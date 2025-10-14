Trečiojo amžiaus universitetas – vienas sėkmingiausių projektų

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena Prienuose paminėta simboliškai – Kultūros ir laisvalaikio centre surengta šiuos žmones vienijančio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) mokslo metų pradžios švente. Jau pasiilgę bendravimo, visą vasarą nematytų bičiulių, naujų žinių ir įspūdžių TAU lankytojai rinkosi gerai nusiteikę, pasitempę, pasipuošę.
TAU bendruomenė gausėja kasmet
Ona Raugalienė ir Danė Banaitienė Trečiojo amžiaus universitetą lanko nuo pat jo įsikūrimo, jau devintą rudenį jame pasitiko. Kas antras mėnesio trečiadienis moterų kalendoriuose iš anksto pažymėtas – juk būtent tomis dienomis universitete vyksta paskaitos, įvairūs užsiėmimai. Švietimo pagalbos tarnybos, besirūpinančios TAU veikla, darbuotojai pasistengė, kad mokslo metų pradžios dieną jos lankytojai gautų dviejų artimiausių mėnesių užsiėmimų planą. O jame – be šios dienos šventės, dar 15 veiklų, į kurias kviečia TAU su savo partneriais – Justino Marcinkevičiaus biblioteka ir Visuomenės sveikatos biuru. TAU lankytojų laukia ne vien paskaitos, bet ir kūrybinės dirbtuvės, akiratį plečiančios kelionės, išvykos į teatrus. „Universitetas praskaidrina gyvenimą, – sako moterys. – Užsiėmimai apgalvoti, išvykos, kelionės gerai suplanuotos. Jei tik galim, stengiamės nieko nepraleisti.“ Prisijungti prie TAU bendruomenės Ona ir Danė prikalbino ir bičiulę, į mokslo metų pradžios šventę atvykusią pirmą kartą.
„Džiugu matyti jus visus čia. Ir tuos, kurie pas mus lankėsi ne vienerius metus, ir tuos, kurie šiais mokslo metais pradėjo šį kelią, – šventiniame renginyje sakė D. Damijonaitytė (nuotrauka – kairėje). – Labai smagu, kad su kiekvienais metais mūsų bendruomenė didėja, auga. Tai parodo, kad ši veikla mūsų rajone yra labai reikalinga.
2025–2026 mokslo metus pradėjo 366 TAU lankytojai, 58 iš jų – naujokai. „Universitete jūs ne tik kažką naujo sužinote, bet ir įprasminate savo laiką keliaudami, bendraudami. Noriu palinkėti, kad ir šie metai būtų kupini naujų atradimų, džiaugsmų, kad kiekviena paskaita, užsiėmimas, kelionė praturtintų ne tik jūsų protą, bet ir širdį“, – kalbėjo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė.
O veiklų šiais mokslo metais tikrai netrūks. Iki Naujųjų metų numatyti 38 įvairūs renginiai ir užsiėmimai, po Naujųjų jų bus dar daugiau. Kas antrą mėnesio trečiadienį vyks paskaitos, kiekvieną pirmadienį – linijiniai šokiai. „Šiais mokslo metais jūsų laukia vakaronės, dvi rudenio ir pavasario kelionės Lietuvoje bei viena tolimesnė kelionė mokslo metų pabaigoje. Džiugu, kad ir teatras tapo tradicija. Todėl šiais mokslo metais ir rudenį, ir pavasarį jūsų laukia išvykos į Kauno muzikinį teatrą bei Operos ir baleto teatrą Vilniuje“, – TAU veiklas vardijo šventinio renginio vedėja Zita Kuzminskienė, patardama atidžiai išsianalizuoti gautus renginių planus, nes į kai kurias veiklas reikia registruotis iš anksto.
Vis gausėjantį TAU studentų būrį pasveikino ir savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. „Labai gera ir smagu sveikinti, kaip aš juokauju, vienintelio mūsų savivaldybės universiteto ir vienos iš didžiausių švietimo įstaigos klausytojus, – sakė jis. – Jūs renkatės savanoriškai, tai reiškia, kad šios veiklos sudėliotos tikslingai, įdomiai. TAU yra vienas sėkmingiausių mūsų projektų. Tai tas projektas, kuris gali pasirūpinti vyresnio amžiaus žmonėmis. Šiandien kaip tik švenčiame Pagyvenusių žmonių dieną, sveikinu su ja ir noriu palinkėti, kad šis gyvenimo laikotarpis jums būtų įdomus, kad būtumėte sveiki, o universitetas kuo labiau pateisintų jūsų lūkesčius. Gerų studijų metų!“
Poezija – gyvenimą apibendrinantis menas
Po oficialiosios dalies TAU kartu su Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka susirinkusiuosius pakvietė į „Gurmanų restoraną“. „Pajuskime tikro „Gurmanų restorano“ skonius – arfos melodijos ir gyvos poezijos virpesį“, – kvietė renginio vedėja. Algimanto Baltakio, Rimgaudo Graibaus, Kazio Bradūno, Jono Strielkūno, Pauliaus Širvio eiles pristatė Paulius Šironas, poezijos skaitovas bei įvairių skaitymo konkursų laureatas, pirmą kartą Kultūros ir laisvalaikio centro scenoje skambėjo arfa ir Viktorijos Smailytės-Karkienės ja atliekami kūriniai. Pasak P. Širono, didinga sezoną pradėti nuo poezijos, muzikos. „Didinga todėl, kad poezija yra toks menas, kuris apibendrina gyvenimą, apibendrina šią dieną. Kartais labai sveika pažiūrėti iš paukščio skrydžio, – sakė jis. – Ir šiandien atvažiavome iš Vilniaus pasidalinti su jumis poezija apie gyvenimą.
Po arfos melodijų ir mąslių poezijos posmų TAU lankytojų laukė folkloro vakaronė – smagūs „Jieznelės“ kapelos atliekami kūriniai bei Kultūros ir laisvalaikio centro senjorų liaudiškų šokių grupės „Vajaunas“ pamokos. Parodę šokių žingsnelius „Vajauno“ šokėjai netruko susirasti poras tarp TAU lankytojų ir smagiai sukosi centro fojė. Juos stebint prisiminė Z. Kuzminskienės pacituoti Justino Marcinkevičiaus žodžiai: „Kai atgal pažiūriu, tai ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imu. Gal ir visas gyvenimas – vienintelis, vienas didžiausias mano stebuklas, nepaprastas paprastumu.“ Ir tiesiog čia ir dabar besipildantis palinkėjimas bendrystėje patirti kuo daugiau nors ir nedidelių džiaugsmų, nepaprastų savo paprastumu.
Aldona Milieškienė
Autorės nuotraukos