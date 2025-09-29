Birštone vyko trys šachmatų turnyrai

Gražų ir vasarišką rugsėjo 20–21 d. savaitgalį Birštono sporto ir sveikatingumo centre buvo organizuoti net trys šachmatų turnyrai.
Šeštadienį tradiciškai vyko Atviras greitųjų šachmatų turnyras „Birštono taurei 2025“ laimėti. Jame dalyvavo 93 dalyviai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Palangos, Vilkaviškio, Marijampolės, Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Šiaulių, Plungės, Druskininkų, Šalčininkų, Alytaus, Baltosios Vokės. Turnyre dalyvavo ir Birštono šachmatininkai.
Birštoniečių įskaitoje geriausiai sekėsi auksą iškovojusiam Kazimierui Senavaičiui.
Surinkęs 5 taškus, bendroje įskaitoje jis liko 35-as. Sidabrą pelnė Danutė Urbanavičiūtė (5 tšk.), o bronzą – Raimundas Katilius (5 tšk.), tarp visų dalyvių abu užėmė 37– ąsias vietas.
Turnyre birštoniečių garbę taip pat gynė Justas Martusevičius, Virginija Černevičienė, Pranas Jonikaitis,Vilius Tankevičius, Algimantas Janauskas.
Moksleiviai žaidė kartu su visais, kai kuriems tai buvo pirmosios varžybos. Faustas Japkevičius, Ąžuolas Vaitkevičius surinko po 3 taškus, Aringas Mockevičius – 2,5 taško. Kasparas Juščius, Benas Vaitiekūnas, Luka Vaitkevičiūtė ir Sofija Daškevičiūtė į savo sąskaitą įsirašė po 2 taškus, Adrijus Šalčius – 1,5 taško. Moksleiviai galutinėje rikiuotėje liko už aštuoniasdešimties žaidėjų ribos.
Turnyro nugalėtojo vardą iškovojo vilnietis Justas Dailidėnas.
Sekmadienį vyko Lietuvos mėgėjų žaibo čempionatas. Jame dalyvavo 35 žaidėjai. Birštonietė Danutė Urbanavičiūtė su 4 taškais tarp moterų buvo antra, bendroje įskaitoje – 26 vietoje. Kazimieras Senavaitis pelnė 3,5 taško ir tarp visų dalyvių užėmė 29 vietą. Turnyro nugalėtojo vardą iškovojo Stasys Steponavičius (Kaunas).
Į trečiąjį turnyrą – Lietuvos mėgėjų „Bullet“ šachmatų čempionatą – susirinko 27 dalyviai. Nugalėtojo taurė įteikta Gyčiui Vaicekauskui iš Plungės (8 taškai).
Birštono sporto centro inf.