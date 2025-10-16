Kramtomoji guma: privalumai ir minusai

16 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Žmonės kramtomąją gumą naudoja jau labai seniai, beveik 5000 metų. Pradžioje ji buvo gaminama iš natūralaus latekso, o vėliau, septintajame XX amžiaus dešimtmetyje, lateksą pakeitė pigesne medžiaga – sintetine guma. Šiuolaikinė kramtomoji guma dažnai gaminama iš polimerų.
Ką mes žinome apie kramtomąją gumą? Kaip ją pasirinkti ir tinkamai vartoti? Apie tai kalbuosi su Klinikos „Denticija“ burnos higieniste Angelina Marcinkevičiene.
– Kokių kramtomųjų gumų vartoti nerekomenduotina?
– Dauguma kramtomųjų gumų praturtintos dirbtiniais saldikliais, dažikliais ir kitais priedais. Dažnai naudojami dirbtiniai saldikliai: aspartamas, acesulfamas. Renkantis kramtomąją gumą, svarbu atkreipti dėmesį į jos sudėtį, kurioje gali būti daug cheminių medžiagų. Yra mokslinių tyrimų, kurie teigia, kad dirbtiniai saldikliai gali neigiamai paveikti sveikatą.
• Derėtų vengti kramtomosios gumos su cukrumi. Didelis jo kiekis sukuria idealią terpę veistis kenksmingoms bakterijoms, kurios gamina rūgštį, ji ardo dantų apsauginį sluoksnį, dažniau formuojasi ėduonis.
– Kokia kramtomoji guma sveikiausia?
– Sveikiausia vartoti becukrę kramtomąją gumą su ksilitoliu. Ji stimuliuoja seilių gamybą, kas itin svarbu gerai burnos sveikatai: neutralizuoja rūgštis ir stiprina dantų emalį. Tokia guma atstato burnos ertmės PH lygį, gaivina burnos ertmę, pašalina nuo dantų maisto likučius, mažina dantų apnašų kiekį bei ėduonies riziką.
– Paminėkite svarbiausius kramtomosios gumos privalumus.
– Guma, ypač su pipirmėčių ar eukalipto skoniais, šalina nemalonų burnos kvapą po valgio, ypač jei valgėte stipraus kvapo produktus, kaip česnakai ar svogūnai.
Kramtant gumą po valgio, gerėja seilių gamyba, – tai natūraliai valo dantis ir mažina rūgščių koncentraciją burnoje. Seilės padeda kalciui „įsiskverbti“ į dantis ir stiprinti emalį.
Derėtų po valgio praskalauti burną vandeniu; valgyti reguliariai, be užkandžiavimų.
Kai kurie moksliniai tyrimai teigia, kad kramtymas padeda susikoncentruoti ir sumažinti įtampą.
• Kramtomoji guma gali nežymiai sumažinti kortizolio kiekį ir padėti žmogui nurimti stresinėse situacijose.
– Pastebėjau, kad neretai žmonės, ypač jaunimas, kramto gumą nuolatos. Ar tai sveika?
– Tai nėra geras įprotis. Kramtomosios gumos sudėtyje daug maisto priedų, blogiausia, kad dažniausiai šešios pirmosios sudedamosios dalys – saldikliai.
Antra, ilgai kramtant gumą gali atsirasti žandikaulio ar sąkandžio problemų.
Nors kramtomoji guma skatina virškinimo procesą, ji sukelia ir „nereikalingą oro nurijimą“, kuris pasireiškia pilvo pūtimu, sunkumo jausmu skrandyje. Tai ypač aktualu žmonėms, turintiems dirgliosios žarnos sindromą.
Jeigu gumoje yra kietų kristalų (papildomam skoniui ar tekstūrai), ji gali šiek tiek pažeisti dantų paviršių arba plombas.
• Geriausia kramtyti gumą po valgio, kai burnoje susidaro daugiau rūgščių. Ją reikėtų kramtyti trumpai, t. y. ne ilgiau kaip 15–20 minučių.
– Ar kramtomoji guma gali pakeisti dantų valymo procedūrą?
– Tikrai ne. Na, jeigu esate ten, kur nėra sąlygų išsivalyti dantų, gumos kramtymas iš dalies gaivins burnos ertmę (šypsosi…). Tačiau norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį, kad kramtomoji guma jokiu būdu nepakeis dantų pastos. Tai nėra dantų valymo pakaitalas.
Dantis būtina reguliariai valyti du kartus per dieną ir pagal poreikį naudoti tarpdančių siūlą ar juostelę.
– Kokia kramtomosios gumos reikšmė burnos higienai?
– Kramtant gumą gaminasi daugiau seilių, o tai naudinga burnos sveikatai, nes seilės atlieka svarbų vaidmenį palaikant idealią burnos higieną. Seilės yra svarbus gynybos mechanizmas, neutralizuojantis rūgščią terpę ir nuplaunantis likusias maisto daleles, galinčias sukelti burnos ir dantų ligas. Be to, seilėse yra svarbių baltymų ir mineralų, kurie stiprina dantis ir palaiko subalansuotą burnos mikrobiomą.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad ksilitolis gali smarkiai sumažinti kenksmingų bakterijų gebėjimą prisitvirtinti prie dantų paviršių ir veiksmingai užkirsti kelią dantų ėduoniui. Kramtant kramtomąją gumą, kurios sudėtyje yra ksilitolio, iš esmės sutrikdoma bakterinių medžiagų apykaita ir sukuriama aplinka, mažiau palanki ėduonies susidarymui.
Dar vienas kramtomosios gumos privalumas, kad ji padeda mechaniškai pašalinti maisto likučius nuo dantų ir burnos ertmės paviršiaus.
– Ką derėtų žinoti, kad kramtomoji guma nesukeltų sveikatos problemų?
– Pirma, kramtykite gumą abiejose sąkandžio pusėse. Nuolat kramtant vienoje pusėje, sąnarys gauna daugiau apkrovos ir gali sukelti žandikaulio sąnario skausmą ar kitas problemas.
Antra, gumą kramtykite saikingai – tik trumpai po valgio, kad padėtumėte pašalinti maisto likučius ir stimuliuoti seilių išsiskyrimą.
– Ačiū už naudingą informaciją ir patarimus.
Veronika Pečkienė

