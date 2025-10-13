Pianistė Ieva Dūdaitė pristato didžiausią solinį turą: aplankys 11 miestų

Viena žymiausių šalies pianisčių Ieva Dūdaitė gerbėjams turi puikių žinių – rudenį leisis į didžiausią solinį turą Lietuvoje, kurio metu aplankys 11 miestų: Klaipėdą, Birštoną, Ukmergę, Šiaulius, Uteną, Jurbarką, Telšius, Kretingą, Panevėžį, Tauragę ir Šilutę.
Pastaruosius pusantrų metų Ieva Dūdaitė ne kartą įrodė, kad nebijo eiti už komforto zonos ribų. Ji pristatė pirmąjį kūrinį, kuriame ne tik groja, bet ir dainuoja, išmėgino jėgas projekte „Muzikinė Kaukė“ bei tapo pirmąja pianiste šalies istorijoje, surengusia solinį turą arenose.
Fortepijono koncerto standartus laužanti pianistė Žolinių išvakarėse Palangoje surengė šou „Piano Vasara“, kuriame skambėjo istorinio „Grand Piano Show“ turo programa. Pasirodymo metu pianistė žiūrovams atskleidė, kad rudenį surengs naują turą ir aplankys net 11 miestų.
„Grand Piano Show“ buvo mano vaikystės svajonės išsipildymas, tačiau atėjo laikas naujiems iššūkiams. Rudenį surengsiu didžiausią savo turą Lietuvoje ir aplankysiu 11 miestų ir miestelių. Šiuo turu noriu grįžti prie akustinių koncertų, intymios aplinkos mažesnėse salėse ir kurti šiltą, tikrą ir asmenišką ryšį su klausytojais“, – sako I. Dūdaitė.
Ieva Dūdaitė – Kur keliai mus suves:
Akustinio turo metu pianistė skambins „Grand Piano Show“ pasirodymuose matytu šviečiančiu fortepijonu, kuris kurs romantišką atmosferą, jai scenoje talkins violončelė, o programoje skambės visame pasaulyje žinomi kūriniai ir I. Dūdaitės autorinė kūryba.
Pianistė turą pradės spalio 28 ir užbaigs lapkričio 29 dieną, per kiek daugiau nei mėnesį aplankysianti 11 Lietuvos miestų ir miestelių: Klaipėdą, Birštoną, Ukmergę, Šiaulius, Uteną, Jurbarką, Telšius, Kretingą, Panevėžį, Tauragę ir Šilutę. Visus bilietus platina „Bilietai.lt“.
„Po nuostabios „Grand Piano Show“ kelionės Ieva sugrįžta prie to, nuo ko pradėjo savo kelią: akustinių koncertų, kuriuose fortepijono magija tampa vakaro vinimi. Koncertų, kuriuose išryškėja Ievos talentas ir tampa aišku, kodėl ji tituluojama viena geriausių Lietuvoje“, – teigia turą organizuojančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.
Naujojo Ievos Dūdaitės turo koncertai:
2025.10.28. Klaipėdos koncertų salė
2025.11.06. Birštono kultūros centras
2025.11.07. Ukmergės kultūros centras
2025.11.11. Šiaulių koncertų salė „Saulė“
2025.11.16. Utenos kultūros centras
2025.11.20. Jurbarko kultūros centras
2025.11.21. Telšių kultūros centras
2025.11.22. Kretingos kultūros centras
2025.11.26. Panevėžio kultūros centras
2025.11.28. Tauragės kultūros centras
2025.11.29. Šilutės kultūros centras