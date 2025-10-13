Susitikimas su istorinių romanų autore Gina Viliūne

Spalio 7 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje ir Naujosios Ūtos bibliotekose istorinių romanų autorė Gina Viliūnė pristatė naujausią savo knygą „Jono palikimas“. Susitikimo metu autorė atvirai sakė, kad knygos apie Joniškį pradžia buvo gana netikėta – vieną dieną ji sulaukė įžūlaus skambučio su prašymu parašyti romaną apie šį miestelį. Tuo metu ji net nežinojo, kur tiksliai yra Joniškis, ir, kaip pati sakė, jame buvo buvusi vos kartą – bibliotekoje.
Norėdama geriau suprasti vietovę, autorė pradėjo domėtis Joniškio istorija internete. Būtent tuomet ją ir užkabino šio krašto praeitis. Labiausiai ją sudomino pagonybės tema, kuri Lietuvoje vis dar lieka paslaptinga ir mažai pažinta. Autorė pabrėžė, kad pagonybė – tai ne tiek religija, kiek pasaulėjauta ir glaudus ryšys su gamta, o tikėjimas – jau kiekvieno asmeninis reikalas. Todėl natūraliai ši tematika rado savo vietą ir knygoje.
Knyga susijusi ne tik su Joniškiu, bet ir su Vilniumi bei senąja lietuvių kultūra. Romanas buvo rašomas dvejus metus. Šiuo metu jau ruošiamas ir audio knygos variantas, kuriame skambės archajiškos dainos. Įdomu tai, kad šios dainos pateikiamos per vienos iš romano veikėjų lūpas – jos tampa kūrinio dalimi.
Autorė dalijosi ir istorinėmis įžvalgomis apie Joniškį. Pirmieji miestelio klebonai buvo lenkai, pamaldos vykdavo lotynų kalba, o pamokslai – lenkų, todėl vietiniams buvo sunku viską suprasti. Kadangi miestelio centras ir svarbiausia ašis yra bažnyčia, autorė jai skyrė nemažai dėmesio. Ji taip pat pasakojo apie vadinamuosius „kalendoriaus karus“, kurie vyko Rygoje net penkerius metus, kai popiežius Grigalius XIII reformavo kalendorių, iš jo pašalindamas dešimt dienų.
Rašydama knygą, autorė glaudžiai bendradarbiavo su Joniškio miesto istoriku, kuris ne tik demonstravo vertingus eksponatus, bet ir papasakojo, kur jie buvo rasti.
Svarbu paminėti ir vietos bendruomenės vaidmenį – Joniškio žmonės noriai dalijosi žiniomis, atsiminimais, idėjomis, taip prisidėdami prie knygos kūrimo. Būtent jų atvirumas ir noras padėti leido knygai įgauti tikrumo ir šilumos.
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ (VI). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija