Praėjo dar vienas Birštono kurorto sezonas – koks jis buvo?

Ši vasara Lietuvoje nedžiugino šiltais orais, todėl nemaža dalis sezoninių verslų susidūrė su tam tikrais iššūkiais. Apie tai, kokia vasara buvo Birštono kurorte, dalinosi jo verslininkai ir lankytojų mėgstamų vietų darbuotojai.
„Negalėčiau pasakyti, kad vasara buvo labai bloga, tačiau tikrai pajautėme, kad sezonas buvo prastesnis. Dėl blogų orų netekome praktiškai visų lankytojų su palapinėmis, kurių anksčiau būdavo tikrai daug“, – pasakojo kempingo „Natur Camp Birštonas“ direktorė Jurgita Žabaliūnienė. Nors lietuviai šią vasarą laiką gamtoje leido pasyviai, moteris pasidžiaugė, kad daug lankytojų sulaukė iš užsienio, kurie šiek tiek atpirko palapinių nuostolius. „Mūsų verslas dar yra jaunas, mes dalyvaujame įvairiose parodose, save reklamuojame kitose šalyse, į tai įdėdami daug įdirbio. Ši vasara parodė, kad darbas gali po truputį atsipirkti“, – sakė ji. Nors ruduo Lietuvoje šiltesnis nei pati vasara, kempingo direktorės teigimu, rugsėjį daugiau lankytojų neatsirado. „Nesvarbu, kad ruduo šiltas, jei vasara pasibaigė, lankytojų tik mažėja. Visi išeina į darbus, mokyklas, geriau leidžia laiką miestuose, o ne gamtoje“, – atviravo J. Žabaliūnienė. Ji patikino, kad iki rugsėjo galo dirba tik dėl keliautojų iš užsienio, kurie karts nuo karto užsuka į kempingą.
Kiek lengvesnė vasara buvo Birštono laivybos verslui. Laivo „Algirdas“ savininkas Mindaugas Žiedelis tikino, kad didelio skirtumo su praeitais sezonais nepajautė ir finansiškai nenukentėjo. „Šiais metais gal tik 20 procentų mažiau lankytojų buvo, bet to skirtumo nelabai jautėsi. Praėjusį sezoną vien laivu „Algirdas“ praplukdėme apie šešis tūkstančius žmonių, o šiais metais susirinko per keturis tūkstančius lankytojų“, – apie situaciją pasakojo M. Žiedelis. Laivo savininkas pripažino, kad tikrai mažiau žmonių poilsiavo kurorte, išsigando prastesnių orų, tačiau vis tiek visi plaukimai buvo įvykdyti ir nė karto laivas neplaukė tuščias. „Žinoma, gal nebent pastebėjau lankytojų pokytį. Šiais metais daugiau buvo vyresnio amžiaus žmonių, kurie nebijojo lietaus ir vis tiek rinkosi mūsų pramogą“, – sakė jis. Vis tik, priešingai nei „Natur Camp Birštonas“, verslininkas pastebėjo keliautojų iš užsienio sumažėjimą. „Anksčiau ir iš Vokietijos, ir iš Izraelio atvažiuodavo, tačiau šią vasarą jų buvo žymiai mažiau“, – sezono pokyčiais dalinosi Žiedelis.
Mažiau sezoniškesnis verslas, restoranas „Pievos“, nors ir prasidėjus rudeniui, lankytojų mažėjimu nesiskundžia. „Sezono pradžia buvo lėta, netgi monotoniška, tačiau, įsibėgėjant vasarai, žmonių daugėjo. Visgi restoranas yra Birštono kurorte, kai viskas labiau atgyja vasaros metu“, – mintimis dalinosi ne pirmą sezoną restorane dirbantis Paulius Deltuva. Vis tik jis patikino, kad nemažai žmonių nebenori išlaidauti ir pradėjo rinktis namuose gamintą maistą bei vis rečiau lankytis restoranuose. „Natūralu, kad lankytojų skaičius nebuvo toks didelis kaip anksčiau. Tačiau sezonas Birštone nesibaigia rugpjūčio 31 dieną, tad mes vis dar džiaugiamės atvykstančiais svečiais ir tikimės, jog rudeniškas oras tik paskatins žmones praleisti laiką mūsų jaukioje aplinkoje“, – sakė P.Deltuva.
Smiltė Pikaitė
