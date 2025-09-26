Aktyvi sveikuolių Judumo savaitė 

Gražią  rugsėjo 20 d. pavakarę  Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai susirinko į estradą, į pasagos mėtymo varžybas. Susirinko 17 sveikuolių,  linksmai nusiteikusių, pasiilgusių tarpusavio bendravimo.   
Vytautas Gedminas su žvitriu anūku paruošė pasagos mėtymo aikštelę, kur visi entuziastingai mėtė pasagą, varžėsi tarpusavyje. Pirmą vietą užėmė Vytautas Gedminas, antrą – Danutė Urbonavičiūtė, trečią – Genutė Vaitkuvienė. Nugalėtojai buvo apdovanoti sveikuoliškais prizais. Po varžybų  dar vaišinomės arbata, sausainiais. Smagiai ir aktyviai praleidom laiką.
Kiti skubėjo prie  Birštono  kultūros  centro, kur, vadovaujant  „Raskilos“ vadovei Romai  Ruočkienei, dalyvavome  akcijoje  „Visa  Lietuva  šoka“ ir išmokome naują  šokį…
Šeštadienį  tie, kurie  nekasė  bulvių, aktyviausieji „Šilagėlės“ sveikuoliai (Vytautas Šeškevičius, Veronika Bukevičienė, Vida Bovnes, Dana Mickienė, Matėjus Micka, Aldona Žaliauskienė) dalyvavo Prienų visuomenės sveikatos biuro organizuotame žygyje į Naravų piliakalnį. Jame dalyvavo gausus būrys dalyvių. Žygio metu nuėjome 12 km ratą. Oras buvo puikus, švietė saulė, grožėjomės nuostabia gamta, žaliais šilais, gražiomis sodybomis. Vaizdas nuo piliakalnio – įspūdingas. Džiaugėmės aktyviai praleista  diena ir mūsų gražia  Lietuva.
Dvi  „Šilagėlės“ narės – Vida ir  Nijolė – ėjo  „Camino  Lituano“ žygyje po Aukštaitiją – Svėdasai – Lašiniai – Mikieriai, nužingsniavo 35 km. „Vyšnia  ant torto“ buvo smuikininkės R. Domarkaitės, kilusios  iš šių kraštų,  pasirodymas keliauninkams kartu su ukrainiečiais. Ėjome net ir  bekele, kad dar geriau pažintume mūsų Lietuvą.
