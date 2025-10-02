Birštone planuojama elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra

Rugsėjo 25 dieną vykęs Birštono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo naujo Tarybos nario – Aurimo Liuizos, pakeitusio Romą Žentelienę, priesaika bei tradiciniais sveikinimais rugsėjo mėnesį gimtadienį šventusiems Tarybos nariams – Valei Petkevičienei, Jurgitai Šeržentienei ir Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei. Po trumpos priesaikos ceremonijos ir sveikinimų žodžių įžangos Taryboje apsvarstyti 8 klausimai.
Vienbalsiu sprendimu, be ilgų diskusijų, Taryba pritarė turizmo informacijos centro funkcijų vykdymo Jungtinės veiklos sutarties pasirašymui su kitomis savivaldybėmis, patvirtino muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainas, pritarė kitiems labiau techniniams klausimams (patvirtintas savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašas, pritarta valstybės nekilnojamojo turto perėmimui Birštono savivaldybės nuosavybėn ir kt.).
Visgi svarstant klausimą dėl ilgalaikio materialiojo turto viešosioms elektromobilių įkrovimo stotelėms įrengti ir eksploatuoti sąrašo patvirtinimo Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Pagal savivaldybės Tarybai pateiktą sąrašą elektromobilių įkrovimo stoteles numatyta įrengti Algirdo, Birutės, Lelijų ir Žvėrinčiaus gatvėse.
Anot Savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo Manto Michaliunjo, greitojo įkrovimo stoteles planuojama įrengti toliau nuo gyvenamųjų namų Žvėrinčiaus g. esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje, vidutinio – gatvės atkarpoje Birutės g., o lėto įkrovimo – esamose automobilių stovėjimo aikštelėse Lelijų g. ir Algirdo g.
Sprendimo projektą pristačiusi Administracijos direktorė Jovita Tirvienė pastebėjo, jog įkrovimo stotelių įrengimas yra numatytas Tarybos patvirtintuose Birštono savivaldybės viešųjų elektromobilių įkrovų prieigų, taip pat Birštono savivaldybės darnaus judumo iki 2030 m. planuose bei Birštono savivaldybės strateginiame plėtros iki 2030 m. plane. Reaguodama į komitete kilusias diskusijas J. Tirvienė atkreipė Tarybos narių dėmesį, kad elektromobilių įkrovimo stotelių skleidžiamas magnetinis laukas yra gerokai silpnesnis nei, pavyzdžiui, buitinės mikrobangų krosnelės ar mobiliojo telefono skleidžiamos bangos, jų normos yra griežtai reglamentuotos, tad pavojaus sveikatai nėra.
Tačiau posėdžio metu Tarybos mažumos atstovai Helmanas Lik, Stanislovas Martinaitis, Darius Šeškevičius ir Vytautas Silevičius suabejojo, ar Sprendimo projekte numatytos vietos yra geriausias variantas. Diskusiją pradėjusio H. Lik teigimu, geriau įrengti kelias elektromobilių įkrovimo stoteles vienoje vietoje toliau nuo miesto prieigų nei išmėtyti po vieną, kad vairuotojai važinėtų po visą miestą ir ieškotų, kur pakrauti savo automobilį. Be to, H. Lik pastebėjimu, Algirdo gatvėje numatomos vietos yra nelogiškos, nes ir „Eglės“ sanatorija, ir daugiabučiai turi įsirengę savo įkrovimo stoteles, o gyvenantieji privačiuose namuose viešosiose įkrovimo stotelėse elektromobilių nesikrauna. St. Martinaitis taip pat atkreipė dėmesį, jog Savivaldybė siekia kuo mažesnio automobilių srauto senamiestyje, tad ir elektromobilių įkrovimo stoteles, kiek įmanoma, reikėtų patraukti iš miesto centro. V. Silevičiaus teigimu, rekonstravus automobilių aikštelę, esančią tarp gaisrinės ir katilinės, joje būtų galima įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles vienoje vietoje, kaip, pasak Tarybos nario, yra daroma kituose Lietuvos ir užsienio miestuose. O lėto įkrovimo stotelių, V. Silevičiaus nuomone, Birštone visai nereikia.
Tiesa, kaip sakė D. Šeškevičius, Tarybos nariai nėra nusiteikę prieš elektromobilių įkrovimo vietų įrengimą, klausimas tik, ar tos vietos, kurios parinktos, yra tinkamos, nes viena didžiausių problemų mieste – tai parkavimo vietos. Tarybos nario pastebėjimu, atsiradus įkrovimo stotelėms, sumažės vietos kitiems automobiliams.
Papildydamas J. Tirvienę ir reaguodamas į diskusiją Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo pastebėjo, jog šis Tarybai pasiūlytas planas jau keletą metų aptariamas ir su ESO atstovais, ir su inžinieriais. Anot M.Michaliunjo, vietos parinktos, vertinant gyventojų ir turistų poreikius, atsižvelgiant į tai, kad numatytų stotelių įrengimas būtų paprastesnis, nereikėtų ardyti dangų. Anot jo, elektromobiliams važinėti po miestą, ieškant laisvų įkrovimo stotelių, nereikės, nes jie naudojasi specialiomis programėlėmis, kuriose yra nurodytos įkrovimo stotelės ir jų užimtumas. Jo teigimu, ateityje turėtų atsirasti visų tipų elektromobilių įkrovimo aikštelės, tačiau kada tai bus įgyvendinta, kol kas neaišku, nes tai priklausys nuo įvairių objektų plėtros. Atsakydamas į Tarybos narių komentarus dėl Algirdo gatvės ir lėto įkrovimo stotelių, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas atkreipė dėmesį, jog senieji daugiabučiai įkrovimo aikštelių ten neturi, o ir poilsiautojai, atvykstantys ilgesniam laikui, greituoju būdu tikrai nesikraus, nes greitas įkrovimas yra brangesnis ir jį reikia suspėti išjungti.
Posėdžio metu įsisiūbavus diskusijai, valdančiosios daugumos atstovas Kristupas Bubnys skatino kolegas pritarti sprendimo projektui, mat, jo teigimu, tokios infrastruktūros įrengimas, skatina gyventojus rinktis elektromobilius, o kol patogios infrastruktūros nėra, jie to tikrai nedarys. Jonas Pačėsas taip pat ragino Tarybos narius pritarti siūlomam sprendimo projektui, nes, kaip jis sakė, koks Birštonas žaliasis kurortas, jei neturi elektromobilių įkrovimo stotelių. O Vytautas Jokimas atkreipė dėmesį į tai, jog Taryba šiuo metu balsuoja už galimybę, o ar tos stotelės bus įrengtos, nuspręs operatorius, kuris žiūrės, ar jam tai apsimoka, tad jei operatorius nematys poreikio, tų stotelių ir nebus.
Po ilgų diskusijų sprendimui pritarta 9 Tarybos narių balsais. Kaip pristatydama sprendimo projektą sakė J. Tirvienė, pritarus šiam sprendimo projektui, savivaldybės administracija parengs ilgalaikio materialiojo turto viešosioms elektromobilių įkrovimo stotelėms įrengti ir eksploatuoti nuomos konkurso sąlygas ir jas patvirtinus Taryboje skelbs nuomos konkursą.
Rimantė Jančauskaitė
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
