Kelionė į poezijos pasaulį su Aurika Kavaliauskaite–Riliškiene

13 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pakuonio bibliotekoje vyko ypatinga kelionė – į poezijos pasaulį, kuriame skambėjo meilė, ilgesys, džiaugsmas ir kasdienybės stebuklai. Poezija, kaip švelnus prisilietimas prie širdies – ji primena, kad kiekviena diena gali būti ypatinga.
Tą popietę poetė Aurika Kavaliauskaitė–Riliškienė pakvietė visus į antrosios savo knygos „Mano eilės Jums…“ pristatymą.
Autorę sveikino Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, artimieji, bičiuliai, kūrybos gerbėjai.
Renginį dar labiau sušildė muzika – skambias dainas dovanojo vokalinis ansamblis „RE nata“ vad. R. Žibienė, o eilės suskambo tarsi dar viena, jausminga kalba.
Tai buvo popietė, kupina šviesos, bendrystės ir širdies šilumos.
Dėkojame autorei – už nuoširdumą ir poezijos dovanas, o visiems susirinkusiems – už buvimą kartu.
Renata Žibienė
Pakuonio bibliotekininkė

