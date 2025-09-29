Ne tik organizacija, bet ir jaukūs bendrystės namai

29 rugsėjo, 2025

Kitais metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) minės šimto metų jubiliejų – tai ne tik seniausia nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, asmenims su regėjimo negalia teikianti akredituotas ir kitas paslaugas, bet ir veiklių žmonių sambūris, turininga bendruomenine veikla užpildantis jų gyvenimus.
Būtent išskirtinį bendrystės jausmą tarp narių, jų socialinį ir kultūrinį įsitraukimą, glaudų bendradarbiavimą su Prienų rajono savivaldybės institucijomis ir partneriais organizacijos 2024–2025 m. veiklos ataskaitoje išskyrė LASS Prienų rajono filialo pirmininkė Irena Karsokaitė.
– Mus jungia stiprus tarpusavio ryšys, bendros vertybės ir noras padėti vieni kitiems žengti per kasdienybę drąsiai ir oriai. Kiekvienas narys, kiekvienas savanoris ar darbuotojas – tai svarbi grandis mūsų organizacijoje, kuri per šiuos metus vėl tapo ne tik pagalbos, bet ir jaukumo, bendrystės namais, – kalbėjo ilgametė filialo pirmininkė rugsėjo 23 d. organizuotame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime. Ji apžvelgė svarbiausius metų darbus, projektus, iniciatyvas, išvykas, rankdarbių būrelio, knygos mylėtojų klubo kasdienybę, koncertinę vokalinio ansamblio „Puriena“ veiklą bei sportinius pasiekimus.
Per ataskaitinį laikotarpį organizacija pasipildė penkiais nariais, šiuo metu filiale yra 62 asmenys, tarp jų darbingo amžiaus – 17. Dauguma filialo narių yra vyresnio amžiaus žmonės, turintys didelių specialiųjų poreikių negalią (nuo 2023 metų dalyvumo lygis) bei gyvenantys kaimo vietovėse. Todėl, pirmininkės teigimu, nariams teikiama rūpima informacija prieinama forma ir technologijomis, pildomi įvairūs dokumentai, palydima į viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas, jie aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, kurios praplečia ir palengvina judėjimo, bendravimo galimybes.
Jau penkerius metus asmenų su regėjimo negalia veikla organizuojama buvusio „Saulutės“ darželio pastate. Čia vyksta organizacijos Tarybos posėdžiai, skaitomos paskaitos, į užsiėmimus renkasi knygos mylėtojų klubas „Gyvenimo“ spalvos, Laimos Laukaitienės vadovaujamas rankdarbių būrelis.
Būrelio narės gamina įvairius dirbinius, žaislus, juos eksponuoja renginių metu, pristato mugėse, o šventiniais laikotarpiais puošia Savivaldybės administracijos pastato erdves bei Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčią. Moterys mezgė kojinaites, prisijungdamos prie asociacijos „Neišnešiotukas“ iniciatyvos, dalyvavo jau ketvirtus metus Lietuvos pirmosios ponios D.Nausėdienės inicijuojamoje akcijoje „Mylimiausias mano vaikystės žaislas“.
Knygos mylėtojų klubui priklauso 10 narių, kurie grotuvėlių ir Daisy grotuvų pagalba klauso įgarsintų knygų, užimtumo metu aptaria perskaitytus grožinės literatūros kūrinius, diskutuoja, domisi pasaulio naujienomis, moksliniais išradimais, kurie įskaityti Lietuvos aklųjų bibliotekos žurnaluose.
I.Karsokaitės pastebėjimu, vis populiaresnė tampa virtualioji aklųjų biblioteka ELVIS, iš kurios galima atsisiųsti norimų knygų. LAB Kauno padalinio darbuotoja Gintarė knygas pristato ir į namus, yra nuolatinė klubo narių susibūrimų dalyvė.
I.Karsokaitė pasidžiaugė filialo narės Reginos Karažienės atstovavimu Lietuvos aklųjų sporto federacijos organizuotame kroso čempionate, tačiau kukliai nutylėjo apie savo laimėjimus. Apie tai, kad pirmininkė Irena neseniai iškovojo aukso medalį pasaulio šimtalangių šaškių čempionate tarp aklųjų ir silpnaregių, su pasididžiavimu priminė organizacijos nariai.
