Prienų rajono savivaldybėje vyko civilinės saugos kompleksinės pratybos

Rugsėjo 25 d. Prienų rajono savivaldybėje surengtos civilinės saugos kompleksinės pratybos, kurių metu buvo tikrinamas ekstremaliųjų situacijų valdymo institucijų pasirengimas ir tarpusavio bendradarbiavimas realiomis sąlygomis.
Pratybose dalyvavo Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC), Savivaldybės administracija, Prienų policijos komisariatas, Prienų ligoninė, Priešgaisrinė tarnyba, Krašto apsaugos savanoriai, rajono ugdymo įstaigos ir kiti partneriai.
Pratybų metu buvo imituotos keturios skirtingos situacijos:
- gaisras atliekų rūšiavimo centre Veiveriuose;
- padangų gaisro plitimas;
- galimas teroro aktas Mauručių agrochemijos sandėlyje;
- gyventojų piketas prie Savivaldybės administracinio pastato.
Be simuliacijų, įgyvendintas ir realus evakuacijos scenarijus – Suvalkijos gimnazijos Veiverių Tomo Žilinsko skyriaus mokiniai buvo saugiai evakuoti į Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų. Šis etapas leido įvertinti vaikų saugumo užtikrinimą bei praktinį institucijų veiksmų koordinavimą.
Pratybas stebėję vertintojai, nepaisant kelių pastebėjimų tobulinimui, teigiamai įvertino Savivaldybės organizuotumą. Ypač išskirtas sklandus Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbas ir gimnazijos pasiruošimas bei veiksmų organizavimas evakuacijos metu.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, kad tokie mokymai yra svarbūs ne tik kaip prevencinė priemonė, bet ir kaip galimybė praktiškai įvertinti pasirengimą, institucijų bendradarbiavimą bei operatyvų reagavimą į galimas grėsmes.
Tokios pratybos – tai atsakingas žingsnis siekiant užtikrinti rajono gyventojų saugumą ir tobulinti veiksmų algoritmus ekstremaliųjų situacijų atvejais.
Prienų rajono savivaldybės informacija