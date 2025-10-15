Amžini meilės garsai – šventė, apkabinusi širdis

15 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Trečiadienio pavakarę Pakuonyje nuaidėjo romantiškos muzikos ir poezijos garsai. Čia vyko poezijos ir muzikos vakaras „Amžini meilės garsai“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Tai buvo jaukus, šviesus renginys, sujungęs kūrybą, bendrystę ir nuoširdžią padėką gyvenimui.
Prieš koncertą žiūrovai galėjo pasigrožėti rankdarbių paroda „Nauja suknelė – sena panelė“, kurią su šypsena ir išradingumu pristatė Regina Žvirblienė. Kiekvienas eksponatas bylojo apie rankų šilumą, kruopštumą ir kūrybos džiaugsmą.
Apie Pakuonio istoriją ir jos žmones papasakojo Audrius Gelčys, kurio balsas netrukus nuaidėjo ir poezijos eilėmis. Skaitomos eilės, lyg ramūs rudens lapai, nusileido tiesiai į klausytojų širdis.
Muzikinę vakaro dalį pripildė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Pakuonio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Obelėlė“ (vad. R.Žibienė), dovanojęs gražiausias romantines ir liaudiškas dainas. Melodingi kūriniai, švelnūs balsai ir nuoširdus atlikimas salėje kūrė ypatingą jaukumą.
Džiugu, kad šventėje dalyvavo ir Prienų trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai. Jų energija, šypsenos ir plojimai suteikė vakaro atmosferai gyvumo bei bendrystės jausmą.
Vakaro pabaigoje dar ilgai skambėjo nuoširdžios kalbos, dalytasi įspūdžiais, juoku ir gera nuotaika. Šis vakaras dar kartą priminė, kad meilė, grožis ir kūryba – amžini. Jie gyvena kiekviename žmoguje, kuris moka džiaugtis gyvenimu ir dalintis šviesa su kitais.
Renata Žibienė
Pakuonio bibliotekininkė

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *