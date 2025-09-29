Prienų krašto žydų tragedija pirmą kartą įamžinta knygoje

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena, skirta pagerbti Holokausto metu nužudytus Lietuvos žydus ir atkreipti dėmesį į šios tragedijos svarbą. Šia proga Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje lankėsi istorinių knygų autorius Aleksandras Vitkus bei istorikas, Balbieriškio tolerancijos centro vadovas Vitas Rymantas Sidaravičius, kurie kartu su susirinkusiaisiais diskutavo apie Holokausto tragediją Lietuvoje ir Prienų krašte.
Kaip taikliai pastebėjo simbolinio renginio vedėja, Holokausto aukų atminimo diena skirta ne tik pagerbti žuvusius, bet ir primena būtinybę mokytis iš istorijos, ugdyti visuomenės empatiją ir kovoti su bet kokios formos neapykanta. Tokie minėjimai, tai – svarbi žinutė ateities kartoms, jog istorijos pamokos negali būti užmirštos, kad panašios tragedijos daugiau niekada nepasikartotų.
Šio tikslo vedini ir dirba istorijos tyrinėtojai, knygų sudarytojai, kiti istorinio atminimo puoselėtojai. Tarp jų – ir jau paminėtieji A. Vitkus ir mūsų kraštietis V. R. Sidaravičius. Beje, A. Vitkus, pagal išsilavinimą, yra medikas, tačiau, kaip jis pats pripažino, jis visą gyvenimą aktyviai domėjosi istorija, o iš to susidomėjimo gimė ne vienas istorinio pobūdžio veikalas. Naujausias savo knygas – „Ulmo byla. Nacių žydų žudynės Lietuvoje 1941 metais“ ir kartu su Vaidu Valiūnu parengtą enciklopedinį žinyną „Holokaustas Sūduvoje“ autorius pristatė ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje.
Knygoje „Ulmo byla. Nacių žydų žudynės Lietuvoje 1941 m.“ autorius pasakoja apie Ulmo mieste (Vakarų Vokietijoje) vykusį Tilžės gestapo ir saugumo tarnybos einsatzkomandos vadų ir narių teismo procesą. Joje, remiantis faktine medžiaga, atskleidžiama daugiau faktų apie nacių vykdytas masines žydų žudynes Lietuvoje. Ši knyga – tai naujas žvilgsnis į holokausto tragediją, mat apie šį procesą Lietuvoje dar mažai žinoma, nes, kaip sakė A. Vitkus, Lietuvoje šis teismas sovietmečiu buvo užslaptintas.
Kita A. Vitkaus knyga „Holokaustas Sūduvoje“, kurią jis parengė kartu su V. Valiūnu – tai enciklopedinio pobūdžio žinynas apie žydų žudynes Sūduvos regione. Joje pristatoma trumpa XIV amžiuje į Lietuvą atsikėlusių žydų istorija, kai Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas Didysis suteikė žydams privilegijas, paskelbdamas juos laisvaisiais gyventojais, o jų bendruomenes – pavaldžiomis tik didžiajam kunigaikščiui, išsamiai aprašoma liūdna tos istorijos pabaiga (holokausto tragedija) skirtinguose Sūduvos regiono valsčiuose.
Autoriaus teigimu, rengiant šią knygą buvo ieškomi ir apklausiami liudininkai, fiksuojama bet kokia informacija apie žudynių eigą, dirbama su archyvine medžiaga, daug medžiagos surinkta iš Izraelyje išleistų knygų ir, bendraujant su ten gyvenančiais žydais, tiesiogiai patyrusiais žudynių siaubą. Kai kurie straipsniai parašyti su vietos muziejininkais arba kraštotyrininkais, susitikimo su gyventojais metu, A. Vitkus atviravo, jog, domintis Holokausto tema, jam teko bendrauti ir su mūsų krašto istoriku V. R. Sidaravičiumi. Jis su knygos autoriumi taip pat pasidalijo savo žiniomis, sukaupta medžiaga apie Prienų krašto žydų bendruomenę.
Apie Holokausto tragediją lietuvių kalba yra parašyta nemažai knygų. Visgi, nepaisant to, jog Prienų krašte gyveno gana didelė žydų bendruomenė, stipriai prisidėjusi prie miestelio plėtojimo ir klestėjimo (pačiuose Prienuose veikė žydų mokykla, sinagoga, žydai valdė įvairias verslo įmones – čia vyko kultūrinis, socialinis ir religinis gyvenimas), istoriko V. R. Sidaravičiaus pastebėjimu, Prienų krašto žydų tragedija išsamiai neaprašyta jokioje knygoje. Anot jo, būtent A. Vitkaus išleista knyga yra kone pirmoji, kurioje plačiau aprašytos žudynės Prienų krašte. Už tiesos paieškas bei Prienų krašto žydų tragedijos įamžinimą savo knygoje renginio metu dėkojo ir istorikas V. R. Sidaravičius, ir Prienų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, perdavęs padėkos žodžius mero Alvydo Vaicekausko vardu.
Rimantė Jančauskaitė