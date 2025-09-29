Festivalyje „Palangos miestely“

29 rugsėjo, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių kolektyvas „Aguonėlė“, vadovaujamas šokių vadovės Virginijos Bankauskienės, rugsėjo 12-14 dienomis šoko IX tarptautiniame liaudiškų šokių festivalyje „Palangos miestely“ kartu su svečiais iš Lenkijos ir Latvijos.
Gražų penktadienio vakarą bendrus ratelius suko šokėjai iš skirtingų šalių. Vyko etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“. Šokio žingsniu nuskrieję iki Jūratės ir Kąstyčio skvero, dar parepetavome ir pasivaikščiojome puikiai apšviestu jūros tiltu.
Šeštadienio popietę nuo Tiškevičių alėjos iki Palangos tilto žingsniavo šventinė eisena „Patrepsynė“. Scenoje vyko šventės „Šokis – tai mes“ atidarymas, kur po smagių kalbų buvo galima pasigrožėti įvairių Lietuvos regionų, Latvijos  bei Lenkijos kolektyvų tradiciniais šokiais bei drabužiais. Šventės vedėjai sugebėjo įtraukti ir gausybę žiūrovų bendriems šokiams. Tėveliai ir draugai, atvykę iš Birštono, irgi smagiai pasilinksmino… Gerai, kad visus dalyvius  gardžiai pavalgydino „Močiučių rezidencija“, nes dar laukė pasirodymai prie Kurhauzo.
Vakarą baigė skrabalų virtuozas Karolis Šileika, atlikdamas naujus ir jau žinomus kūrinius…
Sekmadienį visi rinkomės prie jūros, kur vyko nuotaikinga rytinė mankšta bei pusryčiai. Visus sužavėjo senoviniai  žaidimai su puikiais apdovanojimais. Geriausiai sekėsi „Suvartukui“ iš Plungės ir mūsų „Aguonėlei“…
Nijolė Kvietkauskaitė

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *