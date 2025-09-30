Sėkmingai keičia kaimo veidą ir įvaizdį

Stipraus šeimos ūkio nariai – Stakliškių seniūnijos Virkininkų kaimo ūkininkai Laima ir Virginijus Balsevičiai ne tik garbingai tęsia senelių ir tėvų tradicijas, bet ir savarankiškai bando naujas galimybes.
Galima būtų teigti, kad 2013-aisiais Laima, palikusi darbą Vilniuje, o Virginijus – užsienyje ir grįžę į Virkininkus perimti Laimos tėvų – Aldonos ir Jono Bartkų ūkį, gavo gerą dovaną – t. y. jau sutvarkytą ūkį su gerai įdirbtais, švariais laukais, produktyvia karvių banda. Tačiau, pasak tėvų, jaunųjų laukė nė kiek ne mažesni iššūkiai, nei jų, pradėjusių ūkininkauti po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, atgavus Aldonos Bartkienės tėvų žemę. Juo labiau, kad aplinkui daug nenašių žemių.
Čia, Virkininkuose, kur dabar su tėvais vienoje sodyboje gražiai sutelpa tėvai ir dukters Laimos šeima, tarpukariu būta perspektyvaus arklininkystės ūkio. Laimos senelis Burakevičius augino Lietuvos sunkiųjų veislės eržilus. Už tai darbštaus, tvarkingo ūkio šeimininkai buvo ištremti į Sibirą, o ūkis, kaip ir kitų darbščių Lietuvos ūkininkų, buvo išdraskytas ir priverstinai paverstas kolektyvine nuosavybe.
Gyvenimas į senuosius, išlikusius ūkinius pastatus sugrįžo daugiau kaip po pusšimčio metų, kai pradėję ūkininkauti Bartkai pasirinko gyvulininkystės kryptį ir įkūrė melžiamų karvių fermą. Nors šiandien dėl nepalankių pienininkystės vystymui sąlygų ne vienas smulkus ar vidutinis pieno ūkio savininkas keičia ūkininkavimo kryptį, Balsevičiai apie tai negalvoja ir nesiskundžia gyvenimu kaime.
Pasak Laimos Balsevičienės, ji pasirengusi ūkiui vadovauti dar 10–15 metų, kol ūkį perims Jonukas, jauniausias iš trijų vaikų. Vyresnieji ūkio darbuose talkina tada, kai reikia, o jaunėlis Jonukas tai daro su meile, tiesiog iš pašaukimo ir aktyviai dalyvauja visuose darbuose. Taip pat su entuziazmu kartu su sese Kamile važiuoja į užsiėmimus jaunųjų ūkininkų akademijoje ir prisijungia prie Balsevičių ūkyje vykdomų mokslinių tyrimų.
Kai Laima Balsevičienė perėmė ūkį ir tėvų sukauptą patirtį, ji kartu ėmė galvoti ir apie naujoves, ūkio modernizavimą. Erdvioje sodyboje prie senųjų pastatų prisišliejo nauji, technikos kiemas pasipildė nauja, reikalinga technika, fermoje atsirado modernesnė įranga.
Laima Balsevičienė džiaugiasi, kad jų ūkis yra kooperatyvo „Pienas LT“ narys. Tai suteikia stabilumo ir dėl pieno supirkimo kainos, ir, jeigu reikia, kooperatyvas savo nariams suteikia galimybę pasinaudoti parama ūkinėms problemoms spręsti, fermai modernizuoti ar gyvulių gerovei gerinti.
Balsevičių ūkis – mišrus. Ūkininkai dirba per 210 ha žemės, iš jų – 120 ha yra dirbama žemė. Ūkyje auginami kvietrugiai, avižos, liucernos ir kitos grūdinės bei ankštinės kultūros, iš pievų ir ganyklų paruošiama pakankamai pašarų gyvuliams. Jų fermoje apie 100 melžiamų karvių.
Nors Laima prie gyvulių „pririšta“ rytą vakarą, bet ji sako sugebanti rasti laiko ir dalyvavimui seminaruose, susitikimams su specialistais, pažinčiai su naujovėmis ir, žinoma, vaikų pomėgiams bei šeimos tradicijoms. Viena jų perimta iš senelių – prie pietų stalo sėsti kartu su ūkyje dirbančiais samdomais darbuotojais. Padedama mamos Laima Balsevičienė neretą dieną pietus gamina dešimčiai žmonių.
Po apsilankymo Balsevičių ūkyje ir pabendravimo su vienuose namuose gražiai sutelpančiais jau trijų kartų atstovais, liko labai šiltas ir jaukus įspūdis apie gražų ir prasmingą kelią, per dabartį vedantį iš praeities į ateitį. Džiugina ir tai, kad Virkininkuose ūkininkaujantiems Balsevičiams nestinga optimizmo, kad jie ne tik deda didžiules pastangas sunkumams įveikti, bet ir sugeba įžvelgti savo ūkio ateitį, jo perspektyvą, Beje, netoliese ūkininkauja ir Laimos Balsevičienės sesės Rita ir Rasa, pusseserės sūnus Aivaras. Visi jie pieno ūkių šeimininkai. Taigi tarpukariu ūkininkų Burakevičių pasėta ūkininkavimo sėkla šiandien brandina gražų derlių.
Ramutė Šimukauskaitė
Autorės ir Balsevičių šeimos archyvo nuotraukos