgyti reguliariai, be užkandžiavimų.
Kai kurie moksliniai tyrimai teigia, kad kramtymas padeda susikoncentruoti ir sumažinti įtampą.
• Kramtomoji guma gali nežymiai sumažinti kortizolio kiekį ir padėti žmogui nurimti stresinėse situacijose.
– Pastebėjau, kad neretai žmonės, ypač jaunimas, kramto gumą nuolatos. Ar tai sveika?
– Tai nėra geras įprotis. Kramtomosios gumos sudėtyje daug maisto priedų, blogiausia, kad dažniausiai šešios pirmosios sudedamosios dalys – saldikliai.
Antra, ilgai kramtant gumą gali atsirasti žandikaulio ar sąkandžio problemų.
Nors kramtomoji guma skatina virškinimo procesą, ji sukelia ir „nereikalingą oro nurijimą“, kuris pasireiškia pilvo pūtimu, sunkumo jausmu skrandyje. Tai ypač aktualu žmonėms, turintiems dirgliosios žarnos sindromą.
Jeigu gumoje yra kietų kristalų (papildomam skoniui ar tekstūrai), ji gali šiek tiek pažeisti dantų paviršių arba plombas.
• Geriausia kramtyti gumą po valgio, kai burnoje susidaro daugiau rūgščių. Ją reikėtų kramtyti trumpai, t. y. ne ilgiau kaip 15–20 minučių.
– Ar kramtomoji guma gali pakeisti dantų valymo procedūrą?
– Tikrai ne. Na, jeigu esate ten, kur nėra sąlygų išsivalyti dantų, gumos kramtymas iš dalies gaivins burnos ertmę (šypsosi…). Tačiau norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį, kad kramtomoji guma jokiu būdu nepakeis dantų pastos. Tai nėra dantų valymo pakaitalas.
Dantis būtina reguliariai valyti du kartus per dieną ir pagal poreikį naudoti tarpdančių siūlą ar juostelę.
– Kokia kramtomosios gumos reikšmė burnos higienai?
– Kramtant gumą gaminasi daugiau seilių, o tai naudinga burnos sveikatai, nes seilės atlieka svarbų vaidmenį palaikant idealią burnos higieną. Seilės yra svarbus gynybos mechanizmas, neutralizuojantis rūgščią terpę ir nuplaunantis likusias maisto daleles, galinčias sukelti burnos ir dantų ligas. Be to, seilėse yra svarbių baltymų ir mineralų, kurie stiprina dantis ir palaiko subalansuotą burnos mikrobiomą.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad ksilitolis gali smarkiai sumažinti kenksmingų bakterijų gebėjimą prisitvirtinti prie dantų paviršių ir veiksmingai užkirsti kelią dantų ėduoniui. Kramtant kramtomąją gumą, kurios sudėtyje yra ksilitolio, iš esmės sutrikdoma bakterinių medžiagų apykaita ir sukuriama aplinka, mažiau palanki ėduonies susidarymui.
Dar vienas kramtomosios gumos privalumas, kad ji padeda mechaniškai pašalinti maisto likučius nuo dantų ir burnos ertmės paviršiaus.
– Ką derėtų žinoti, kad kramtomoji guma nesukeltų sveikatos problemų?
– Pirma, kramtykite gumą abiejose sąkandžio pusėse. Nuolat kramtant vienoje pusėje, sąnarys gauna daugiau apkrovos ir gali sukelti žandikaulio sąnario skausmą ar kitas problemas.
Antra, gumą kramtykite saikingai – tik trumpai po valgio, kad padėtumėte pašalinti maisto likučius ir stimuliuoti seilių išsiskyrimą.
– Ačiū už naudingą informaciją ir patarimus.
Veronika Pečkienė
-
Pamestus brandos atestatą Nr.142058 ir atestato priedą Nr.056375, išduotus Jurgitai Aukštakytei, laikyti negaliojančiais.
..
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-