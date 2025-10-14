„Gyvus“ paveikslus iš samanų kurianti Jolita: „kūryba – mano asmenybės atspindys“

Tarp dviejų Nemuno krantų įsikūrusius Prienus vis dažniau atranda ramybę, lėtesnį gyvenimo būdą ir gamtos teikiamus privalumus vertinantys naujakuriai. Nemuno kilpų suformuotas ypatingas kraštovaizdis su vaizdingomis panoramomis, skardžiais ir slėniais, miškų apjuostas Prienų kraštas naujam gyvenimui ir kūrybai įkvėpė ir išskirtinius paveikslus iš samanų kuriančią menininkę, „Žalia dekoracija“ įkūrėją Jolitą Jaraitę.
Jolita atvira: daugelį metų Prienus ji tik pravažiuodavo pakeliui į Birštoną, tačiau vieną dieną įtemptą gyvenimo ritmą Kaune, atsakingą darbą medicinos srityje ji iškeitė į lėtesnį gyvenimo būdą Prienų rajone, kur perkėlė ir savo „Žalia dekoracija“ dirbtuvėles. „Jaučiu, kad atėjo laikas drąsiai atsistoti ant abiejų kojų ir pasirinkti širdžiai artimą kelią. Gamta čia ypatinga – žaliuojantys miškai, vingiuojantis Nemunas ir tylūs rytai tapo mano kasdieniu įkvėpimu“, – sako moteris.
Pristatydama save kaip menininkę, Jolita Jaraitė pastebi, jog jos kūryba suskirstyta į du sezonus – šiltąjį, kai ji audinio ir dažų pagalba kuria ant drobės, ir šaltąjį, skirtą „gyvų“ paveikslų kūrybai. Abi Jolitos naudojamos technikos yra išskirtinės, mat ant drobės ji piešia audinio pagalba, o šaltuoju metų laiku kuria iš stabilizuotų samanų ir kitų augalų. Savo darbus menininkė eksponuoja personalinėse parodose, taip pat su šiomis neįprastomis technikomis Jolita įvairių edukacijų metu supažindina ir kitus.
Stabilizuotos samanos – kas tai?
Stabilizuotų samanų paveikslai – tai išskirtinė interjero detalė, skirta tiems, kurie vertina natūralumą, tačiau ieško ilgaamžio akcento namams. „Tai tarsi gamtos dalelė, kuri mūsų interjere gali gyventi ilgai ir be papildomų pastangų pagyvinti šiuolaikinį interjerą, kuriame dažnai dominuoja pilki atspalviai“, – teigia išskirtinių paveikslų kūrėja.
Anot Jolitos, stabilizuotos samanos – tai specialiu būdu apdorotos natūralios samanos, kurios dėl stabilizavimo proceso metu naudojamų vandens ir natūralių konservantų išlaiko savo purumą, elastingumą ir natūralią spalvą. Menininkės teigimu, tai – ilgaamžis grožis, kuris tinkamai prižiūrimas gali džiuginti net iki 12 metų, o ir priežiūra tokių paveikslų yra labai paprasta. Jų nereikia laistyti, purkšti ar valyti, pakanka, kad patalpų drėgmė būtų apie 40–60 proc. Jei oro drėgmė sumažėja, samanos šiek tiek džiūsta, bet drėgmei atsistačius, jos vėl atsigauna. Vienintelė jų „silpnybė“ – tiesioginiai saulės spinduliai, kurie gali pakeisti spalvą ar išdžiovinti.
Kūryba – sielos veidrodis
Nors Lietuva – miškingas kraštas, pasak Jolitos, samanų Lietuvoje niekas nestabilizuoja, reikalingas medžiagas ji perka iš patikimų tiekėjų, o ir pati technika reikalauja krupštumo, dėmesio detalėms, tad kūryba reikalauja laiko. Vien darbas užtrunka 3–4 savaites, tačiau, pasak menininkės, kūrybinis procesas prasideda nuo idėjos, o ne nuo užsakymo. O kūrybinės idėjos nuolat sukasi jos mintyse. „Vaikštant miške, būnant gamtoje, pastebint įdomesnę šakelę, medžio žievę, kerpę ar augalą, mano galvoje jau dėliojasi paveikslo eskizai. Aš jau matau, kur šakelė ar žievės dalelė galėtų rasti savo vietą paveiksle, ir kaip nuostabiai viskas dera tarpusavyje. Pasivaikščiojus miške neretai grįžtu su pilnomis rankomis gamtos dovanų – lygiai taip pat, kaip pajūryje mano akys užkliūva už vandens nugludintų šakų ar pliauskų. Tai yra tikroji kūrybinio proceso pradžia“, – pasakoja „Žalia dekoracija“ įkūrėja.
Tikriausiai kitaip ir negalėtų būti, mat jos darbai yra tarsi sielos veidrodis. Jolita prisipažįsta nuo mažens esanti romantikė. „Niekas to iš manęs negali atimti, galbūt tik prislopinti, bet kas manyje – tas mano. Aš „nurauta“ svajoklė, visur pastebiu gėrį, grožį ir jautrumą. Šios savybės netgi trukdydavo mano pagrindiniame darbe, nes viduje nuolat šaukė balsas apie grožį, o išorinė aplinka baksnojo į praktiškumą ar pelną. Kūryboje atsiveriu visa širdimi – joje atsispindi romantika, lengvumas, ramuma ir švelnumas. Tai ateina iš vidaus, tai mano kūrybinio proceso „varikliukas“, suteikiantis ambicijų ir motyvacijos dalintis tuo, kas visą gyvenimą man teikė gražiausių emocijų. Kiekvienas mano darbas yra tarsi vidinio pasaulio langas, per kurį kiti gali pažinti mano jausmus, svajones ir požiūrį į gyvenimą”, – pasakoja moteris.
Žalia dekoracija – ne tik namų puošmena…
Jai labai svarbu, kad jos kūryba nebūtų tik dekoracija – paveikslai turi būti gyvi, šilti ir asmeniški. „Man menas – tai ne vien dekoracija ar gražus vaizdas. Tai gyvas jausmų pasaulis, kuris paliečia kūną ir sielą. Todėl mano credo paprastas, bet labai tikras: „Menas – tai gaivus kokteilis kūnui ir sielai.“ Jis praturtina kasdienybę, atgaivina mintis, sušildo širdį ir primena, kad kiekvienas gali atrasti aplink save grožį ir harmoniją“, – sako pašnekovė.
Anot jos, paradoksalu, jog stabilizuotų samanų paveikslų nerekomenduojama liesti rankomis, tačiau jie kviečia sustoti ir prisiliesti, pajausti gamtą…
Ambicingi ateities planai
Kūryba iš stabilizuotų augalų Lietuvoje kol kas gana nišinė, tačiau populiarėjanti meno kryptis. Ir nors šiuo metu Jolitos paveikslai puošia Lietuvos įmonių ir privačių namų interjerus, beje, vienas iš jos kurtų paveikslų džiugina ir Prienų globos namų gyventojus, Jolita drąsiai svajoja ateityje atrasti kelią ir į užsienio klientų namus ir širdis.
Rimantė Jančauskaitė