„Rudens šviesa – senjorų širdyse“

10 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 2 dieną Ašmintos bendruomenė susibūrė švęsti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną – šiltą ir jaukią šventę „Rudens šviesa – senjorų širdyse“, skirtą pagerbti vyresnio amžiaus bendruomenės narius.
Renginio metu skambėjo nuoširdūs linkėjimai, eilės ir dainos, kurias atliko Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“. Susirinkusiesiems buvo linkima neprarasti jaunatviško entuziazmo, toliau aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, dalintis savo išmintimi ir šiluma. Lininių staltiesių parodą „Vai žydėkit linai…“ pristatė darbų autorė Birutė Marcinkevičienė.
Bibliotekoje visi buvo pakviesti į specialiai senjorams surengtą viktoriną „Lietuva, jaunystės laikai, kultūra, bendruomenė“. Viktorina tapo ne tik puikia proga pasitikrinti žinias, bet ir paskatino pasidalinti maloniais prisiminimais bei jungtis į gyvus pokalbius.
Vėliau dalyviai bendravo prie kavos, arbatos puodelio ir saldumynų stalo. Šventė tapo tikru bendrystės, dėkingumo ir pagarbos ženklu tiems, kurių gyvenimo patirtis ir širdies šviesa vis dar įkvepia bendruomenę.
Rasa Šiugždinienė
Ašmintos bibliotekos bibliotekininkė

