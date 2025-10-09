Metų ūkis 2025

Veiverių seniūnijai šių metų konkurse atstovavo dviejų ūkių šeimininkai. Tai – Danguolė ir Vidmantas Juodsnukiai ir Rima Plioplienė. Abu ūkiai – specializuoti. Juodsnukių – augalininkystės, o Rimos Plioplienės – žirgininkystės.
Gyvenimo kelias parvedė į Veiverius
Danguolė ir Vidmantas Juodsnukiai savo ūkį įregistravo 2011-aisiais. Prieš tai gyvenimo kelias, kaip ir daugelį jaunų žmonių, buvo nuvedęs į užsienį. Vėliau apsisprendę grįžti į Lietuvą Juodsnukiai įsikūrė Kaune. Apie Veiverių kraštą, iš kurio kilusi Danguolė, pasak jos, tuomet minčių nebuvo. Bet, ko gero, pasiteisino posakis, kad „niekada nesakyk ne“, nes, kai Danguolės tėtis Jonas Vilčinskas, vienas iš pirmųjų po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradėjęs ūkininkauti Veiverių seniūnijoje, užsiminė apie netoliese su žeme parduodamą sodybą, Juodsnukiai sukluso ir netrukus apsisprendė grįžti namo. Ir nesigaili. Danguolės Juodsnukienės teigimu, Veiveriuose geriausia. Čia jie sukūrė jaukią, gražią, sodybą, čia netoliese ūkininkauja ir brolis Kazimieras. Taigi Jono Vilčinsko pasodintas ūkininkavimo medis jau išaugino naujas, tvirtas šakas.
Juodsnukiai dirba 120 ha žemės. Jų laukuose auga kviečiai, rapsai, pupos ir kitos grūdinės bei ankštinės kultūros. Ūkyje taikomos modernios technologijos, skiriamas dėmesys aplinkai, praktikuojama beariminė žemdirbystė, dalyvaujama remiančiose agrarinės aplinkosaugos priemonėse, tinkamai sandėliuojamos trąšos, chemikalai, tvarkingas ir technikos kiemas.
Žirgai traukė nuo mažens
Prieš penkerius metus Patašinės kaime įsikūrusi Rima Plioplienė sako, kad prie žirgų ją traukė nuo mažens. Tėvų ūkyje Pagirių kaime, Kauno, rajone, visada buvo daug gyvulių: karvių, ožkų, triušių, kiaulių ir, žinoma, arklių. Jie buvo svarbiausias variklis dirbant ūkio darbus.
Kur buvus, kur nebuvus Rima visada sukdavosi šalia jų. Dabar džiaugiasi, kad ir pomėgis, ir darbas tapo neatsiejama vienybe.
Rimos Plioplienės ūkyje šiuo metu laikomi šeši žirgai, tarnaujantys edukacijoms. Šiame žirgyne galima mokytis joti ir dalyvauti organizuojamuose žygiuose. Juos ypač mėgsta vaikai ir įvairaus vyresnio amžiaus žmonės. Rima Plioplienė sako sulaukianti ir grupių iš užsienio. Žygius žirgyno savininkė organizuoja, atliepdama į svečių norus, poreikius ir galimybes. Vieniems užtenka valandos ar kelių, kiti renkasi daug ilgesnius maršrutus, nusidriekiančius 20 km spinduliu aplink Veiverius.
Rimos Plioplienės ūkyje yra ir kitų gyvūnų, kuriuos jai padeda prižiūrėti ir vaikai. Jie – pirmieji talkininkai mamai visuose darbuose. Rima Plioplienė bendrauja su Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centru, gražiai sutaria su vietos ūkininkais, kurie padeda apsirūpinti pašarais.
Žirgyno šeimininkė viliasi, kad jos ūkis plėsis, ir kad kelią į čia vykstančias edukacijas, suteikiančias galimybę ne tik išbandyti ištvermę, bet ir pajusti gamtos grožį, ramybę, atgaivą, suras vis daugiau žmonių.
Ramutė Šimukauskaitė
Autorės nuotraukos