Planuose – ir perdirbimas

13 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Šilavoto seniūnijoje Žarstos kaime įsikūręs Juozas Žėčius ūkininkavimą derina su darbu Šilavoto gaisrinėje. Ūkį jis paveldėjo iš tėvų.
Redos ir Juozo Žėčių ūkio kryptis – augalininkystė. Ūkyje auginami kviečiai, rapsai, miežiai, avižos ir kiti javai bei ankštinės kultūros. Dar ūkyje yra laikomi du žirgai. Tai – dukters Ernestos nuosavybė. Ernesta yra baigusi žirgininkystę Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre ir jau atstovauja trečiai Žėčių ūkininkavimo kartai.
Ji – ir pagrindinė iniciatorė ūkyje pradėti verslą. Žėčių planuose – iš ūkyje auginamų rapsų, moliūgų spausti aliejų, gaminti sukatas, spausti sultis.
Žėčiai ir dabar nestovi vietoje, ūkyje taiko naujoves, turtina technikos kiemą. Paskutinis naujas pirkinys – pasinaudojant parama įsigytos ekologinės akėčios. Ūkyje taikoma beariminė žemdirbystė, atlikti dirvožemio tyrimai, tariantis su Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais skiriamas dėmesys jo gerinimui.

