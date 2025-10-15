Dainų jūra – dešimtmečio istorija

15 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusį penktadienį Pakuonio laisvalaikio salės vokalinis ansamblis „RE nata“ surengė koncertą, skirtą ansamblio 10-ies metų jubiliejinei sukakčiai paminėti. Su švente kolektyvą, linkėdami ilgų metų, sveikino gausus būrys svečių, savo dainas dovanojo ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinis ansamblis „Pienė“ bei Birštono vienkiemio mišrus vokalinis ansamblis.
Anot ansamblio vadovės Renatos Žibienės, kolektyvo veikla oficialiai prasidėjo 2015 metais, tačiau dar prieš ansamblio įkūrimą Pakuonio krašto moterys koncertuodavo miestelio šventėse. „Kartu dainavome mokykloje, vėliau susibėgdavome padainuoti Pakuonio Žolinių šventėje, ir taip moterims kilo mintis susiburti į kolektyvą. Tuomet šiek tiek bijojau, kad neturėsim laiko, bet jau prabėgo 10 metų“, – apie veiklos pradžią „Gyvenimui“ pasakoja R. Žibienė.
Pradėjusios nuo koncertų gimtajame miestelyje šiandien moterys koncertuoja visoje Lietuvoje: dalyvauja įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose ir kituose renginiuose. Jų repertuare – įvairių muzikinių stilių dainos – nuo sakralinių giesmių iki populiariosios muzikos.
Žmogui 10 metų yra visai nedaug, tačiau kolektyvui – tai pati branda. Pasak ansamblio vadovės, per tuos dešimt metų įvyko ir nemažai pokyčių: ansambliui buvo suteikta III, vėliau II meninė kategorija, augo meistriškumo lygis – pradėjusios nuo vienbalsių dainų, šiandien moterys dainuoja ir trimis balsais. Natūraliai šiek tiek keitėsi ir kolektyvo sudėtis, tačiau branduolys išliko tas pats. Šiuo metu kolektyve dainuoja dvylika moterų, iš jų septynios – Jūratė Beliūnienė, Renata Bingelienė, Giedrė Kavaliauskienė, Jūratė Keturakienė, Jurgita Mučeckienė, Aurelija Račickienė ir pati Renata Žibienė – ansamblyje dainuoja dešimtmetį. Kiek vėliau, pakeitusios kitas kolektyvo nares, prie „RE nata“ prisijungė ir Marytė Pužienė, Erika Dobrovolskienė, Alvija Gramalauskienė, Dalia Arlauskienė bei Stasė Venčaitienė.
Paklausta, ko linki kolektyvui jubiliejaus proga, ansamblio vadovė sako: „Neblėstančios energijos, sveikatos, neužkimusių balsų ir gyvuoti dar 10 metų“.
Rimantė Jančauskaitė

