Rugsėjo 25 d. įvykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas 41 darbotvarkės klausimas, daugiausia sprendimų priimta Savivaldybės turto, valstybinės žemės sklypų nuomos, investicijų ir paskolų bei švietimo klausimais.
Pasirinko pigesnę alternatyvą
Posėdyje suderintos UAB „Prienų šilumos tinklai“ 2025 m. investicijos, suteiktos garantijos už šios bendrovės ilgalaikius įsipareigojimus pagal paskolos sutartį. Kaip teigiama bendrovės prašyme, investicijos reikalingos Prienų katilinei Nr. 2, kur numatoma sumontuoti nerūdijančio plieno įdėklą 24,6 metrų aukščio dūmtraukyje. Tokiu būdu siekiama apsaugoti dūmtraukio mūrą nuo kondensato poveikio bei prailginti jo tarnavimo laiką, 2024 m. pradžioje įrengus dūmų kondensacinį ekonomaizerį.
Per šilumokaitį perėję ir atvėsę dūmai iki šiol šalinami per kitą 60 metrų aukščio dūmtraukį. Jis statytas beveik prieš keturias dešimtis metų ir dėl vykstančių vidaus termodinaminių procesų, kondensato poveikio yra reikalingas kapitalinio remonto. Ekspertų teigimu, remonto darbai atsieitų apie 120 tūkst. eurų (be PVM).
Todėl „Prienų šilumos tinklai“ pasirinko pigesnę alternatyvą – dūmus po kondensacinio ekonomaizerio šalinti per nenaudojamą žemesnį dūmtraukį, jame įrengiant nerūdijančio plieno įdėklą. Šie darbai kainuotų 79,4 tūkst. eurų, iš jų bendrovės lėšos sudarytų 7,9 tūkst. eurų, didžiąją dalį lėšų – 71,5 tūkst. eurų (sumos nurodytos be PVM) – tektų pasiskolinti. Paskaičiuota, kad investicijos įtaka šilumos kainai siektų 0,039 ct/kWh.
Tarybos nariai sutarė, kad investicijos bendrovei yra reikalingos. Tik opozicijos atstovai išsakė nuogąstavimų dėl žemesnio kamino kaimynystės su Prienų sporto arena ir lauko aikštynais bei galimo neigiamo teršalų poveikio sportuojantiems vaikams. Jiems buvo atsakyta, kad katilinė kūrenama biokuru, poveikis aplinkai yra paskaičiuotas ir taršos leidimas gautas.
Patvirtinta slaugos Prienų ligoninėje lovadienio kaina
Tarybos nariai patvirtino Prienų ligoninės paskaičiuotą įstaigoje teikiamų bendrosios slaugos paslaugų vieno lovadienio kainą – 40 eurų. Todėl ligoninės pacientai, per kalendorinius metus išnaudoję 120 dienų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, limitą, galės ir toliau gauti stacionarinės bendrosios slaugos paslaugas už jų savikainą.
Likviduotas Ašmintos skyrius
Nuo šio rugsėjo 1 dienos Ašmintos daugiafunkciame centre nesusidarius reikiamam skaičiui mokinių klasių komplektams suformuoti, o mokytojoms perėjus dirbti į kitas ugdymo įstaigas, iš mokyklos beliko vien vardas. Todėl Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas likviduoti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai priklausiusį skyrių, įteisinti progimnazijos vidaus struktūros pertvarką bei patvirtinti naujus ugdymo įstaigos nuostatus.
Rugsėjo 1 d. skyriuje tebuvo 11 mokinių. Tarybos narės Loretos Jakinevičienės pastebėjimu, Ašmintos skyrius jau senokai balansavo ties uždarymo riba, tad toks sprendimas galėjo būti priimtas ir anksčiau. Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, 2024 m. daugiafunkcio centro išlaikymas Savivaldybei atsiėjo daugiau nei 41 tūkst. eurų (per 10 tūkst. eurų komunaliniams mokesčiams ir 31 tūkst. eurų darbo užmokesčiui). Uždarius skyrių, sutaupytos lėšos bus skiriamos švietimo įstaigų ugdymo aplinkai gerinti.
Daugiafunkcio centro vaikai yra pavežami į „Ąžuolo“ progimnaziją, Panemunės pagrindinės mokyklos Pakuonio skyrių ir kt. Pusė darbuotojų tęs darbą progimnazijoje. Darbo sutartys darbuotojų prašymu nutrauktos su dviem mokytojomis (viena jų išėjo dirbti į kitą švietimo įstaigą, kita – į pensiją), su valytoja-darbininke (išėjo į pensiją).
Dalė Lazauskienė