Prienų „Žiburio“ gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje respublikiniu mastu pažymėta Europos kalbų diena. Jai skirtame renginyje aktyviai dalyvavo Prienų, Birštono, Marijampolės, Vilniaus, Raseinių vyresniųjų klasių moksleiviai ir pedagogai.
„Kodėl Lietuvai svarbu ugdyti jaunimo pilietiškumą ir erudiciją? Nes pilietiškas jaunas žmogus atskiria faktus nuo triukšmo, balsuoja ne „iš jausmo“, o iš supratimo, kuria vertę čia, Lietuvoje, ir drąsiai veikia Europoje“ – teigia renginio sumanytoja Prienų „Žiburio“ gimnazijos ekonomikos mokytoja, metodininkė ir MEPA vyresnioji ambasadorė Laima Raudonikienė.
Ką žinome apie Europos Sąjungą?
Renginyje aktyviai dalyvavo Prienų „Žiburio“, Birštono, Marijampolės „Sūduvos“, Raseinių „Prezidento Jono Žemaičio“ ir Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos.
Pasak L. Raudonikienės, renginio tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą, toleranciją ir pagarbą kitoms kultūroms; motyvuoti mokytis užsienio kalbų, kas svarbu jauno žmogaus saviraiškai, profesinei karjerai, kūrybiškumui bei kritiniam mąstymui.
…Gausiai susirinkusiai mokyklų bendruomenei pranešimą apie Europos Sąjungą, jos susikūrimo istoriją, kompetencijas, dabartinius iššūkius, Europos kalbas, jų išsaugojimą bei eurą skaitė Kauno Europe Direct centro vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė. „ES sprendimai daro įtaką mūsų kasdieniniam gyvenimui – nuo vieningo kroviklio mobiliesiems telefonams ir nešiojamiems kompiuteriams, europinių vandens, oro kokybės standartų, bendro pagalbos telefono 112 iki vartotojų ir keleivių teisių apsaugos, – kalbėjo pranešėja. – Daugiakalbystė – vienas pagrindinių ES principų, įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijoje siekiant ne tik bendrauti su piliečiais jų gimtąja kalba, bet ir apsaugoti Europos kalbų įvairovę (Europoje yra apie 200 kalbų, ES turi 24 oficialiąsias kalbas) bei skatinti kalbų mokymąsi“.
Ji moksleivių komandoms vedė ir įdomų protmūšį, kuris parodė, kad jaunimas daug žino apie Europos kalbas ir eurą. Geriausias žinias pademonstravo Raseinių „Prezidento Jono Žemaičio“ gimnazijos komanda „Euro centai“, antroji vieta atiteko Prienų „Žiburio“ gimnazijos komandai „Mėlynasis žemynas“.
Europos kalbų diena
„…kai kalbos tampa ne „pamoka tvarkaraštyje“, o „tiltu“ į pilietišką veiklą, bendrus projektus ir platesnį akiratį…
Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. ES minima nuo 2001 m. Šią dieną Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant skatinti kalbų mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą visoms Europos, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
…Prienų „Žiburio“ gimnazija ne pirmus metus pažymi Europos kalbų dieną, organizuoja moksleivių kultūrinę pažintį su įvairiomis Europos šalimis.
„Kalbos nėra tik taisyklės – tai tiltai į pilietiškumą, bendrystę ir realias galimybes. Siekiame, kad kalbos, istorija ir ekonomika susijungtų į vieningą veiksmą, – sakė p. Laima. – Europa – mūsų namai, o taisyklės, vertybės ir laisvės nėra tik gražūs žodžiai, jos kasdien veikia mūsų galimybes mokytis, dirbti, kurti verslus ir keliauti. Vertinu atsakomybę, tradiciją ir kritinį mąstymą: žinoti istoriją, kad nedarytume tų pačių klaidų, ir naudotis šių dienų įrankiais, kad eitume pirmyn“.
