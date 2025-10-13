Kelias į Prienus vedė per tolimąją Australiją

13 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kai Laura ir Vidmantas Noreikos nusprendė po dešimtmečio, pragyvento tolimojoje Australijoje, grįžti į Lietuvą, gyvenamąja vieta pasirinko Prienus. Prienai – Lauros tėviškė.
Vidmantas Noreika – jauniausias šių metų konkurso „Metų ūkis 2025“ dalyvis, o ir jo ūkis įregistruotas tik praėjusiais metais. Iš pradžių Noreikos bandė auginti paukščius, vėliau pradedantieji ūkininkai pasirinko galvijus. Dabar jų nuomojamuose 4 ha plotuose Naravų kaime ganosi keliasdešimt galvijų. Jie žiemą vasarą, nesipykdami su laukiniais gyvūnais, gyvena aptvertuose plotuose. Dažnas važiuojantis keliu arba išėjęs pasivaikščioti panemuniais atkreipia dėmesį į dideliais ragais pasipuošusius pievų galiūnus.
Pradėdamas ūkininkauti Vidmantas Noreika konsultavosi ir toliau konsultuojasi su Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais, yra pasinaudojęs parama, teikiama jauniems ūkininkams, steigiantiems gyvulininkystės ūkius.
Ūkininkas planuoja pereiti prie ekologiško ūkininkavimo.
Ramutė Šimukauskaitė

