„Esu mokytojas ir tuo didžiuojuosi!“

Spalio 6 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusio renginio metu Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis, Laimutė Jančiukienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas Tarptautinės mokytojų dienos proga padėkojo rajono pedagogams, švietimo įstaigų vadovams už atsidavimą savo profesijai, mokyklų bendruomenių telkimą, projektinę veiklą, moksleivių parengimą olimpiadoms, konkursams, varžyboms, kitus pasiekimus. Savo darbe pasižymėjusiems pedagogams jie įteikė padėkos raštus, vardinius rašiklius, suvenyrus. LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės vardu mokytojus pasveikino patarėja Daiva Macijauskienė. Visiems konkurso „Metų mokytojas“ nominantams skirti M. K. Čiurlionio metų simboliai – LR Seimo narės Jūratės Zailskienės dovana.
Renginio metu Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis buvo įvertinta septyniolika rajono mokytojų, mero A.Vaicekausko padėkos įteiktos devyniolikai pedagogų, dešimčiai jų skirti ir piniginiai prizai – už sėkmingą abiturientų paruošimą valstybiniams brandos egzaminams. Mero padėkomis apdovanoti ir reorganizacijos iššūkius įveikusių švietimo įstaigų direktoriai bei pavaduotojai ugdymui.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, prabilęs į rajono pedagogus kreipiniu – „Geriausieji Lietuvos mokytojai“, nė kiek nepagražino. Šiemet, kaip ir pernai, vienas iš Prienų rajono savivaldybės pedagogų už pasiekimus profesinėje veikloje buvo įvertintas nacionaline premija. Todėl skyriaus vedėjui buvo garbė į sceną pakviesti ir pasveikinti „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoją metodininkę, direktorės pavaduotoją Kristiną Nastulevičienę, kuri Tarptautinės mokytojo dienos išvakarėse buvo pripažinta Lietuvos metų mokytoja. Vilniuje vykusiame renginyje apdovanojimą jai įteikė premjerė I.Ruginienė ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.
Kristinos Nastulevičienės teigimu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atrinkdama nominantus, vertino jų kūrybines idėjas ir įgyvendinimą, kuriant įtraukią mokyklą. Pasak jos, šiame darbe ypač svarbus ne tiek paties pedagogo, kiek visos komandos indėlis, palaikymas, sąlygų veiklai sudarymas. Todėl ji sakė auksinį medalį parvežusi visiems švietimiečiams – už bendradarbiavimą, dalyvavimą dešimtmetį mokykloje organizuojamame konkurse „Aš galiu“, skirtame mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, už atėjimą į Kristinos statomus miuziklus, už paskatinimą kurti. Mokytoja suintrigavo turinti dar vieną idėją, kurią, prisidedant ir kitiems, norėtų įgyvendinti, kad Prienų vardas dar kartą nuskambėtų respublikoje tokiame kontekste, kuriame niekuomet neskambėjo…
Šiemet Prienų rajono savivaldybėje organizuotas jau aštuonioliktasis konkursas „Metų mokytojas 2025“, mero potvarkiu sudarytai atrankos komisijai teko užduotis iš 44 pretendentų, kuriuos pasiūlė mokyklų bendruomenės, išrinkti geriausiąjį. Gausiais aplodismentais kolegos į sceną palydėjo „Metų mokytojo“ konkurso laureatą – Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus fizinio ugdymo mokytoją metodininką ir biologijos vyresnįjį mokytoją Rolandą Meškauską. Jam įteiktas unikalus stiklo suvenyras, vardinis rašiklis, mero Alvydo Vaicekausko padėka ir piniginis prizas.
Metų mokytojo vardą pelnęs Rolandas Meškauskas pristatytas, kaip sektinas pavyzdys jaunimui, visa širdimi atsidavęs mokyklos bendruomenei, mylimas mokinių, gebantis juos sudominti šiuolaikiškomis, įdomiomis pamokomis, skiriantis dėmesį inovacijoms ir įtraukiajam ugdymui, motyvuojantis dalyvauti sporto varžybose, šaulių organizacijos veiklose, pilietiškumą stiprinančiuose renginiuose.
Mokytojas Rolandas telkia kolegas metodinei veiklai, jis yra šalies projektų dalyvis, Kazickų šeimos fondo projekto „Jaunimas gali“ treneris, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vykdomo projekto „Olimpinė karta“ narys.
Visos švietimo bendruomenės akivaizdoje pagerbtas Metų mokytojas prisipažino, kad paskutinį kartą Kultūros ir laisvalaikio scenoje jam teko stovėti dar besimokant Išlaužo pagrindinės mokyklos devintoje klasėje, kuomet dalyvavo Geriausio moksleivio rinkimuose. Nors, pasak Rolando, konkurso nelaimėjo, bet tai buvo neįkainojama patirtis. „Po beveik 25 metų vėl stoviu čia, svarstau, kaip visa tai įvyko. Pirmiausia noriu padėkoti direktorei Rasai Žilinskienei, kuri prieš 19 metų mane jauną, trečio kurso studentą, dar neapsisprendusį, ką veiks šiame gyvenime, pakvietė pabandyti dirbti mokykloje,“ – R.Meškausko teigimu, būtent tai, kad pateko į fantastišką kolektyvą, kurio vertybės yra bendradarbiavimas, diskusijos metodas, skatinimas imtis iniciatyvos, jį išaugino iki lyderio, šios scenos, šio apdovanojimo. Todėl juo mokytojas pasidalino su direktore Rasa, pavaduotojomis Dalia ir Audrone, dėkodamas už tapimą kūrybingos, vieningos komandos dalimi, už paskatinimą veikti.
„Esu mokytojas ir tuo didžiuojuosi!“–pagarbą pasirinktai profesijai išsakė 2025 metų geriausiu mokytoju išrinktas nedidelės kaimo mokyklos atstovas Rolandas Meškauskas.
Dalė Lazauskienė
Pamestus brandos atestatą Nr.142058 ir atestato priedą Nr.056375, išduotus Jurgitai Aukštakytei, laikyti negaliojančiais.
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
