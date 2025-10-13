Klaipėdos universitete aptartas rasto Birštono „Banginuko“ likimas

Spalio 6 d. Klaipėdos universitete (KU) lankėsi Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius. Vizito tikslas – padėkoti KU mokslininkams už profesionalius paieškos ir identifikavimo darbus. Jų metu Nemune, ties Birštono piliakalniu, aptikta ir identifikuota tarpukario skulptūra –fontanas „Banginukas“ – kurortui ir Lietuvos kultūros paveldui reikšmingas objektas, ilgus dešimtmečius laikytas prarastu. Kartu aptarti tolesni žingsniai, kad atradimo vertė būtų išsaugota, moksliškai ištirta ir aiškiai pristatyta visuomenei.
Svečius priėmė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, mokslo ir inovacijų prorektorė doc. dr. Laura Šaltytė-Vaisiauskė, Sveikatos mokslų fakulteto dekanė prof. dr. Rita Vaičekauskaitė, „Banginuką“ radusi dr. Elena Pranckėnaitė, rektorius emeritas, archeologas prof. habil. dr. Vladas Žulkus bei Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Inga Petrauskienė.
KU mokslininkai rado Birštono „Banginuką“
Susitikimo pradžioje aptartas naujausias radinys – tarpukario skulptūra – fontanas Birštono „Banginukas“. Rugsėjo 14–15 d., vykdant oficialiai suderintus povandeninius tyrimus Nemune, ties Birštono piliakalniu, dr. Elenos Pranckėnaitės vadovaujama archeologų komanda aptiko po dumblo sluoksniu slypintį betoninės skulptūros korpusą. Skulptūra gali sverti apie 8 tonas, tad svarstoma, ką daryti toliau.
Diskutuota, kaip priimti moksliškai pagrįstą sprendimą, išsaugant objekto vertę ir jam nepakenkiant. Aptartos dvi kryptys: skulptūrą iškelti ir eksponuoti sausumoje arba palikti esamoje vietoje vandenyje, užtikrinant apsaugą ir visuomenei prieinamą bei patrauklų sprendimą.
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus pasidalijo povandeninės archeologijos patirtimi ir patarimais – be sudėtingų konservavimo priemonių iškelti objektai nyksta, todėl būtina atsakingai įvertinti rizikas, kaštus ir naudą.
Birštono atstovai pabrėžė, kad džiaugiasi pasirinktu oficialiu keliu – gavę leidimus ir kreipęsi į mokslininkus. Visuomenėje jau vykstančios diskusijos, ar „Banginuką“ kelti, ar palikti vandenyje, tik patvirtina šio simbolio svarbą miesto tapatybei ir Lietuvos kultūros istorijai.
Kiti Birštonui ir Lietuvai svarbūs KU mokslo pasiekimai
Nuo šio konkretaus atradimo pokalbis natūraliai perėjo prie platesnės KU veiklos povandeninės ir sausumos archeologijos srityse. Prof. habil. dr. Vladas Žulkus prisiminė itin reikšmingas paieškų patirtis, tarp jų – ir karo laivo „Prezidentas Smetona“ istoriją. Taip pat papasakojo apie rengiamą knygą, kurioje sisteminamos svarbiausios Lietuvos povandeninės archeologijos įžvalgos.
Rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas aptarė neseniai universitete vykusią Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos metinę mokslo konferenciją, subūrusią apie 600 tyrėjų, politikos formuotojų ir pramonės atstovų iš daugiau kaip 30 šalių. Taip pat akcentuota, kad Klaipėdos universitetas yra vienintelis Baltijos šalyse, turintis mokslinį laivyną. Detaliau pristatytas mokslinis laivas „Mintis“, kurio galimybės artimiausiu metu bus pristatytos ir Krašto apsaugos ministerijai. Laivas turi didelį potencialą ir gali būti prasmingai naudojamas saugumo bei ekologijos srityse Baltijos jūroje. Šiuo metu jis naudojamas atliekant mokslinius tyrimus už Lietuvos vandenų ribų.
Sveikatos mokslų fakulteto dekanė prof. dr. Rita Vaičekauskaitė akcentavo Birštonui aktualių KU mokslininkų atliktų kurortologijos tyrimų reikšmę. Doc. dr. Lolitos Rapolienės atliktas tyrimas „Lietuvos unikalių gamtinių išteklių panaudojimo su stresu susijusios organizmo psichinės ir fizinės sveikatos gerinimui efektyvumas ir saugumas (LUGISES)“ parodė, kad natūralūs gamtiniai ištekliai reikšmingai gerina su stresu susijusius psichinės ir fizinės sveikatos rodiklius: mažėja stresas, nerimas ir nuovargis, gerėja miegas ir energija, silpnėja skausmas, matomi teigiami odos pokyčiai, mažėja subjektyviai vertinamas biologinis amžius. Šios įžvalgos tiesiogiai siejasi su Birštono, kaip kurorto, stiprybėmis ir planuojamomis paslaugų kryptimis.
Galiausiai prieita prie išvados, kad Klaipėdos universitetą ir Birštoną sieja daug sąlyčio taškų. Abi šalys susitarė stiprinti bendradarbiavimą: tęsti darbus dėl „Banginuko“ ateities sprendimų ir kartu planuoti tolesnes veiklas archeologijos, edukacijos, sveikatinimo bei jūrinių tyrimų srityse. Planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kuri leis operatyviai telkti KU ir Birštono išteklius, dalytis duomenimis ir kompetencijomis, taip pat pradėti naujus jungtinius sumanymus.
