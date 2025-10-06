Caritas skelbia „Dosnumo krepšelio“ iniciatyvą: paimk, pripildyk, grąžink

6 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kylant bendram pragyvenimo lygiui alkstančiųjų ne mažėja, o daugėja. Carito atsakas – visoje Lietuvoje pradedama „Dosnumo krepšelio“ iniciatyva su kvietimu paimti „Dosnumo krepšelį“, pripildyti ilgo galiojimo maisto produktų ir grąžinti atgal. Paaukotus produktus Carito savanoriai neš stokojantiems žmonėms, prieš didžiąsias metų šventes susitikdami su kiekvienu asmeniškai, veidas į veidą, aplankydami neišeinančius iš namų, alkstančius, bet galbūt neprašančius pagalbos.
„Peržvelgdami Caritas patirtį pastebime, kad žmonės dažniausiai taupo maistui, pirmiausia skirdami turimas lėšas būsto išlaikymui, būtiniausiems vaistams ar paskolų mokėjimui. Maistui taupo ne vien mažiausias pensijas gaunantys vyresnio amžiaus žmonės, bet ir dirbantieji, kurie vieni augina vaikus ar gauna minimalų atlyginimą. Sunki liga ir pajamų netekimas – savaime iššūkis, juolab, jei reikia pasirūpinti šeima. Net paprasčiausi maisto produktai – didelė pagalba žmogui, kuris sunkesnėje situacijoje: kai nekankina nuolatinis alkis, viltingiau dėliojasi ateities planai“, – sako Lietuvos Carito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė.
„Dosnumo krepšelius“ Caritas kviečia pildyti kasdienio vartojimo maisto produktais. Laukiamiausi – aliejus, mėsos ir žuvies konservai, kruopos, cukrus, kava, arbata. Pasak savanorių, saldumynais ypač džiaugiasi vaikai, kurie retai jų gauna.
Aukotojų patogumui prašomi paaukoti produktai surašyti ant „Dosnumo krepšelio“, akcentuojant tris žingsnius, kam esame kviečiami: paimti, pripildyti, grąžinti „Dosnumo krepšelį dalijimui nepasiturintiems. Šiemet Caritas paruošė daugiau nei 20 tūkst. „Dosnumo krepšelių“. Pernai išnešiojimui stokojantiems į Caritą sugrįžo 13 tūkst. dosniai pripildytų krepšelių ir būtų reikėję dar.
Pirmą kartą nacionaliniu mastu surengta „Dosnumo krepšelio“ iniciatyva didžiausio susidomėjimo sulaukė mokyklose ir darželiuose, tačiau krepšelius su džiaugsmu pildė ir įmonių, įstaigų, organizacijų kolektyvai. Dideli ir maži į vieną vietą sunešę „Dosnumo krepšelius“ fotografavosi, dalijosi socialiniuose tinkluose, kviesdami prie gero darbo prisidėti ir kitus. Ačiū visiems, kurie savo pavyzdžiu patvirtina – mano mažai tampa mūsų daug.
„Dosnumo krepšelis“ – tarsi atjautos pratybos. Gailestingosios meilės treniruotė pamatyti stoką artimiausioje aplinkoje: užuot gręžus žvilgsnį nuo vargstančio žmogaus, dalinantis tuo, kuo galime, su kiekvienu asmeniu susitinkant veidas į veidą. Žmonėms, kurie gaus pripildytus krepšelius, tai bus ne tik paspirtis maistu, bet ir mūsų visų nuoširdus dėmesys bei palaikymas ligoje, vienatvėje, sunkumuose.
Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir „Dosnumo krepšelių“ platinimo vietas bei kontaktus rasite Lietuvos Carito interneto svetainėje www.caritas.lt
Caritas padeda vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties, tautybės ir kitų skirtumų. Beveik 3,7 tūkst. savanorių ir 395 darbuotojus telkiantis Caritas Lietuvoje sukūręs platų vaikų dienos centrų ir pagalbos šeimai tinklą, atsiliepia į sergančių, vienišų, vyresnio amžiaus žmonių poreikius, stokojančius aprūpina maistu, vaistais, drabužiais, kitais daiktais, padeda patiriantiems benamystę, smurtą, priklausomybes ir kitus sunkumus.

