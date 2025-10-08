Tik bendrystėje galima nuveikti labai daug…

8 spalio, 2025

– Šiandien susirinkome jau prie ketvirto Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pastatyto atminties ženklo Stakliškių krašte, – praėjusį savaitgalį į paminklo atidengimo iškilmes Druskeliškių kaime susirinkusius žmones kreipėsi renginį vedusi Vyšniūnų bendruomenės pirmininkė Dalia Vertinskienė. Šis jautrus renginys prasidėjo šventomis Mišiomis Stakliškių parapijos bažnyčioje. Po jų visi vyko į Druskeliškių kaimą, kur kartu su vietos gyventojais, seniūnijos atstovais Stakliškių kraštui svarbų įvykį paminėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Lietuvos šaulių sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės šaulys Julius Proškus.
Atvyko ir žmonių, menančių šio krašto partizanus: Petrutė Kavaliauskienė iš Aukštadvario, partizano Jono Maščinsko-Klumpės krikšto dukra; taip pat gyva tų laikų liudininkė, partizano rėmėjo Antano Andrulevičiaus brolio Juozo Andrulevičiaus žmona Bronislava Andrulevičienė su šeimos nariais.
Šia proga su savo krašto žmonėmis buvo ir renginio organizatorė, Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė, Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų kultūrologė Rita Balsevičiūtė, Stakliškių ir Užuguosčio bibliotekininkės Danutė Potelienė ir Rasa Žvirblienė, Stakliškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ ir jo vadovė Onutė Kamblevičienė.
Šaulys, kraštietis Julius Proškus pristatė šio krašto kovotojų už Lietuvos laisvę istoriją. Būtent jis parodė iniciatyvą pastatyti atminimo ženklą partizanams Druskeliškių kaime, surinko medžiagą ir pateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kuris pasirūpino atminimo ženklo įrengimu. Gyventojų atmintyje išlikusiais prisiminimais apie Druskeliškių kaimo partizanus pasidalijo Rita Balsevičiūtė.
Šiuos pasakojimus lydėjo bibliotekininkių Rasos ir Danutės skaitomi posmai ir „Svajos“ ansamblio daina.
Stakliškių Švč. Trejybės parapijos klebonas Laurynas Visockas pašventino paminklą kovotojams už laisvę.
Atminimo ženkle įamžintas trijų partizanų atminimas: Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio vilko grupės būrio vado Jono Maščinsko-Klumpės (gimė 1925 m., žuvo 1947 m. Būdų miške); Klumpės būrio partizanų, brolių Jono Ignatavičiaus-Barzdos (1902-1947) ir Andriaus Ignatavičiaus-Bieliūno (1917-1947). Jame įrašyta ir Druskeliškių kaime 1945 m. gegužę žuvusio partizanų rėmėjo Antano Andrulevičiaus (g.1919 m.) pavardė. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko vardu įteikė padėką Bronislavai Andrulevičienei. Joje rašoma: „Dėkoju Jums už didžiulį indėlį į partizanų pagerbimo ir atminimo ženklo, skirto Lietuvos partizanams ir jų rėmėjams, pašventinimo renginį Druskeliškių kaime. Jūsų gyvi prisiminimai apie partizaninį judėjimą, apie partizanų rėmėją Antaną Andrulevičių, kuris paaukojo savo gyvybę už Tėvynės laisvę, yra neįkainojamas liudijimas mūsų istorijai ir jaunajai kartai. Esate viena iš ypatingų gyvų tų laikų liudininkių, todėl Jūsų pasakojimai – tai gyvas ryšys tarp praeities ir dabarties, stiprinantis mūsų tautinę savimonę, pagarbą kovotojų aukai bei meilę Lietuvai. Tegul Jus lydi žmonių dėkingumas ir nuoširdi padėka“.
Gerbiama Bronislava už visus atminimo ženkle įamžintus partizanus užsakė šventąsias Mišias Stakliškių bažnyčioje, visa jos šeima prisidėjo prie renginio dalyvių pavaišinimo, nupirko žvakes ir gėles prie atminimo ženklo.
Po svečių kalbų ypač jautriais prisiminimais apie partizanų kovas ir jų tragiškus likimus dalinosi partizanų artimosios Petrutė Kavaliauskienė ir Bronislava Andrulevičienė.
Laikas bendrystėje visiems buvo labai svarbus. Oficiali renginio dalis baigėsi visų drauge sugiedotu Lietuvos himnu.
Stakliškių seniūnijos ir visų susirinkusiųjų vardu seniūnė Nijolė Ivanovienė ir Romualda Radžiukynienė pasveikino paskirtąją ministrę J. Zailskienę su naujomis pareigomis, linkėdamos kuo didžiausios sėkmės darbuose ir stiprybės, įteikė rožių puokštę.
Po renginio dalyviai buvo pakviesti pabendrauti partizanų rėmėjo Antano Andrulevičiaus buvusioje tėviškėje, sodyboje šalia atminimo ženklo, kur laukė Andrulevičių šeimos vaišės ir renginio rėmėjos Vyšniūnų bendruomenės ir Lino Vertinsko išvirta sriuba – ačiū jiems.
Stakliškių seniūnė N.Ivanovienė padėkojo renginio organizatoriams, rėmėjams, taip pat Bronislavos Andrulevičienės šeimai už prasmingą ir šiltą renginį. Tik bendrystėje galima nuveikti labai daug…
Palma Pugačiauskaitė
Organizatorių nuotraukos

