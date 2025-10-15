Baigėsi Stakliškėse vykęs projektas „Saviraiška per asmenybės ir medijų pažinimą“

Rugsėjis Prienų krašte prasidėjo kūrybos dvasia – jaunimas leidosi į kelionę, kurioje žodis, vaizdas ir naujosios technologijos tapo galingiausiomis priemonėmis išreikšti save.
Tris rugsėjo ketvirtadienius Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre vyko Prienų rajono kaimo bendruomenės „Stakliškės“ įgyvendinamo projekto „Saviraiška per asmenybės ir medijų pažinimą“ veiklos. Projekto tikslas – telkti bendruomenę bendrai kūrybinei veiklai, stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, suteikiant viešojo kalbėjimo, vaizdo kūrimo ir dirbtinio intelekto įrankių taikymo įgūdžių, skatinant saviraišką ir didinant dalyvių matomumą.
Veiklos prasidėjo viešojo kalbėjimo mokymais rugsėjo 11 d. Susirinkę jaunieji dalyviai mokėsi pažaboti jaudulį, atrasti savo balsą ir aiškiai perteikti mintis. Skirtingos technikos padėjo atrasti savitą stilių ir drąsiai žengti prieš auditoriją su savo idėjomis. Kiekvienas ištartas žodis skambėjo tarsi mažas, bet užtikrintas žingsnis į platesnį pasaulį. Mokymus vedė Klaipėdos dramos teatro aktorius, LMTA viešo kalbėjimo dėstytojas Jonas Viršilas, kuris sugebėjo įkvėpti jaunimą drąsiai kurti ir pasitikėti savimi.
Po savaitės, rugsėjo 18 d., projekto dalyviai per „Teams“ platformą atrado naujas galimybes dirbtinio intelekto pasaulyje. Mokymų metu sužinojo, kaip DI įrankiai gali padėti generuoti tekstus, vaizdus ir prezentacijas, bet kartu suprato ir jų ribotumus. Lektorius, DI specialistas Tomas Labašauskas, pabrėžė, kad ateityje tokiais įrankiais naudosis visi, todėl svarbu nuo ankstyvo amžiaus mokytis jais naudotis – tai suteikia pranašumo ir mokslo, ir darbo pasaulyje. Jaunimas ne tik stebėjo technologijas, bet ir pats kūrė, eksperimentavo, ieškojo naujų sprendimų ir atrado, kaip įrankiai gali pagreitinti įvairius procesus.
Kelionę vainikavo kino kūrimo dirbtuvės rugsėjo 25 d., kuriose žodžiai virto vaizdais, o idėjos – gyvomis istorijomis. Moksleiviai kūrė scenarijus, stojo prieš kamerą, filmavo, montavo ir režisavo. Kiekvienas galėjo pabūti skirtingose kino industrijos rolėse – scenaristu, aktoriumi, operatoriumi, režisieriumi. Dirbtuvių metu jaunimas atrado, kiek kūrybos, komandinio darbo ir netikėtų idėjų slypi už kiekvieno kadro. Tai buvo ne tik technikos mokymasis, bet ir galimybė lavinti kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi bei drąsą išbandyti naujus dalykus. Dirbtuves vedė kino režisierius Antanas Gluskinas, įkvėpdamas jaunimą drąsiai pasinerti į savo kūrybos pasaulį.
Šie užsiėmimai – daugiau nei įgūdžių lavinimas. Jie tapo erdve, kurioje jaunimas drąsiai atranda savo balsą, kuria, pažįsta naujas technologijas ir mokosi pasitikėti savo idėjomis. Čia gimsta ne tik gebėjimas kalbėti ar filmuoti, bet ir pasitikėjimas savimi, drąsa imtis naujų iššūkių ir noras dalintis savo istorijomis su pasauliu.
Nuoširdi padėka projekto rėmėjai – Prienų rajono savivaldybei, kurios finansinis palaikymas suteikia galimybę jaunimui kurti, augti ir drąsiai žengti kūrybos keliu, atrandant naujas idėjas ir įkvepiančias patirtis. Taip pat dėkojame Prienų rajono Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyriui už bendradarbiavimą.
Kiekviena ištarta frazė, kiekvienas DI sugeneruotas vaizdas ir kiekvienas nufilmuotas kadras – tai mažas, bet ryškus žingsnis į ateitį, kurioje jaunimas drąsiai kurs savo pasaulį – garsiai, spalvingai ir kūrybiškai.
Meida Mikučionienė,
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė