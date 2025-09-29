Ne tik organizacija, bet ir jaukūs bendrystės namai

Kitais metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) minės šimto metų jubiliejų – tai ne tik seniausia nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, asmenims su regėjimo negalia teikianti akredituotas ir kitas paslaugas, bet ir veiklių žmonių sambūris, turininga bendruomenine veikla užpildantis jų gyvenimus.
Būtent išskirtinį bendrystės jausmą tarp narių, jų socialinį ir kultūrinį įsitraukimą, glaudų bendradarbiavimą su Prienų rajono savivaldybės institucijomis ir partneriais organizacijos 2024–2025 m. veiklos ataskaitoje išskyrė LASS Prienų rajono filialo pirmininkė Irena Karsokaitė.
– Mus jungia stiprus tarpusavio ryšys, bendros vertybės ir noras padėti vieni kitiems žengti per kasdienybę drąsiai ir oriai. Kiekvienas narys, kiekvienas savanoris ar darbuotojas – tai svarbi grandis mūsų organizacijoje, kuri per šiuos metus vėl tapo ne tik pagalbos, bet ir jaukumo, bendrystės namais, – kalbėjo ilgametė filialo pirmininkė rugsėjo 23 d. organizuotame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime. Ji apžvelgė svarbiausius metų darbus, projektus, iniciatyvas, išvykas, rankdarbių būrelio, knygos mylėtojų klubo kasdienybę, koncertinę vokalinio ansamblio „Puriena“ veiklą bei sportinius pasiekimus.
Per ataskaitinį laikotarpį organizacija pasipildė penkiais nariais, šiuo metu filiale yra 62 asmenys, tarp jų darbingo amžiaus – 17. Dauguma filialo narių yra vyresnio amžiaus žmonės, turintys didelių specialiųjų poreikių negalią (nuo 2023 metų dalyvumo lygis) bei gyvenantys kaimo vietovėse. Todėl, pirmininkės teigimu, nariams teikiama rūpima informacija prieinama forma ir technologijomis, pildomi įvairūs dokumentai, palydima į viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas, jie aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, kurios praplečia ir palengvina judėjimo, bendravimo galimybes.
Jau penkerius metus asmenų su regėjimo negalia veikla organizuojama buvusio „Saulutės“ darželio pastate. Čia vyksta organizacijos Tarybos posėdžiai, skaitomos paskaitos, į užsiėmimus renkasi knygos mylėtojų klubas „Gyvenimo“ spalvos, Laimos Laukaitienės vadovaujamas rankdarbių būrelis.
Būrelio narės gamina įvairius dirbinius, žaislus, juos eksponuoja renginių metu, pristato mugėse, o šventiniais laikotarpiais puošia Savivaldybės administracijos pastato erdves bei Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčią. Moterys mezgė kojinaites, prisijungdamos prie asociacijos „Neišnešiotukas“ iniciatyvos, dalyvavo jau ketvirtus metus Lietuvos pirmosios ponios D.Nausėdienės inicijuojamoje akcijoje „Mylimiausias mano vaikystės žaislas“.
Knygos mylėtojų klubui priklauso 10 narių, kurie grotuvėlių ir Daisy grotuvų pagalba klauso įgarsintų knygų, užimtumo metu aptaria perskaitytus grožinės literatūros kūrinius, diskutuoja, domisi pasaulio naujienomis, moksliniais išradimais, kurie įskaityti Lietuvos aklųjų bibliotekos žurnaluose.
I.Karsokaitės pastebėjimu, vis populiaresnė tampa virtualioji aklųjų biblioteka ELVIS, iš kurios galima atsisiųsti norimų knygų. LAB Kauno padalinio darbuotoja Gintarė knygas pristato ir į namus, yra nuolatinė klubo narių susibūrimų dalyvė.
I.Karsokaitė pasidžiaugė filialo narės Reginos Karažienės atstovavimu Lietuvos aklųjų sporto federacijos organizuotame kroso čempionate, tačiau kukliai nutylėjo apie savo laimėjimus. Apie tai, kad pirmininkė Irena neseniai iškovojo aukso medalį pasaulio šimtalangių šaškių čempionate tarp aklųjų ir silpnaregių, su pasididžiavimu priminė organizacijos nariai.
Filiale renginių netrūksta, į juos kviečiami socialiniai partneriai, dalyvaujama jų organizuotose veiklose, teminėse popietėse, edukacijose. Organizacijos nariai klausosi paskaitų sveikos gyvensenos klausimais, viešojo saugumo ir kitais klausimais, pasitikrina savo žinias protmūšiuose ir viktorinose, stebi vaidybinius filmus su garsiniu vaizdavimu, lanko muziejų ekspozicijas, vyksta į pažintines ekskursijas.
LASS Prienų filialą sieja graži draugystė su Prienų visuomenės sveikatos biuru, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Prienų J. Marcinkevičiaus viešąja biblioteka, sveikuolių klubu „Versmenė“, Birštono neįgaliųjų draugija, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Organizacija, Prienų krašto muziejumi, Prienų policijos komisariatu ir, žinoma, su Prienų rajono savivaldybe, kurios palaikymas ir finansinė parama prisideda prie filialo veiklos gyvybingumo ir tęstinumo.
Prienų silpnaregius mūsų krašto renginiuose, konkursuose, festivaliuose, sąskrydžiuose, koncertinėse išvykose Lietuvoje bei Lenkijoje skambiai atstovauja praėjusiais metais koncertinės veiklos 50-metį minėjęs meno kolektyvas „Puriena“. Per praėjusius metus kolektyvas, vadovaujamas Onutės Matusevičiūtės, surengė daugiau nei dvi dešimtis koncertų. Vienas iš reikšmingesnių – koncertas Kauno Ąžuolyno bibliotekos Žvaigždžių salėje, surengtas įgyvendinant projektą „Šviesa tamsoje, garsas tyloje“.
Šiais metais, minint poeto P. Širvio 105-ąsias metines, Prienų filialas kartu su „Puriena“ vykdo nevyriausybinių organizacijų projektą „Menas sujungia širdis“, finansuojamą Savivaldybės biudžeto lėšomis. Spėta aplankyti poeto gimtąsias vietas Rokiškio rajone, o spalio mėnesį bus organizuotos žmonių su negalia šaškių varžybos „P. Širvio atminimo“ taurei laimėti.
Pasak I.Karsokaitės, organizacijos metraštyje visi įrašai vienodai svarbūs. Ar tai būtų ąžuoliuko sodinimas, dalyvavimas Baltai mėlynoje vakarienėje, ar išvyka į LR Seimą, apsilankymas Prienų amatų centre, visos veiklos yra kupinos patirties, iššūkių, džiaugsmų ir prasmingų susitikimų. Už bendrystę pirmininkė padėkojo Prienų rajono savivaldybei, LASS prezidentui, VšĮ pietvakarių centro direktorei, visiems partneriams, rėmėjams, savanoriams.
Apie tai, kad LASS Prienų filialo veikla pastebima, gerai vertinama, ir jo pirmininkė bei nariai nusipelnė pagarbos ir padėkos, kalbėjo svečiai: LASS viceprezidentas Vilmantas Balčikonis, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemeras Deividas Dargužis, Prienų krašto muziejaus Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Rūta Levinskienė, Prienų visuomenės sveikatos biuro direktorė Asta Gataveckienė. Prie sveikinimų prisidėjo LASS Pietvakarių centro direktorė Jolanta Kručkauskaitė, Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, asmenų su negalia reikalų koordinatorė Vaida Undzėnienė, Prienų policijos bendruomenės pareigūnė Edita Kubilienė. Linkėjimus silpnaregiams per pirmininkę perdavė ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Svečių žodžiai sustiprino asmenų su regėjimo negalia bendruomenės pasitikėjimą, kad filialo veikla organizuojama reikiama kryptimi, ir tai – ne tik pirmininkės Irenos Karsokaitės, bet ir Tarybos narių nuopelnas. Organizacijos nariai už didelį rūpestį, palaikymą, supratimą, organizuojamas veiklas Irenai Karsokaitei nuoširdžius padėkos žodžius ir vienbalsiai ją perrinko filialo pirmininke dar vienai kadencijai. Į LASS Prienų filialo tarybą išrinktos narės: Irena Jurkšaitienė, Danutė Laurinavičienė, Laima Laukaitienė ir Regina Karažienė.
Kiekvieną silpnaregių susitikimą Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pagyvina dainos ir muzika. Šįkart „Purienos“ dainininkės liko sėdėti tarp žiūrovų, bet neiškentė ir skambiais balsais pritarė geriems bičiuliams iš Palomenės kultūros namų – kaimiškos muzikos ansamblio (vad. Kęstutis Marčiulionis) solistams ir muzikantams.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-