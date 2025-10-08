Tik bendrystėje galima nuveikti labai daug…

– Šiandien susirinkome jau prie ketvirto Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pastatyto atminties ženklo Stakliškių krašte, – praėjusį savaitgalį į paminklo atidengimo iškilmes Druskeliškių kaime susirinkusius žmones kreipėsi renginį vedusi Vyšniūnų bendruomenės pirmininkė Dalia Vertinskienė. Šis jautrus renginys prasidėjo šventomis Mišiomis Stakliškių parapijos bažnyčioje. Po jų visi vyko į Druskeliškių kaimą, kur kartu su vietos gyventojais, seniūnijos atstovais Stakliškių kraštui svarbų įvykį paminėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Lietuvos šaulių sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės šaulys Julius Proškus.
Atvyko ir žmonių, menančių šio krašto partizanus: Petrutė Kavaliauskienė iš Aukštadvario, partizano Jono Maščinsko-Klumpės krikšto dukra; taip pat gyva tų laikų liudininkė, partizano rėmėjo Antano Andrulevičiaus brolio Juozo Andrulevičiaus žmona Bronislava Andrulevičienė su šeimos nariais.
Šia proga su savo krašto žmonėmis buvo ir renginio organizatorė, Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė, Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų kultūrologė Rita Balsevičiūtė, Stakliškių ir Užuguosčio bibliotekininkės Danutė Potelienė ir Rasa Žvirblienė, Stakliškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ ir jo vadovė Onutė Kamblevičienė.
Šaulys, kraštietis Julius Proškus pristatė šio krašto kovotojų už Lietuvos laisvę istoriją. Būtent jis parodė iniciatyvą pastatyti atminimo ženklą partizanams Druskeliškių kaime, surinko medžiagą ir pateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kuris pasirūpino atminimo ženklo įrengimu. Gyventojų atmintyje išlikusiais prisiminimais apie Druskeliškių kaimo partizanus pasidalijo Rita Balsevičiūtė.
Šiuos pasakojimus lydėjo bibliotekininkių Rasos ir Danutės skaitomi posmai ir „Svajos“ ansamblio daina.
Stakliškių Švč. Trejybės parapijos klebonas Laurynas Visockas pašventino paminklą kovotojams už laisvę.
Atminimo ženkle įamžintas trijų partizanų atminimas: Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio vilko grupės būrio vado Jono Maščinsko-Klumpės (gimė 1925 m., žuvo 1947 m. Būdų miške); Klumpės būrio partizanų, brolių Jono Ignatavičiaus-Barzdos (1902-1947) ir Andriaus Ignatavičiaus-Bieliūno (1917-1947). Jame įrašyta ir Druskeliškių kaime 1945 m. gegužę žuvusio partizanų rėmėjo Antano Andrulevičiaus (g.1919 m.) pavardė. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko vardu įteikė padėką Bronislavai Andrulevičienei. Joje rašoma: „Dėkoju Jums už didžiulį indėlį į partizanų pagerbimo ir atminimo ženklo, skirto Lietuvos partizanams ir jų rėmėjams, pašventinimo renginį Druskeliškių kaime. Jūsų gyvi prisiminimai apie partizaninį judėjimą, apie partizanų rėmėją Antaną Andrulevičių, kuris paaukojo savo gyvybę už Tėvynės laisvę, yra neįkainojamas liudijimas mūsų istorijai ir jaunajai kartai. Esate viena iš ypatingų gyvų tų laikų liudininkių, todėl Jūsų pasakojimai – tai gyvas ryšys tarp praeities ir dabarties, stiprinantis mūsų tautinę savimonę, pagarbą kovotojų aukai bei meilę Lietuvai. Tegul Jus lydi žmonių dėkingumas ir nuoširdi padėka“.
Gerbiama Bronislava už visus atminimo ženkle įamžintus partizanus užsakė šventąsias Mišias Stakliškių bažnyčioje, visa jos šeima prisidėjo prie renginio dalyvių pavaišinimo, nupirko žvakes ir gėles prie atminimo ženklo.
Po svečių kalbų ypač jautriais prisiminimais apie partizanų kovas ir jų tragiškus likimus dalinosi partizanų artimosios Petrutė Kavaliauskienė ir Bronislava Andrulevičienė.
Laikas bendrystėje visiems buvo labai svarbus. Oficiali renginio dalis baigėsi visų drauge sugiedotu Lietuvos himnu.
Stakliškių seniūnijos ir visų susirinkusiųjų vardu seniūnė Nijolė Ivanovienė ir Romualda Radžiukynienė pasveikino paskirtąją ministrę J. Zailskienę su naujomis pareigomis, linkėdamos kuo didžiausios sėkmės darbuose ir stiprybės, įteikė rožių puokštę.
Po renginio dalyviai buvo pakviesti pabendrauti partizanų rėmėjo Antano Andrulevičiaus buvusioje tėviškėje, sodyboje šalia atminimo ženklo, kur laukė Andrulevičių šeimos vaišės ir renginio rėmėjos Vyšniūnų bendruomenės ir Lino Vertinsko išvirta sriuba – ačiū jiems.
Stakliškių seniūnė N.Ivanovienė padėkojo renginio organizatoriams, rėmėjams, taip pat Bronislavos Andrulevičienės šeimai už prasmingą ir šiltą renginį. Tik bendrystėje galima nuveikti labai daug…
Palma Pugačiauskaitė
Organizatorių nuotraukos
Pamestus brandos atestatą Nr.142058 ir atestato priedą Nr.056375, išduotus Jurgitai Aukštakytei, laikyti negaliojančiais.
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
