Kraštietės Aldonos Ruseckaitės knygos „Vienatybė“ pristatymas Jiezne ir Stakliškėse

1 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 23 dieną Jiezno ir Stakliškių bibliotekose vyko susitikimas su rašytoja Aldona Ruseckaite. Autorė pristatė savo naujausią knygą „Vienatybė“. Pristatymo metu rašytoja taip įtaigiai ir įdomiai pasakojo apie kūrinio heroję, kad klausytojai nė nepajuto, kaip greitai prabėgo laikas.
Rašytoja Aldona Ruseckaitė supažindino klausytojus su pagrindinės herojės – Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės – dramatišku ir daugiasluoksniu gyvenimu. Septyneri metai, praleisti Rusijoje, sudėtingi šeimos santykiai, jautriai išgyventa motinystė – tai tik dalis jos biografijos, atspindėtos knygoje.
Ypač įdomūs buvo pasakojimai apie Onos artimą draugystę su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, Sofija ir Antanu Smetonomis, Jonu Basanavičiumi, Juozu Tumu-Vaižgantu – asmenybėmis, ženkliai prisidėjusiomis prie Lietuvos kultūros ir istorijos. „Rašiau knygą galvodama, kad būtina šią rašytoją priminti ir sugrąžinti į lietuvių literatūros kūrėjų gretas – apžvelgiant kūrybą, atskleidžiant likimą plačiame istorijos ir kasdienių įvykių kontekste. Žinoma, nebūčiau pasiryžusi knygai, jeigu O. Pleirytė-Puidienė nebūtų palikusi savo dienoraščio, kurį rašė keletą dešimtmečių“.
Sudėtingi likimo vingiai ir pagrindinės veikėjos – Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės – gyvenimo istorija paliko stiprų įspūdį ir ilgam įsirėžė klausytojų atmintyje.
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ (V). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

