Balbieriškio bibliotekoje – jaukus susitikimas su Kamile Birge

13 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 9 dieną Balbieriškio bibliotekoje įvyko šiltas ir jaukus susitikimas su meilės romanų autore Ramune Birgeriene, rašančia Kamilės Birgės slapyvardžiu. Renginio metu rašytoja pristatė naujausią savo knygą „Meilė be recepto“.
Skaitytojai knyga susidomėjo ne tik dėl patrauklios temos, bet ir dėl Ramunės nuoširdaus pasakojimo apie kūrybos procesą. Autorė pasirūpino vizualiai patraukliu pristatymu – susitikimą pagyvino skaidrės ir trumpi video filmukai, leidusieji dar geriau pajusti knygos nuotaiką bei jos gimimo kelią. Dalyviai buvo sužavėti rašytojos atvirumu ir šiluma. Susitikimo metu netrūko humoro, šiltų pokalbių ir paprastumo, todėl laikas prabėgo nepastebimai. Skaitytojai išėjo ne tik su autorės pasirašytomis knygomis, bet ir plačiai šypsodamiesi.
Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ (VI). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