Filiale renginių netrūksta, į juos kviečiami socialiniai partneriai, dalyvaujama jų organizuotose veiklose, teminėse popietėse, edukacijose. Organizacijos nariai klausosi paskaitų sveikos gyvensenos klausimais, viešojo saugumo ir kitais klausimais, pasitikrina savo žinias protmūšiuose ir viktorinose, stebi vaidybinius filmus su garsiniu vaizdavimu, lanko muziejų ekspozicijas, vyksta į pažintines ekskursijas.
LASS Prienų filialą sieja graži draugystė su Prienų visuomenės sveikatos biuru, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Prienų J. Marcinkevičiaus viešąja biblioteka, sveikuolių klubu „Versmenė“, Birštono neįgaliųjų draugija, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Organizacija, Prienų krašto muziejumi, Prienų policijos komisariatu ir, žinoma, su Prienų rajono savivaldybe, kurios palaikymas ir finansinė parama prisideda prie filialo veiklos gyvybingumo ir tęstinumo.
Prienų silpnaregius mūsų krašto renginiuose, konkursuose, festivaliuose, sąskrydžiuose, koncertinėse išvykose Lietuvoje bei Lenkijoje skambiai atstovauja praėjusiais metais koncertinės veiklos 50-metį minėjęs meno kolektyvas „Puriena“. Per praėjusius metus kolektyvas, vadovaujamas Onutės Matusevičiūtės, surengė daugiau nei dvi dešimtis koncertų. Vienas iš reikšmingesnių – koncertas Kauno Ąžuolyno bibliotekos Žvaigždžių salėje, surengtas įgyvendinant projektą „Šviesa tamsoje, garsas tyloje“.
Šiais metais, minint poeto P. Širvio 105-ąsias metines, Prienų filialas kartu su „Puriena“ vykdo nevyriausybinių organizacijų projektą „Menas sujungia širdis“, finansuojamą Savivaldybės biudžeto lėšomis. Spėta aplankyti poeto gimtąsias vietas Rokiškio rajone, o spalio mėnesį bus organizuotos žmonių su negalia šaškių varžybos „P. Širvio atminimo“ taurei laimėti.
Pasak I.Karsokaitės, organizacijos metraštyje visi įrašai vienodai svarbūs. Ar tai būtų ąžuoliuko sodinimas, dalyvavimas Baltai mėlynoje vakarienėje, ar išvyka į LR Seimą, apsilankymas Prienų amatų centre, visos veiklos yra kupinos patirties, iššūkių, džiaugsmų ir prasmingų susitikimų. Už bendrystę pirmininkė padėkojo Prienų rajono savivaldybei, LASS prezidentui, VšĮ pietvakarių centro direktorei, visiems partneriams, rėmėjams, savanoriams.
Apie tai, kad LASS Prienų filialo veikla pastebima, gerai vertinama, ir jo pirmininkė bei nariai nusipelnė pagarbos ir padėkos, kalbėjo svečiai: LASS viceprezidentas Vilmantas Balčikonis, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemeras Deividas Dargužis, Prienų krašto muziejaus Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Rūta Levinskienė, Prienų visuomenės sveikatos biuro direktorė Asta Gataveckienė. Prie sveikinimų prisidėjo LASS Pietvakarių centro direktorė Jolanta Kručkauskaitė, Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, asmenų su negalia reikalų koordinatorė Vaida Undzėnienė, Prienų policijos bendruomenės pareigūnė Edita Kubilienė. Linkėjimus silpnaregiams per pirmininkę perdavė ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Svečių žodžiai sustiprino asmenų su regėjimo negalia bendruomenės pasitikėjimą, kad filialo veikla organizuojama reikiama kryptimi, ir tai – ne tik pirmininkės Irenos Karsokaitės, bet ir Tarybos narių nuopelnas. Organizacijos nariai už didelį rūpestį, palaikymą, supratimą, organizuojamas veiklas Irenai Karsokaitei nuoširdžius padėkos žodžius ir vienbalsiai ją perrinko filialo pirmininke dar vienai kadencijai. Į LASS Prienų filialo tarybą išrinktos narės: Irena Jurkšaitienė, Danutė Laurinavičienė, Laima Laukaitienė ir Regina Karažienė.
Kiekvieną silpnaregių susitikimą Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pagyvina dainos ir muzika. Šįkart „Purienos“ dainininkės liko sėdėti tarp žiūrovų, bet neiškentė ir skambiais balsais pritarė geriems bičiuliams iš Palomenės kultūros namų – kaimiškos muzikos ansamblio (vad. Kęstutis Marčiulionis) solistams ir muzikantams.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

