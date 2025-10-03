Su tėveliais darželyje sutikti rudenėlį ir smagiau, ir išradingiau…

3 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rudeniui verčiant paskutinius rugsėjo lapus, prieš pasislepiant saulei už storų debesų, dar nė negnybtelėjus šaltukui, Birštono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ įvyko smagi šventė ,,Rudenėlio nuotykiai“. Ji ugdytinius, gausiai susirinkusius tėvelius ir svečius pakvietė dar kartą, prieš atvėstant orui, aplankyti visas edukacines lauko erdves, jose piešti, žaisti, šokti, pūsti burbulus, gainioti balionus, atlikti sportines užduotis, įsiamžinti nuotraukose prie rudeniškų dekoracijų, pasivaišinti ant laužo paskrudintų kukurūzų spragėsiais.
Išmoningai apipavidalinti kampeliai, šventės personažų kostiumai, net svečių dovanos ir vaišės bylojo apie tai, kuo turtingas rugsėjis: ir tvoras parėmusių saulėgrąžų galvomis, gražiausių jurginų žiedais, ir moliūgų, kitų daržovių kompozicijomis, ir obuoliukais bei baravykais – pintinę jų „pririnko“ ir darželio bendruomenei padovanojo Birštono savivaldybės vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras. Darželio direktorius Almantas Jakimavičius padėkojo svečiams, pasidžiaugė taip gausiai į renginį susirinkusiais tėveliais ir pakvietė su vaikučiais pabūti drauge, įsitraukti į kūrybiškas ir judriąsias veiklas, taip sustiprinant tarpusavio ryšį.
,,Sveikuolytės“ (mokytoja Edita Bagdonienė), ,,Bitutės“ (mokytoja Kristina Mulerčikienė), ,,Obuoliukų“ (mokytojos Laimutė Bagdonaitė ir Rosita Ulinskienė) išmonė ir pasiūlytos užduotys, šokių vadovės Dianos Strolaitės „Zumba“ sutelkė šventės dalyvius, pakvietė juos padainuoti ir pajudėti pagal muziką, nuteikė nuotykiams ir įspūdžiams, žengiant per darželio teritoriją vedančiu Rudenio taku.
Visos veiklos kiemo erdvėse buvo gerai apgalvotos, prie užduočių kūrimo, jų organizavimo aktyviai prisidėjo ir patys tėveliai. Menininkas Martynas Gaubas paruošė eskizus paveikslams, juos vaikučiai tapė, padedami dailės mokytojos Laimos Petraškienės. Smagias estafetes, susietas su rudens tematikos užduotimis, organizavo Evelina Tamošiūnienė ir Zigmas Zdanavičius. Tėvelis Zigmas padėjo papuošti ir fotosesijos sienelę, prie kurios vaikučių ir tėvelių akimirkas įamžino Viltė Čepeliauskienė. Darželio tarybos narė Solveiga Pempienė vedė smagią burbulų pūtimo edukaciją, o Samanta Dudonienė dovanojo kraitelę daržovių. Tėvelis Karolis Bunevičius padėjo įruošti laužavietę kukurūzų spraginimui. Šventėje dalyvavo, taiklumo užduotis kartu su dabartiniu darželio vadovu atliko ir buvusi ilgametė darželio direktorė Vitalija Adamonienė, gražia, darželio bendruomenę vienijančios šventės tradicija pasidžiaugė ir vaikų lopšelio-darželio ,,Giliukas“ direktorė Regina Gustaitienė.
Buvo smagu matyti laimingus vaikus, kartu su vaikučiais šokančias mamytes, į lavinamąsias užduotėles įsitraukusius tėvelius. Šios bendrystės akimirkos – tai galimybė aktyviai dalyvauti savo vaikų gyvenime, kurti stiprų bendradarbiavimo jausmą su darželio pedagogais, pasidalinti atsakomybe, ugdant kūrybingas ir atsakingas asmenybes, palaikant lopšelį-darželį, jau dvejus metus siekiantį „Tvarios mokyklos 2030“ vardo.
Darželio-lopšelio „Vyturėlis“ direktorius, patyręs pedagogas Almantas Jakimavičius sako, kad įstaigos kolektyvas, įgyvendindamas šį respublikinį projektą, pasirinko labiausiai įstaigos veiklos kryptis atitinkančias idėjas ir pokyčius, susijusius su tvarumu, ekologija, judumu, edukacinių erdvių kūrimu, informacinėmis technologijomis. Anot direktoriaus, tvaresnėje aplinkoje vaikai daugiau laiko praleidžia lauko erdvėse, kuriose įrengta įvairiausių kampelių, skirtų poilsiui, žaidimams, sportui, pasakų skaitymui, kūrybinėms užduotims, daržininkystei, gyvūnėlių auginimui ar vabzdžių gyvenimo stebėjimui. Tokiu būdu ugdymo procesas skatinamas per patyriminius dalykus, kuriuos vaikai geriau įsimena, nei teorinius.
Metų laikai keičia darželio veiklų pobūdį, daugelį jų iš kiemo perkelia į grupes, kitas vidaus patalpas, tačiau per praktiką patirti įspūdžiai ir emocijos pasilieka. Jau nuimtas pačių rankomis „Kiškio darže“ užaugintas derlius, ištuštėjo šiltnamis, jau greitai iš lauko aptvarėlio į šiltesnį tvartelį iškeliaus ir vaikų augintiniai – vištytė su gaideliu, Visgi, tikėtina, miesto vaikai prisimins, kaip kvepia savos braškės, kokios traškios daržovės, kokie skanūs „gyvojo kampelio“ vištytės kiaušiniai.
Darželio direktorius A.Jakimavičius akcentuoja, kad darželyje daug dėmesio skiriama ir sveikatingumo ugdymui, įvairioms judumą skatinančioms veikloms. Vaikučiai dalyvauja sporto renginiuose, mažųjų žaidynėse, krepšinio dienoje, rengia žygius ir išvykas pėsčiomis, aplankant kurorto įstaigas ir susipažįstant su jų veikla.
Anot direktoriaus, ugdytiniai buvo skatinami rinktis judėjimo alternatyvas ir į darželį atriedėti su dviratukais ar paspirtukais, šioms priemonėms saugiai pasistatyti darželio teritorijoje įrengtos ir specialios vietos. Propaguojamos ne tik įvairios fizinio aktyvumo veiklos, išvykos pėsčiomis, darželyje veikia neformalūs krepšinio, futbolo, šokio būreliai, vyksta robotikos, dailės ir muzikos užsiėmimai, įkurtas teatras, kuris mielai surengtų pasirodymus ir kitose įstaigose.
Šiuo metu „Vyturėlį“ lanko 115 vaikučių, veikia devynios grupės, ugdytinių skaičius pastaraisiais metais išlieka stabilus. A.Jakimavičius pabrėžia, kad tvarumo idėjų įtraukimas į kasdienes veiklas, kokybiškas ugdymas, glaudesnis bendradarbiavimas su tėveliais išlieka vienais svarbiausių įstaigos prioritetų.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

