Geriausia 2025 metų socialinė darbuotoja – jiezniškė Irena Ligeikienė

Socialinių darbuotojų diena – tai ir proga bei galimybė apmąstyti pasirinktą profesiją, savo vietą šiame kelyje, pasidžiaugti kolegų sėkmėmis, apdovanojimais, įvertinimu. Pasak Prienų r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Sandros Mekionienės, yra darbų, kuriuos galima išmokti, yra darbų, kurie atliekami pagal taisykles, ir yra darbų, kurie atliekami iš širdies. Tai socialinių darbuotojų darbas. „Noriu padėkoti už mylinčias širdis ir stiprias rankas. Būkime kaip tos saulėgrąžos, kurios visą laiką gręžiasi į saulę, o mes visą laiką gręžkimės į žmogų“, – sakė ji.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre minint Socialinių darbuotojų dieną už nuoširdų rūpestį, atjautą ir atsidavimą silpniausiems bendruomenės nariams dėkota daugybę kartų. Gausiais aplodismentais pasitikta pirmajam savo vizitui Prienus pasirinkusi naujoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, pasveikinta „Geriausio metų socialinio darbuotojo“ konkurso nugalėtoja tapusi Irena Ligeikienė, pagerbti kiti socialiniai darbuotojai.
Graži proga padėkoti išskirtinės profesijos žmonėms
Socialinių darbuotojų diena – išskirtinė proga bei galimybė padėkoti šios jautrios profesijos atstovams. Pasak renginio vedėjos Ligitos Gediminienės, ji siejama su šv. Vincentu Pauliečiu, kuris laikomas socialinio darbo pradininku. Jo gerieji darbai sklido iš begalinės artimo meilės ir tapo socialinio darbo etika. Taigi socialinis darbas visada apie meilę ir pasidalijimą, apie empatiją, pagarbą ir pagalbą, įveikiant sunkumus. Apie šviesius žmones, kurių buvimas daro pasaulį gražesniu.
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas socialinius darbuotojus pavadino išskirtinės profesijos žmonėmis. Pasak jo, bendruomenė džiaugiasi ir dėkoja už pagalbą tiems, kam labiausiai reikia paguodos, palaikymo, fizinės pagalbos. „Sveikinu jus! Būkite stiprūs, laimingi, sveiki ir toliau teikite pagalbą, kuri labai reikalinga ir kurios laukia tiek daug žmonių.“
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė neslėpė jaudulio, kad pirmoji jos išvyka į regionus – Prienai, savas kraštas. „Labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti ir pasveikinti jus visus ministerijos ir Seimo vardu. Socialinio darbuotojo profesija yra viena jauniausių profesijų Lietuvoje. Kalbėti apie ją pradėta 1991 metais, šią šventę švenčiame nuo 2004 metų, – sakė ministrė. – Jūs esate tie, kurie esate šalia žmogaus, kurie visada padedate. Vien dėl jūsų jautrumo, supratingumo ne vienas žmogus tampa daug laimingesnis, daug sveikesnis ir gyvena prasmingą ir visavertį gyvenimą.“ Be kita ko, ministrė pasidžiaugė, kad situacija dėl socialinių darbuotojų atlyginimų Prienų rajone yra geresnė nei Lietuvos vidurkis. Ji dėkojo stipriems socialinių įstaigų vadovams, kurie kantriai dirbdami pasiekia savo užsibrėžtų tikslų, o Padėkos raštą įteikė tikrai profesionalei – Socialinės paramos skyriaus vedėjai Sandrai Mekionienei.
Padėkos – būriui socialinių darbuotojų
Nebe pirmus metus Prienų rajono savivaldybė organizuoja konkursą „Geriausias metų socialinis darbuotojas“. Socialinių darbuotojų dieną, kai paskelbiamas konkurso nugalėtojas, pagerbiama nemažai atsakingai savo pareigas atliekančių šios srities darbuotojų. Socialinės paramos skyriaus vedėja S. Mekionienė padėkas už rūpestingą, atsakingą ir prasmingą darbą, už nuoširdumą ir pasiaukojimą įteikė Sandrai Barkauskienei – Išlaužo seniūnijos specialistei, dirbančiai socialinį darbą; VšĮ „SlaugaLT“
atstovams (tai nauji socialinių paslaugų teikėjai – jie teikia paslaugas į namus senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia, socialinę globą asmens namuose);VšĮ globos namų „Vaistija“ atstovams.
