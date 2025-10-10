„Gera būti drauge“

Šiltą ir gražų rugsėjo 25-osios vakarą bendruomenės „Jiestrakis“ namuose skambėjo poetinis žodis, liejosi muzikos garsai. Ketvirtą kartą vykstantis poezijos ir muzikos vakaras „Gera būti drauge“ šiemet buvo skirtas M. K. Čiurlionio metams.
Poezijos ir muzikos vakaro metu literatūrinius M. K. Čiurlionio kūrinius skaitė skaitovės Karina, Augustė, Kristina ir Nijolė. Muzikinius kūrinius ir dainas susirinkusiesiems dovanojo Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“, jaunieji atlikėjai Ramunė ir Dominykas, vokalinis- instrumentinis trio (vad. Inga Kidolienė).
Nuoširdus ačiū vakaro dalyviams, žiūrovams ir bendruomenei „Jiestrakis“ bei jos pirmininkei Violetai. Visų jūsų dėka sukūrėme nuostabią poezijos ir muzikos šventę. Tokie vakarai ne tik praturtina kultūrinį gyvenimą, bet ir stiprina bendruomeniškumo jausmą, leidžia susitikti, pabendrauti, pasidalinti kūryba.
Poezijos ir muzikos vakaras yra trečiasis Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centro projekto „Gera būti drauge“ renginys, iš dalies finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Saulė Blėdienė
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

