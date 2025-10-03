Metų mokytojos premijos laureatė – Kristina Nastulevičienė iš Prienų

Tarptautinės mokytojų dienos proga šiandien Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė bei švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apdovanos nacionalinių premijų – Metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) – laureatus. Tarp devynių Metų mokytojo premijos laureatų, atrankos komisijos sprendimu, bus apdovanota ir Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kristina Nastulevičienė, pedagoginį darbą dirbanti per dvidešimt metų.
Sveikiname Lietuvos Metų mokytoją!
Kristina Nastulevičienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, neformaliojo švietimo mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, yra renginių, diegiančių pozityvias nuostatas, kuriant įtraukią mokyklą, iniciatorė ir organizatorė. Jos įvairialypė veikla ir sugebėjimai nuoširdžiai tarnauja mokinių kūrybiškumui atskleisti ir skatinti.
Mokytojos iniciatyva jau dešimtmetį mokykloje organizuojamas rajoninis konkursas „Aš galiu“, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Jos mokiniai iš nacionalinio jaunųjų dizainerių konkurso, rajoninio informacinių technologijų konkurso ir iš nacionalinio jaunųjų neįgalių dainininkų ir instrumentalistų konkurso-festivalio „Perliukai“ grįžo užėmę prizines vietas.
Kartusu kompozitore Indra Mažuikaite yra sukūrusi 4 miuziklus vaikams, kurie pristatyti prieniškiams ir kitų Lietuvos mokyklų bendruomenėms.
2024 metais už kūrybišką ir išskirtinę veiklą Kristina Nastulevičienė Prienų rajono savivaldybės konkurse buvo išrinkta Metų mokytoja (žr. asmeninio facebook nuotraukoje).