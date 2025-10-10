„Sidabrinės gijos“ kelias – gražus ir prasmingas

10 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštone, minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, pagrindiniu akcentu tapo „Bočių“ choro „Sidabrinė gija“ 25-erių metų sukaktis. Jubiliejaus proga birštoniškius – senjorus dainininkus sveikino ne tik savivaldybės vadovai, Birštono įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir jų bičiuliai – ansambliečiai iš Elektrėnų, Jonavos, Simno.
Šventė prasidėjo jaunųjų „Aguonėlės“ šokėjų sveikinimu ir buvusių choro dalyvių atminties pagerbimu. Renginio vedėjams Julijai ir Leonui Baručiams vardinant išėjusiųjų Anapilin pavardes, dabartiniai choro nariai scenos priekyje uždegė žvakeles. Taip jau simboliškai sutapo, kad minint choro 25-metį buvo uždegtos ir 25 žvakelės. Tarp išėjusiųjų – ir choro įkūrimo iniciatorė, buvusi pirmoji vadovė Audronė Pračkauskaitė, ir dar taip neseniai chorui vadovavęs Stasys Bisikirskas.
Pagerbus buvusius bičiulius ir choro dalyvius, buvo prisimintas ir „Sidabrinės gijos“ kūrybinis kelias. O jis turtingas vakaronėmis, išvykomis, koncertais, festivaliais. Per tuos metus birštoniškiai įsigijo daug bičiulių, koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Bičiulių ratą labai išplėtė ir Birštono „Bočių“ vykdomas projektas „Pažink ir pamilk Birštoną“. Vien tik per šiuos metus, kaip sakė Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė Julija Barutienė, mūsų kurortą aplankė iki 100 senjorų iš įvairių Lietuvos vietų.
Per tuos 25-erius choro metus natūraliai kiek keitėsi jo sudėtis, prie senbuvių jungėsi nauji nariai, bet „Sidabrinė gija“ išliko ištikima savo pagrindinei idėjai – gražesniąją gyvenimo pusę skleisti per dainą, skambiomis dainomis džiuginti ir savo, ir šalia esančiųjų širdis.
Šiandien prie akordeonu grojančio choro vadovo Stasio Genio prisijungė gitara grojantis Romualdas Zapasnykas ir saksofonininkas Petras Stanevičius. Tad šventiniam jubiliejui skirtą koncertą lydėjo ir muzika, ir duetų pasirodymai. O nuskambėjus paskutinei dainai, susirinkusieji dar ilgai nepaleido „Sidabrinės gijos“ choristų ir muzikantų nuo scenos. Vienas po kito kalbėję svečiai dėkojo dainininkams už ištikimybę dainai ir tradicijų puoselėjimą. Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėkos buvo skirtos ilgametėms choro dainininkėms Juditai Vyšniauskienei, Onutei Kurapkienei, Onutei Gratulevičienei, Aldonai Mildai Valatkienei, Genovaitei Valatkienei, choro seniūnei Linai Danilovienei ir aktyviai „Bočių“ valdybos narei Danutei Žitkuvienei.
Pasidžiaugusi Birštono „Bočių“ bendruomenės aktyvumu šventėje dalyvavusi Lietuvos pensininkų sąjungos valdybos narė Veronika Vaitkienė taip pat atvyko ne tuščiomis rankomis. Sąjungos padėkas ji įteikė choristei Anelei Pucėtienei ir Leonui Baručiui.
Vėliau šventę pratęsė Elektrėnų „Dubijos“, Jonavos „Dobilo“ ir Simno „Sidabros“ koncertas bei jauki, linksma bendrystės vakarienė.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *