Jau daugiau nei 30 metų rugsėjo pabaigoje visoje Lietuvoje vyksta Europos paveldo dienos, kurių metu gyventojai kviečiami į nemokamus renginius, skirtus kultūros paveldo pažinimui.
Anot Birštono muziejaus muziejinės veiklos administratorės Irmos Kereišienės, Europos paveldų dienomis daugiau nei 50 šalių visoje Europoje atveriami įvairūs objektai, kurie įprastai nėra prieinami lankytojams, žmonės kviečiami dalyvauti įvairiuose pažintiniuose renginiuose, kuriuose pristatoma paveldo vertė ir jų aktualumas. Pasak I. Kereišienės, tai ne tik galimybė aplankyti kultūros paveldo objektus, bet ir kvietimas susimąstyti, kiek daug mūsų gyvenime reiškia paveldas – nuo architektūros iki tradicijų, nuo vietovės istorijos iki bendruomenės pasididžiavimo savo šaknimis.
Šia proga rugsėjo 18 dieną Birštono muziejuje buvo pristatyta paroda „Išnykęs ir išlikęs.
Medinė Birštono architektūra“ bei pristatytas naujas turistinis maršrutas po Birštoną, kuriuo pasivaikščioti vietos gyventojai ir kurorto svečiai galėjo rugsėjo 20 d.
Birštono muziejuje pristatytoje parodoje eksponuojama XIX a.pab.– XXI a. fotografijos, kuriose įamžinta unikali medinė Birštono architektūra: Birštono muziejus, Sakralinis muziejus, Kurhauzas bei dabartinis Turizmo informacijos centras.
Viename iš šių istorinių pastatų – Birštono muziejuje – eksponuojama ir naujoji Birštono muziejininkų parengta paroda. Kaip žinia, dabartinis Birštono muziejus yra įsikūręs buvusioje Stakliškių girininko Antano Katelės viloje. Jo gyvenimą čia mena ne tik išlikęs pastatas, bet ir išsaugoti daiktai, tad ir parodoje galima pamatyti paties A. Katelės krėslą, jo žmonai B. Katelienei priklausiusią rankinę ir kitus to laikmečio dvasią atspindinčius eksponatus.
Pristatydama parodą ir naują turistinį maršrutą „Išnykęs ir išlikęs. Medinė Birštono architektūra“, vyriausioji rinkinių kuratorė dr. Nijolė Vailionytė pastebi, jog šie pastatai savotiškai tapo panašūs į žmones: kai kurie iš jų sulaukė „plastinių operacijų“ – buvo atnaujinti, o kai kurie pakeitė ir savo „profesiją“.
Krašto istoriją kuria žmonės, tačiau, pasak dr. N. Vailionytės, pastatai taip pat, kaip ir žmonės, yra gyvi tol, kol juos kažkas prisimena. Todėl muziejaus darbuotojai kviečia vietos gyventojus pasidalinti savo asmeniniais prisiminimais apie Birštono pastatus, nes, kaip sakė I. Kereišienė, kartais skirtingi žmonės apie tą pastatą turi skirtingus prisiminimus, o gyvasis pasakojimas pasako daugiau nei nuotrauka.
Rimantė Jančauskaitė