Šios pilietiškumo pamokos skatina moksleivius domėtis bei mokytis užsienio kalbų, padeda geriau pažinti Europos kultūras. Pagrindinis siekis – sudominti moksleivius, kad jie mokytųsi ne vieną, o daugiau užsienio kalbų. Juk kalbų mokėjimas – tai puikus Lietuvos ir Europos šalių tarpkultūrinio, ekonominio bendradarbiavimo įrankis, leidžiantis suprasti bei įvertinti mūsų Europos žemyno kultūrinį paveldą.
Dovydas Patsukonis, „Žiburio“ gimnazijos mokinių seimo ambasadorius, Europos mokyklų jaunesnysis ambasadorius (MEPA):
Siekiame įtraukti mokinius į praktines užduotis, aktyvų dalyvavimą sprendžiant jaunimo reikalus, problemas, plėtoti komunikacinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir kūrybišką požiūrį į mokymąsi. Aš žadu studijuoti verslą, finansus ES, domina Olandija, Vokietija, Anglija. Sieksiu plėtoti verslą užsienyje, o naujas idėjas įgyvendinti Lietuvoje. Aktyvus dalyvavimas įvairiuose projektuose, užsienio kalbų mokymasis augina mus pilietiškais, atsakingais ir dorais žmonėmis.
Ieva Bucevičiūtė, aktyvi „Žiburio“ gimnazistė, dalyvaujanti įvairiuose projektuose:
Domiuosi įvairiomis Europos kalbomis ir kultūromis. Mokausi anglų, italų, ispanų kalbų. Pagal „Erasmus+“ programą netrukus išvyksiu mokytis į Italiją.
Studijuodama Europos šalyse turiu galimybę gerinti užsienio kalbų įgūdžius. Kuo daugiau moki užsienio kalbų, tuo platesnis akiratis bei požiūris į pasaulį.
Euro įvedimo Lietuvoje 10-metis
Kauno Europe Direct vadovė, pažymėdama euro įvedimo Lietuvoje 10-metį (2025 m. sausio 1 d. sukako 10 metų, kai Lietuvoje litą pakeitė euras – ES bendroji valiuta), akcentavo, kad skirtingos valstybių euro monetos – tai galimybė išreikšti istorinei ir pilietinei tapatybei. „Jei euro banknotai visose šalyse vienodi, tai per euro monetų aversą, ypač per progines 2 eurų monetas, galime pasiųsti žinutę per visą Eurozoną apie savo šalies nacionalinius ypatumus, mūsų valstybei reikšmingus įvykius (pvz., Dainų šventė ar moneta su žodžiu „Ačiū“, skirta lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui), kultūrines tradicijas ir tai, kuo didžiuojamės (proginės monetos su UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąraše esančiais Vilniaus senamiesčiu ar lietuviškomis sutartinėmis). Džiugu, kad nacionalinis šalies savitumas skleidžiasi per progines monetas,“– moksleiviams sakė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė.
Kalba formuoja „tikro europiečio“ laikyseną
„..Pasak ekonomikos mokytojos, kalba augina tarpkultūrinę kompetenciją. Per ją ateina istorija, literatūra, tradicijos. Mokiniai supranta, kodėl skirtingos šalys mąsto skirtingai ir kaip tai veikia sprendimus Europoje. Tai stuburas kritiniam mąstymui. Ne vėliavėlė, o įgūdžiai: kalbos, medijų raštingumas, komandiniai projektai, savanorystė. „Mokiniai mato, kad Europa – ne abstrakcija, o kasdienės taisyklės ir galimybės; kalba padeda rasti reikalingą informaciją, suprasti rinkas, kultūrą ir priimti geresnius finansinius/karjeros sprendimus“.
Europos Sąjungos aktualijos, Europos kalbos, įdomus ir žaismingas protmūšis – tai prasmingai praleistos dvi pilietiškumo, erudicijos bei žingeidumo pamokos.
Juk kuo labiau išprusęs jaunimas, tuo turtingesnė ir mūsų Lietuva…
Veronika Pečkienė