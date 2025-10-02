Kpt. Rimantas Ignatavičius – Prienų rajono savivaldybės karo komendantas

Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdyba informuoja, kad Prienų rajono savivaldybei paskirtas karo komendantas – kapitonas Rimantas Ignatavičius.
Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius, šiuo metu einantis valdybos vado pareigas, Arūnas Balčiūnas džiaugėsi iki šiol sklandžiai vykusiu bendradarbiavimu su Prienų rajono savivaldybe. Jo teigimu, paskyrus nuolatinį karo komendantą tikimasi dar glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo ateityje.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas taip pat išreiškė palaikymą šiam sprendimui ir pabrėžė, kad stiprus ryšys tarp savivaldos institucijų ir Lietuvos kariuomenės yra itin svarbus ir taikos, ir krizių laikotarpiu. Pasak mero, ypač džiugu, kad paskirtas komendantas – vietinis žmogus, kuris puikiai pažįsta Prienų rajoną ir jo bendruomenę. Tai, anot jo, leis dar geriau suprasti vietos poreikius ir stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Meras linkėjo naujajam karo komendantui sėkmės pareigose ir išreiškė viltį, kad bendri tikslai bus pasiekti sklandžiai bendradarbiaujant.