Meras A. Vaicekauskas ir Socialinės paramos skyriaus vedėja S. Mekionienė padėkas ir atminimo dovanas įteikė 12 šios srities specialistų. Tai:
Rasa Šimanskienė – Jiezno paramos šeimai centro socialinė darbuotoja;
Danutė Bolgovienė – Jiezno paramos šeimai centro individualios priežiūros darbuotoja;
Danguolė Juodsnukienė – Prienų socialinių paslaugų centro Socialinės paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorė;
Vilma Deltuvienė – Prienų socialinių paslaugų centro Socialinės paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė;
Dovilė Navickienė – Prienų socialinių paslaugų centro Socialinės paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė;
Salomėja Bujanauskienė – Prienų globos namų individualios priežiūros darbuotoja;
Gintautas Miliūnas – Prienų globos namų individualios priežiūros darbuotojas;
Zita Matukaitienė – Prienų r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Renata Brūzgienė – Pakuonio seniūnijos specialistė, dirbanti socialinį darbą;
Inga Poderienė –Prienų r. socialinių paslaugų centro Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotoja;
Raimonda Sakalauskienė – Prienų globos namų socialinė darbuotoja;
VšĮ „Gilės sodas“.
Socialinių darbuotojų dienos proga vicemerė Laimutė Jančiukienė kasmet įvertina ir apdovanoja Vaikų dienos centrus ar kitas visuomenines organizacijas. Šįkart jos sveikinimus ir padėką už nuosekliai vykdomas veiklas ir iniciatyvas, skirtas įvairaus amžiaus žmonėms, kurios suteikia pagalbą ir paramą, kuria socialinę gerovę Prienų rajone, perdavė bei dovanas įteikė administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė. Vicemerės padėka, dovana bei palinkėjimai ištvermės, sėkmės ir energijos vykdant šią sudėtingą misiją atiteko Jiezno vaikų dienos centrui.
„Jūs esate nereali!“
Gausiausiais šventės dalyvių plojimais sutikta geriausia metų socialine darbuotoja išrinkta Irena Ligeikienė. Ją pasveikino ir padėką bei piniginį prizą įteikė meras A. Vaicekauskas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja S. Mekionienė.
I. Ligeikienė – Jiezno paramos šeimai centro socialinio darbo organizatorė, šioje įstaigoje dirbanti nuo 2001 metų. Ji puiki darbo organizatorė, gebanti sutelkti darbuotojų komandą, priimti reikiamus sprendimus.
I. Ligeikienė aktyviai dalyvavo rengiant paraiškas ir įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus projektus. Juos įgyvendinus Jiezno paramos šeimai centro globojami vaikai apgyvendinti šeimyniniuose namuose, įsteigtos dvi vaikų dienos centro grupės, kurias šiuo metu lanko net 44 Jiezno seniūnijoje gyvenantys vaikai. Irena aktyviai dalyvavo 2020 m. Centre įsteigiant jaunimo grupę, kartu su bendruomene parengė ir įgyvendino projektą „Jaunimo užimtumo ir iniciatyvumo skatinimas bendruomenėje“. 2021 m., pasirašius sutartį su Migracijos departamentu, pradėtos teikti
apgyvendinimo paslaugos prieglobsčio prašytojams. Irena puikiai koordinuoja paslaugų teikimą. 2022 m. prasidėjus karui Ukrainoje, teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos iš karo zonos pasitraukusiems asmenims. Jiems padedama susitvarkyti reikiamus dokumentus, ieškoti darbo, mokyklos ir kt.
Jaudulio neslėpusi I. Ligeikienė sakė, kad šis pripažinimas jai – ne tik garbė, bet ir priminimas, kad socialinių darbuotojų darbas yra labai svarbus, kad jis palieka pėdsakus žmonių gyvenimuose. „Apdovanojimą priimu ne vien kaip asmeninį įvertinimą, bet ir padėką visam savo kolektyvui, Laikino apgyvendinimo centrui, su kuriuo kartu dirbame, įgyvendiname projektus, kartu išgyvename visus sunkumus ir džiaugsmus, – kalbėjo metų geriausia socialinė darbuotoja. – Didžiausias ačiū Jiezno paramos šeimai centro direktorei, kuri prieš 24 metus suteikė galimybę prisijungti prie šio kolektyvo, skatino tobulėti, svajoti, kurti, eiti pirmyn. Ačiū merui, savivaldybės administracijai, kad palaiko mūsų idėjas, padeda jas įgyvendinti.“
Metų geriausią socialinę darbuotoją pasveikino ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė J.Zailskienė: „Šis apdovanojimas – tai visos bendruomenės padėka už jūsų atsakingą ir atsidavimu grįstą darbą, jūsų širdies šilumą, už pasiaukojimą ir nesavanaudišką tarnystę. Visada, kada pas jus nuvažiuodavau, pasitikdavote su šypsena, visada turėdavote ką papasakoti, kuo pasidžiaugti. Niekada nemačiau jūsų blogos nuotaikos, besiskundžiančios. Jūs net ir problemas taip pateikdavote, kad galvodavau: na tikrai reikia viską padaryti. Ačiū jums! Jūs esate nereali!“
Už profesinę patirtį – pagarba ir įvertinimas
Geriausią socialinių paslaugų srities metų darbuotoją jau ketvirtą kartą rinko ir Prienų socialinių paslaugų centras. 78 savo darbui atsidavę žmonės kasdien pasiryžę ateiti į pagalbą, išklausyti, padėti, patarti. Centro direktorė Aurelija Urbonienė džiaugiasi, kad įstaiga mini jau 18-ąją savo prasmingos veiklos sukaktį ir tikisi, kad darnus kolektyvas taps dar brandesniu, turinčiu daugiau išminties ir patirties.
„Ketvirti metai iš eilės mes renkame darbuotoją, kuris labiausiai atsiduoda savo darbui ir su meile jį dirba“, – sakė Socialinių paslaugų centro Bendrojo skyriaus vadovė Aurelija Žemaitienė. Šiemetiniams apdovanojimams buvo gauta 14 paraiškų, kurias pateikė visų padalinių darbuotojai. Jose – 10 nominančių. 11 asmenų komisija (5 skyrių vadovai, 4 skyrių atstovai, 2 profesinių sąjungų atstovai) vertino, ar darbuotojai tinkamai atlieka savo darbą, vykdo tiesiogines funkcijas, atkreipė dėmesį į bendradarbiavimą, vertybių sampratą bei indėlį į Centro veiklą.
Renginyje įtaigiai buvo pristatytos visos 10 nominančių.
Jurgita Stadulytė visada turi argumentuotą nuomonę, į probleminę situaciją geba pažvelgti ramiai, pozityviai, lanksčiai. Kiekvieną žmogų ji priima tokį, koks jis yra – su pagarba, supratingumu ir empatija. Esant poreikiui, teikia visapusišką pagalbą, neskaičiuodama nei savo darbo laiko, nei energijos.
Vilma Deltuvienė geba išlikti rami, organizuota ir profesionali sprendžiant sudėtingas šeimos situacijas. Padėdama įveikti socialinius sunkumus, vadovaujasi žmogaus orumo, pagarbos ir socialinio teisingumo principais. Dalijasi informacija su kolegomis, taip stiprindama visos komandos kompetencijas.
Aušros Šliaužienės širdyje telpa ne tik begalinė šiluma, bet ir tikras pašaukimas dirbti socialinį darbą. Ji atranda kalbą su visomis paslaugų gavėjų grupėmis – nesvarbu, ar tai senjoras, ar žmogus su negalia, ar vaikas. Jos jautrumas, empatija, nuoširdumas kiekvienam leidžia pasijusti išgirstam, suprastam ir svarbiam.
Dovilė Navickienė įsigilina į kiekvieną naują gautą situaciją, glaudžiai bendradarbiauja ir su socialiniais darbuotojais komandoje, ir su kitos srities specialistais. Priima geriausius sprendimus šeimos naudai, rengia individualius pagalbos planus, kuriuose numatomi konkretūs tikslai, veiksmai, atsakingi asmenys.
Danguolė Juodsnukienė – veržli, priimanti iššūkius, kritiškai mąstanti ir pilietiška asmenybė, mėgstanti bendrauti, nebijanti veikti nenuspėjamose situacijose. Stengiasi suprasti kiekvieną darbuotoją ir jam padėti. Objektyvi priimant sprendimus, nesivadovauja išankstinėmis nuostatomis, laikosi konfidencialumo principų. Visada linkusi išeiti iš savo komforto zonos, siekiant augti ir tobulėti asmeniškai bei profesiškai.
Grida Kizevičienė kasdieniu darbu ir požiūriu į gyvenimą įrodo, jog socialinis darbas ne tik profesija, o tikras pašaukimas. Ji į darbą įdeda dalelę savęs, savo jautrumo, rūpesčio ir atjautos. Nebijo iššūkių ar sunkumų, geba rasti bendrą kalbą ne tik su pačiu žmogumi, bet ir jo artimaisiais, išlaikydama pagarbą, taktiškumą ir jautrumą.
Jurgita Vaitiekienė – tai specialistė, kurios darbas yra ne tik koordinuoti pagalbos procesus, bet ir būti šalia žmogaus, kai jam labiausiai to palaikymo reikia. Geba matyti kiekvieną paslaugų gavėją kaip individualią asmenybę, vertina jos stiprybes ir poreikius, kartu su kitais specialistais padeda rasti tinkamiausius būdus problemoms išspręsti. Yra drąsi, turinti savo nuomonę ir įkvepianti aplinkinius.
Aistė Morkūnienė kuria ir stiprina žmonių ryšius, palaiko ir teikia pagalbą. Dalijasi mokymų, kuriuose dalyvavo, medžiaga, perduoda informaciją savo kolegoms, geranoriškai bendrauja ir bendradarbiauja.
Inga Poderienė dirba struktūruotai, nuosekliai, paskirtas užduotis atlieka laiku. Geba analizuoti situacijas bei savarankiškai priimti sprendimus. Teikdama paslaugas naudoja išmaniąsias technologijas, kuria naujas tradicijas, vienija kolektyvo narius bei nuolat prisideda prie mikroklimato gerinimo. Yra įgyvendinusi ne vieną išskirtinę idėją. Turi paslaugų gavėjų ir jų artimųjų pasitikėjimą, lanksčiai prisitaiko prie pokyčių. Geriau pasirenka pagalbą senoliams, nei ramų ir švarų darbą, ir tuo didžiuojasi.
Angelina Beruta Keturakienė – pozityvo pavyzdys. Visada geba įžvelgti šviesiąją pusę, padrąsinti, įneša optimizmo, moka išklausyti. Vadovaujasi žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo, šeimos įgalinimo principais.
Nors geriausią socialinės srities darbuotoją išrinkti buvo nelengva, susumavus rezultatus, ja tapo Inga Poderienė. Pristatydama nugalėtoją, A. Žemaitienė sakė, kad dirbti socialinėje srityje gali daugelis, bet būti tikru socialinės srities darbuotoju gali būti tikrai ne kiekvienas. „Kartais nereikia ypatingo ar specialaus išsilavinimo, kad būtum iš pat širdies gelmių socialiniu darbuotoju. Kuo daugiau bus tokių darbuotojų kaip Inga, tuo labiau mūsų senoliai pajus savo galimybes gauti tikrą pagalbą, atjautą ir supratimą. Tokie žmonės kaip Inga yra ir stiprybė, ir viltis“, – sakė A. Žemaitienė, savo žodžius patvirtindama citata iš Ingos prižiūrimos moters artimųjų atsiųsto padėkos laiško.
Praėjusiais metais ne tik Centro, bet ir visos savivaldybės geriausios socialinės darbuotojos titulą pelniusi Živilė Simanavičienė I.Poderienei įteikė simbolinę nugalėtojos statulėlę, o Centro direktorė A. Urbonienė – 2025 m. socialinių paslaugų srities geriausio Paslaugų centro darbuotojo statusą patvirtinantį sertifikatą bei simbolines dovanas. Ir šis pripažinimas I. Poderienei buvo ne vienintelis. Kartu su dar trim Centro nominantėmis ji kilo į sceną ir didžiuosiuose savivaldybės apdovanojimuose.
Socialinių darbuotojų dienos šventinę nuotaiką dovanojo talentinga ir charizmatiška kūrėja, muzikos atlikėja Aldegunda, Socialinių paslaugų centro renginyje skambėjo akordeonisto Algimanto atliekami kūriniai. O daugelio šventės dalyvių rankose sužydusios saulėgrąžos tapo simboliniu pažadu visada atsigręžti į žmogų, kuriam reikia pagalbos ir širdies šilumos.
Aldona Milieškienė