Dėkojo ir linkėjo didingos šviesos darbams, žodžiams ir kilnioms mintims…

Šiemet minime didžiojo genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. Minime apsupti jo muzikos ir spalvų. Tad nenuostabu, kad ir Mokytojo dienos šventė Birštono kurhauze prasidėjo pasivaikščiojimu Čiurlionio kūrybos labirintais. Pabūti kartu su didžiuoju kūrėju jaukioje kurhauzo salėje gausiai susirinkusius mokytojus, vaikų ugdymo įstaigų darbuotojus ir mokytojus senjorus pakvietė Birštono meno mokyklos moksleiviai. Jie šventę pradėjo menine kompozicija, savyje vienijančia muziką, spalvas ir šviesą. Taip tarsi atitardami kūrėjui, kvietusiam atsigręžti į žmogų, būti šalia ir jam padėti.
Šios mintys gražai susišaukia ir su mokytojo profesija, nes mokytojai būtent ir yra tie žmonės, kurie skleidžia šviesą, tikėjimą, viltį, kurie yra šalia savo mokinių, auklėtinių ir su kuriais dalinasi ne tik žiniomis, bet kasdienėmis gyvenimo patirtimis.
Mokytojo dienos proga su rožėmis pasitiktus šventės dalyvius sveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, mons. Rimvydas Jurkevičius, Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, beje, su gražia nostalgija prisiminusi pirmuosius savo darbo metus būtent Birštono gimnazijoje.
Tradiciškai buvo pagerbti prasmingų darbų nuveikę mokytojai, „2025 metų mokytojos“ titulą pelnė Birštono gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Daiva Dabrišienė. Jai ši nominacija skirta už ilgametį ir atsakingą pedagoginį darbą, už iniciatyvumą ir nuoširdų indėlį garsinant Birštono vardą, už mokyklos gyvenimą praturtinančias ir mokinių akiratį plečiančias žinias.
Merės padėkos ir simbolinės dovanos įteiktos „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio mokytojai metodininkei Laimutei Bagdonaitei, gimnazijos specialiajai pedagogei metodininkei, logopedei metodininkei Nomedai Kopcikienei ir Meno mokyklos muzikos mokytojai metodininkei Renatai Bivainienei.
Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė padėkas skyrė vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vyresniajai mokytojai Kristinai Mulerčikienei, Birštono gimnazijos pradinių klasių vyresniajai mokytojai Jolitai Simonaitytei, Meno mokyklos dailės vyresniajai mokytojai Rasai Mekionienei ir muzikos vyresniajam mokytojui Kęstučiui Didvaliui.
Kaip visada, nebuvo pamiršti ir jubiliejus šventę mokytojai senjorai. O visus sveikinimus, jautrius palinkėjimus palydėjo Chriso Ruebenso ir Nerijaus Bakulos subtilia elegancija ir pašėlusiomis melodijomis perpinta prancūziškų dainų programa.
