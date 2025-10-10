„Esu mokytojas ir tuo didžiuojuosi!“

10 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 6 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusio renginio metu Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis, Laimutė Jančiukienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas Tarptautinės mokytojų dienos proga padėkojo rajono pedagogams, švietimo įstaigų vadovams už atsidavimą savo profesijai, mokyklų bendruomenių telkimą, projektinę veiklą, moksleivių parengimą olimpiadoms, konkursams, varžyboms, kitus pasiekimus. Savo darbe pasižymėjusiems pedagogams jie įteikė padėkos raštus, vardinius rašiklius, suvenyrus. LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės vardu mokytojus pasveikino patarėja Daiva Macijauskienė. Visiems konkurso „Metų mokytojas“ nominantams skirti M. K. Čiurlionio metų simboliai – LR Seimo narės Jūratės Zailskienės dovana.
Renginio metu Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis buvo įvertinta septyniolika rajono mokytojų, mero A.Vaicekausko padėkos įteiktos devyniolikai pedagogų, dešimčiai jų skirti ir piniginiai prizai – už sėkmingą abiturientų paruošimą valstybiniams brandos egzaminams. Mero padėkomis apdovanoti ir reorganizacijos iššūkius įveikusių švietimo įstaigų direktoriai bei pavaduotojai ugdymui.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, prabilęs į rajono pedagogus kreipiniu – „Geriausieji Lietuvos mokytojai“, nė kiek nepagražino. Šiemet, kaip ir pernai, vienas iš Prienų rajono savivaldybės pedagogų už pasiekimus profesinėje veikloje buvo įvertintas nacionaline premija. Todėl skyriaus vedėjui buvo garbė į sceną pakviesti ir pasveikinti „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoją metodininkę, direktorės pavaduotoją Kristiną Nastulevičienę, kuri Tarptautinės mokytojo dienos išvakarėse buvo pripažinta Lietuvos metų mokytoja. Vilniuje vykusiame renginyje apdovanojimą jai įteikė premjerė I.Ruginienė ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė. 
Kristinos Nastulevičienės teigimu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atrinkdama nominantus, vertino jų kūrybines idėjas ir įgyvendinimą, kuriant įtraukią mokyklą. Pasak jos, šiame darbe ypač svarbus ne tiek paties pedagogo, kiek visos komandos indėlis, palaikymas, sąlygų veiklai sudarymas. Todėl ji sakė auksinį medalį parvežusi visiems švietimiečiams – už bendradarbiavimą, dalyvavimą dešimtmetį mokykloje organizuojamame konkurse „Aš galiu“, skirtame mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, už atėjimą į Kristinos statomus miuziklus, už paskatinimą kurti. Mokytoja suintrigavo turinti dar vieną idėją, kurią, prisidedant ir kitiems, norėtų įgyvendinti, kad Prienų vardas dar kartą nuskambėtų respublikoje tokiame kontekste, kuriame niekuomet neskambėjo…
Šiemet Prienų rajono savivaldybėje organizuotas jau aštuonioliktasis konkursas „Metų mokytojas 2025“, mero potvarkiu sudarytai atrankos komisijai teko užduotis iš 44 pretendentų, kuriuos pasiūlė mokyklų bendruomenės, išrinkti geriausiąjį. Gausiais aplodismentais kolegos į sceną palydėjo „Metų mokytojo“ konkurso laureatą – Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus fizinio ugdymo mokytoją metodininką ir biologijos vyresnįjį mokytoją Rolandą Meškauską. Jam įteiktas unikalus stiklo suvenyras, vardinis rašiklis, mero Alvydo Vaicekausko padėka ir piniginis prizas.
Metų mokytojo vardą pelnęs Rolandas Meškauskas pristatytas, kaip sektinas pavyzdys jaunimui, visa širdimi atsidavęs mokyklos bendruomenei, mylimas mokinių, gebantis juos sudominti šiuolaikiškomis, įdomiomis pamokomis, skiriantis dėmesį inovacijoms ir įtraukiajam ugdymui, motyvuojantis dalyvauti sporto varžybose, šaulių organizacijos veiklose, pilietiškumą stiprinančiuose renginiuose.
Mokytojas Rolandas telkia kolegas metodinei veiklai, jis yra šalies projektų dalyvis, Kazickų šeimos fondo projekto „Jaunimas gali“ treneris, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vykdomo projekto „Olimpinė karta“ narys.
Visos švietimo bendruomenės akivaizdoje pagerbtas Metų mokytojas prisipažino, kad paskutinį kartą Kultūros ir laisvalaikio scenoje jam teko stovėti dar besimokant Išlaužo pagrindinės mokyklos devintoje klasėje, kuomet dalyvavo Geriausio moksleivio rinkimuose. Nors, pasak Rolando, konkurso nelaimėjo, bet tai buvo neįkainojama patirtis. „Po beveik 25 metų vėl stoviu čia, svarstau, kaip visa tai įvyko. Pirmiausia noriu padėkoti direktorei Rasai Žilinskienei, kuri prieš 19 metų mane jauną, trečio kurso studentą, dar neapsisprendusį, ką veiks šiame gyvenime, pakvietė pabandyti dirbti mokykloje,“ – R.Meškausko teigimu, būtent tai, kad pateko į fantastišką kolektyvą, kurio vertybės yra bendradarbiavimas, diskusijos metodas, skatinimas imtis iniciatyvos, jį išaugino iki lyderio, šios scenos, šio apdovanojimo. Todėl juo mokytojas pasidalino su direktore Rasa, pavaduotojomis Dalia ir Audrone, dėkodamas už tapimą kūrybingos, vieningos komandos dalimi, už paskatinimą veikti.
„Esu mokytojas ir tuo didžiuojuosi!“–pagarbą pasirinktai profesijai išsakė 2025 metų geriausiu mokytoju išrinktas nedidelės kaimo mokyklos atstovas Rolandas Meškauskas.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *