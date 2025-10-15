„Mąstymas aukščiau medijų“: tarptautinė Prienų jaunimo darbuotojos patirtis Kroatijoje

Atviros jaunimo erdvės ,,Prienas“ jaunimo darbuotoja Žaneta Židonienė dalyvavo mokymų kurse ,,Mąstymas aukščiau medijų“, kurie vyko Nova Gradiškoje, Kroatijoje, rugsėjo 6–14 dienomis.
Mokymuose dalyvavo atstovai iš aštuonių šalių – Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos, Moldovos, Švedijos, Serbijos, Italijos ir Kroatijos – siekdami įgyti įrankių kritiniam mąstymui, analizuoti socialinių tinklų poveikį psichinei sveikatai ir plėtoti praktinius metodus, kuriuos galėtų taikyti darbe su jaunimu. Septynias dienas trukusių mokymų metu dalyviai nagrinėjo įvairias temas ir veiklas, orientuotas į psichinę sveikatą, mąstymo šablonus. Pirma diena buvo skirta pažinčiai, komandos formavimui ir bendrų tikslų iškėlimui, antra diena praėjo nagrinėjant psichinę sveikatą, kognityvinį šališkumą ir komunikacijos įgūdžius. Trečią dieną pagrindinis dėmesys buvo skirtas socialiniams tinklams, žiniasklaidos raštingumui ir edukacinių vaizdo medžiagų kūrimui. Ketvirta projekto diena buvo skirta debatams, vizitui į vietos jaunimo organizaciją ir susipažinimui su bendruomene bei pažintinei kelionei į Davorą.
Likusią savaitės dalį dalyviai praktikavo susidūrimą su stresinėmis situacijomis ir diskutavo globaliomis temomis, tokiomis, kaip religija, klimato kaita ir migracija. Buvo organizuotos dirbtuvės apie sąmokslo teorijas, manipuliacinius naratyvus ir dirbtinio intelekto poveikį. Paskutinę dieną buvo sukurtos naujos metodikos, susiejančios jaunimo psichinę sveikatą ir kritinį mąstymą, o dalyviams buvo įteikti „Youthpass“ sertifikatai. Mokymai baigėsi kontaktų tolimesniems projektams apsikeitimu ir atsisveikinimu, o dalyviai išsinešė naujų žinių, draugystę ir įkvėpimą. Mokymai „Mind over Media“ parodė, kaip svarbu investuoti į kritinį mąstymą, psichinę sveikatą ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Šios intensyvios programos metu dalyviai ne tik mokėsi, bet ir kūrė bendruomenę, kuri mąsto, jaučia ir veikia atsakingai bei su dideliu entuziazmu. Plačiau apie „Mind over Media“ mokymus – interviu su atviros jaunimo erdvės ,,Prienas“ jaunimo darbuotoja Žaneta Židoniene.
– Esate dalyvavusi ne vienuose jaunimo darbuotojams skirtuose mokymuose. Kokių lūkesčių turėjote programai „Mąstymas aukščiau medijų“ (angl. Mind over Media) prieš išvykdama į Kroatiją? Ar jie pasiteisino?
– Šiuose mokymuose tikėjausi gauti daugiau žinių apie šiandien itin populiarius dirbtinio intelekto įrankius bei tikslingą jų panaudojimą, taip pat apie metodus, padedančius jaunimui suprasti socialinę erdvę ir atskirti, kas yra tikra, o kas – dezinformacija. Visi šie lūkesčiai pasiteisino. Labiausiai domino nauji metodai, kurie skatintų jaunimą mąstyti kritiškai, atsirinkti faktus, juos patikrinti. Taip pat siekiau praplėsti ir tarpkultūrines žinias bei užmegzti kontaktus su galimais partneriais tolimesniam bendradarbiavimui. Džiaugiuosi, kad šie lūkesčiai irgi pasiteisino – įgytas žinias pritaikėme kurdami keturių užsiėmimų sesijas jaunimui. Vieną iš jų su partneriais iš Kauno atviro jaunimo centro „Gerumo rankos“ ir Vilniaus regioninio karjeros centro įgyvendinome rugsėjo 29 d. Kaune vykusiuose mokymuose jaunimui „Kritinis mąstymas“.
– Kaip šie mokymai ir darbas su tarptautine komanda prisidėjo prie Jūsų asmeninio augimo?
– Mokymuose kartu su atstovais iš aštuonių šalių dalijomės įvairia darbo su jaunimu patirtimi. Patobulinau tarpkultūrinį pažinimą, anglų kalbos įgūdžius ir dar kartą, kartu su visais mokymuose dalyvavusiais dalyviais, įsitikinau, kad visi žmonės – nepaisant rasės, kalbos ar papročių – iš esmės siekia to paties: geresnio ir kokybiškesnio gyvenimo bei tiesos žiniasklaidoje ir socialinėje erdvėje.
– Kokia projekto veikla ar užduotis Jums paliko didžiausią įspūdį, atrodė naudingiausia ir kodėl?
– Užduočių buvo gana daug ir įvairių. Metodai, kuriuos tikrai panaudosiu ir kuriuose įžvelgiu didelę praktinę naudą – interaktyvus žaidimas, kai reikia atspėti, ar kūrinį sukūrė dirbtinis intelektas, ar žmogus, taip pat įtraukiantys verbalūs ir neverbaliniai užsiėmimai. Įdomūs pasirodė ir „enerdžaizeriai“ – įdomios, aktyvios veiklos, padedančios įtraukti grupės narius.
– Gal patyrėte kokių nuotykių ar linksmų netikėtumų bendradarbiaudama su kolegomis iš užsienio?
– Taip, viena iš smagiausių veiklų buvo trumpų vaizdo įrašų kūrimas. Turėjome sugalvoti reels‘ą tema, skatinančia jaunimą susimąstyti. Kolegės (jaunimo darbuotojos) iš Kroatijos padėjo surasti jaunųjų aktorių mieste – viliojo juos ledais. Juokėmės, kad ir pas mus, Lietuvoje, tokia taktika puikiai suveikia.
– Kokią didžiausią vertę, tavo manymu, šie mokymai suteiks Prienų jaunimui?
– Svarbiausia vertė – nauji metodai, kurie padės jaunimui lavinti kritinį mąstymą, diskutuoti, išbandyti įvairias praktines užduotis. Šias patirtis jau pradedu taikyti savo darbe, o ateityje sieksime, kad jos pasiektų dar platesnę jaunimo auditoriją. Gavome daug idėjų, kurias galima pritaikyti atvirame darbe su jaunimu (pavyzdžiui, skirtingi veiklų metu pritaikomi žaidybiniai metodai: įvairios koduotos taisyklės, judesio pratimai, debatų organizavimo būdai ir kt.). Nuoširdžiai tikiu, kad visa tai padės ugdyti sąmoningesnę, kritiškai mąstančią jaunąją kartą.
Dėkojame Žanetai už interviu, o jaunimą kviečiame į atvirą jaunimo erdvę „Prienas“, įsikūrusią Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Vytauto g. 35, Prienai). Darbo laikas: pirmadieniais 13.00–17.00 val., antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 15.00–19.00 val. Čia tu – svarbus. Čia tu – laisvas. Čia tu – SAUGUS! Ateik, pabūk, pabendrauk ir rask tai, kas užkabins labiau nei WiFi.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informacija
-
Pamestus brandos atestatą Nr.142058 ir atestato priedą Nr.056375, išduotus Jurgitai Aukštakytei, laikyti negaliojančiais.
..
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-