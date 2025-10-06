„Šaltupio“ bardų festivalis vyko jau penkioliktą kartą

Spalio 4 dieną „Šaltupio“ kaimo turizmo sodyboje nuskambėjęs bardų festivalis „Esu ruduo“ šiemet vyko jau penkioliktąjį kartą.
Iš privačios verslininkų Raimondo ir Gintarės Puišių iniciatyvos gimęs renginys Prienų rajone tapo unikaliu kultūriniu reiškiniu – su savomis tradicijomis, glaudžia bardų kultūros „piligrimų“ bendruomene, kurios propaguojama, palaikoma dainuojamoji poezija sklando iš vieno regiono į kitą ir klausytojų auditorijose, nepaisant jų amžiaus bei statuso, išlieka ant susidomėjimo bangos.
„Šaltupio“ klojimo meno erdvėje pasirodymus surengė gerai žinomi šio žanro atlikėjai: Gintautas Kirkila (Klarkas), Vladas Karpavičius, Arūnas Danielius, Arvydas Beiga, Ilona Papečkytė ir kiti. Daugelis jų – bardai „su stažu“ ir savitu muzikiniu skoniu, kurie renkasi prasmingus tekstus, patys rašo eiles bei muziką, organizuoja bardų festivalius, yra nuolatiniai jų dalyviai.
Festivalyje skambėjo meilės žmogui ir gimtinei lyrika, pacifistiniai manifestai, ironiški kūriniai. Bardų programą ir paįvairino, ir apjungė kitų žanrų atstovai: trimitininkas Giedrius Labanauskas, vaikiškos literatūros autoriai ir skaitovai, Dovilės rytietiškų šokių šokėjos.
Čia pat, fotografijos galerijoje, buvo galima apžiūrėti didžiausius šalies miestus apkeliavusią Jono Staselio fotografijų parodą „Kaukių balius“, nukeliančią į 90-uosius netikėtu rakursu – per nepriklausomybės pradžioje gimusių grožio konkursų podiumų spindesį, iliuzijas ir užkulisius, kuriuose nukrenta kaukės ir karūnos.
Festivalio viešnia, Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, padėkojo Raimondui Puišiui, daugelį metų tarp kitų sodybos tradicijų puoselėjančiam ir bardų festivalį, įteikė padėkos raštus jo dalyviams. Įvykęs dar vienas festivalis su bardų muzika – tai įrodymas, kad ir vienas žmogus, turintis uždegančią idėją, net ir savo sodybos kieme dėl kultūros puoselėjimo gali nuveikti daug.
„Gyvenimo“ informacija
Dalės Lazauskienės nuotraukos