Archyvo ir centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojai pradeda darbą naujose patalpose

Prienams tvarkantis ir gražėjant, vis daugiau apleistų pastatų atgimsta naujam gyvenimui. Ilgą laiką stovėjęs apleistas garažas Dariaus ir Girėno gatvėje nuo šiol taps patogia, jaukia darbo vieta Archyvo ir Švietimo pagalbos tarnybos centralizuotos finansinės apskaitos skyriaus darbuotojams ir lankytojams.
Rugsėjo 24 d., perkirpus atidarymo juostelę, su įkurtuvėmis kolektyvą sveikino gausus būrys svečių – savivaldybės atstovai, kultūros, ugdymo, sveikatos, socialinių paslaugų ir kitų rajono įstaigų vadovai.
Pastato ir jo prieigų (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę) atnaujinimas kainavo beveik 255 tūkst. eurų. Anot Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, tai – pirmoji Savivaldybės įstaiga, kurioje įrengta ir rekuperacinė sistema.
Simbolinio atidarymo renginio metu, sveikindamas po vienu stogu įsikūrusių dviejų įstaigų darbuotojus, Alvydas Vaicekauskas vylėsi, kad sudarytos geros darbo sąlygos prisidės ir prie darbo efektyvumo, ir gero psichologinio klimato. Tuo tarpu Švietimo pagabos tarnybos vadovė Danguolė Damijonaitytė, dėkojo savivaldybės vadovams už suteiktą pasitikėjimą, organizuojant rajono biudžetinių įstaigų apskaitos darbą bei, įteikdama simbolines dovanas archyvo darbuotojoms, vylėsi, jog ir su kaimynais pavyks gražiai sugyventi.
Na, o kaip pastebėjo renginio vedėjas Rimantas Šiugždinis, atveriant pastato duris, norisi, kad čia dirbančius žmones lydėtų ne tik prasmingi darbai, gražios mintys, bet ir Dievo palaima, tad naujas patalpas pašventino Prienų parapijos vikaras kun.Valdemaras Mačys.
Rimantė Jančauskaitė