„Mąstymas aukščiau medijų“: tarptautinė Prienų jaunimo darbuotojos patirtis Kroatijoje

Atviros jaunimo erdvės ,,Prienas“ jaunimo darbuotoja Žaneta Židonienė dalyvavo mokymų kurse ,,Mąstymas aukščiau medijų“, kurie vyko Nova Gradiškoje, Kroatijoje, rugsėjo 6–14 dienomis.
Mokymuose dalyvavo atstovai iš aštuonių šalių – Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos, Moldovos, Švedijos, Serbijos, Italijos ir Kroatijos – siekdami įgyti įrankių kritiniam mąstymui, analizuoti socialinių tinklų poveikį psichinei sveikatai ir plėtoti praktinius metodus, kuriuos galėtų taikyti darbe su jaunimu. Septynias dienas trukusių mokymų metu dalyviai nagrinėjo įvairias temas ir veiklas, orientuotas į psichinę sveikatą, mąstymo šablonus. Pirma diena buvo skirta pažinčiai, komandos formavimui ir bendrų tikslų iškėlimui, antra diena praėjo nagrinėjant psichinę sveikatą, kognityvinį šališkumą ir komunikacijos įgūdžius. Trečią dieną pagrindinis dėmesys buvo skirtas socialiniams tinklams, žiniasklaidos raštingumui ir edukacinių vaizdo medžiagų kūrimui. Ketvirta projekto diena buvo skirta debatams, vizitui į vietos jaunimo organizaciją ir susipažinimui su bendruomene bei pažintinei kelionei į Davorą.
Likusią savaitės dalį dalyviai praktikavo susidūrimą su stresinėmis situacijomis ir diskutavo globaliomis temomis, tokiomis, kaip religija, klimato kaita ir migracija. Buvo organizuotos dirbtuvės apie sąmokslo teorijas, manipuliacinius naratyvus ir dirbtinio intelekto poveikį. Paskutinę dieną buvo sukurtos naujos metodikos, susiejančios jaunimo psichinę sveikatą ir kritinį mąstymą, o dalyviams buvo įteikti „Youthpass“ sertifikatai. Mokymai baigėsi kontaktų tolimesniems projektams apsikeitimu ir atsisveikinimu, o dalyviai išsinešė naujų žinių, draugystę ir įkvėpimą. Mokymai „Mind over Media“ parodė, kaip svarbu investuoti į kritinį mąstymą, psichinę sveikatą ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Šios intensyvios programos metu dalyviai ne tik mokėsi, bet ir kūrė bendruomenę, kuri mąsto, jaučia ir veikia atsakingai bei su dideliu entuziazmu. Plačiau apie „Mind over Media“ mokymus – interviu su atviros jaunimo erdvės ,,Prienas“ jaunimo darbuotoja Žaneta Židoniene.
– Esate dalyvavusi ne vienuose jaunimo darbuotojams skirtuose mokymuose. Kokių lūkesčių turėjote programai „Mąstymas aukščiau medijų“ (angl. Mind over Media) prieš išvykdama į Kroatiją? Ar jie pasiteisino?
– Šiuose mokymuose tikėjausi gauti daugiau žinių apie šiandien itin populiarius dirbtinio intelekto įrankius bei tikslingą jų panaudojimą, taip pat apie metodus, padedančius jaunimui suprasti socialinę erdvę ir atskirti, kas yra tikra, o kas – dezinformacija. Visi šie lūkesčiai pasiteisino. Labiausiai domino nauji metodai, kurie skatintų jaunimą mąstyti kritiškai, atsirinkti faktus, juos patikrinti. Taip pat siekiau praplėsti ir tarpkultūrines žinias bei užmegzti kontaktus su galimais partneriais tolimesniam bendradarbiavimui. Džiaugiuosi, kad šie lūkesčiai irgi pasiteisino – įgytas žinias pritaikėme kurdami keturių užsiėmimų sesijas jaunimui. Vieną iš jų su partneriais iš Kauno atviro jaunimo centro „Gerumo rankos“ ir Vilniaus regioninio karjeros centro įgyvendinome rugsėjo 29 d. Kaune vykusiuose mokymuose jaunimui „Kritinis mąstymas“.
– Kaip šie mokymai ir darbas su tarptautine komanda prisidėjo prie Jūsų asmeninio augimo?
– Mokymuose kartu su atstovais iš aštuonių šalių dalijomės įvairia darbo su jaunimu patirtimi. Patobulinau tarpkultūrinį pažinimą, anglų kalbos įgūdžius ir dar kartą, kartu su visais mokymuose dalyvavusiais dalyviais, įsitikinau, kad visi žmonės – nepaisant rasės, kalbos ar papročių – iš esmės siekia to paties: geresnio ir kokybiškesnio gyvenimo bei tiesos žiniasklaidoje ir socialinėje erdvėje.
– Kokia projekto veikla ar užduotis Jums paliko didžiausią įspūdį, atrodė naudingiausia ir kodėl?
– Užduočių buvo gana daug ir įvairių. Metodai, kuriuos tikrai panaudosiu ir kuriuose įžvelgiu didelę praktinę naudą – interaktyvus žaidimas, kai reikia atspėti, ar kūrinį sukūrė dirbtinis intelektas, ar žmogus, taip pat įtraukiantys verbalūs ir neverbaliniai užsiėmimai. Įdomūs pasirodė ir „enerdžaizeriai“ – įdomios, aktyvios veiklos, padedančios įtraukti grupės narius.
– Gal patyrėte kokių nuotykių ar linksmų netikėtumų bendradarbiaudama su kolegomis iš užsienio?
– Taip, viena iš smagiausių veiklų buvo trumpų vaizdo įrašų kūrimas. Turėjome sugalvoti reels‘ą tema, skatinančia jaunimą susimąstyti. Kolegės (jaunimo darbuotojos) iš Kroatijos padėjo surasti jaunųjų aktorių mieste – viliojo juos ledais. Juokėmės, kad ir pas mus, Lietuvoje, tokia taktika puikiai suveikia.
– Kokią didžiausią vertę, tavo manymu, šie mokymai suteiks Prienų jaunimui?
– Svarbiausia vertė – nauji metodai, kurie padės jaunimui lavinti kritinį mąstymą, diskutuoti, išbandyti įvairias praktines užduotis. Šias patirtis jau pradedu taikyti savo darbe, o ateityje sieksime, kad jos pasiektų dar platesnę jaunimo auditoriją. Gavome daug idėjų, kurias galima pritaikyti atvirame darbe su jaunimu (pavyzdžiui, skirtingi veiklų metu pritaikomi žaidybiniai metodai: įvairios koduotos taisyklės, judesio pratimai, debatų organizavimo būdai ir kt.). Nuoširdžiai tikiu, kad visa tai padės ugdyti sąmoningesnę, kritiškai mąstančią jaunąją kartą.
Dėkojame Žanetai už interviu, o jaunimą kviečiame į atvirą jaunimo erdvę „Prienas“, įsikūrusią Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Vytauto g. 35, Prienai). Darbo laikas: pirmadieniais 13.00–17.00 val., antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 15.00–19.00 val. Čia tu – svarbus. Čia tu – laisvas. Čia tu – SAUGUS! Ateik, pabūk, pabendrauk ir rask tai, kas užkabins labiau nei WiFi.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informacija

