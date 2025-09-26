Aktyvi sveikuolių Judumo savaitė 

Gražią rugsėjo 20 d. pavakarę Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai susirinko į estradą, į pasagos mėtymo varžybas. Susirinko 17 sveikuolių, linksmai nusiteikusių, pasiilgusių tarpusavio bendravimo.
Vytautas Gedminas su žvitriu anūku paruošė pasagos mėtymo aikštelę, kur visi entuziastingai mėtė pasagą, varžėsi tarpusavyje. Pirmą vietą užėmė Vytautas Gedminas, antrą – Danutė Urbonavičiūtė, trečią – Genutė Vaitkuvienė. Nugalėtojai buvo apdovanoti sveikuoliškais prizais. Po varžybų dar vaišinomės arbata, sausainiais. Smagiai ir aktyviai praleidom laiką.
Kiti skubėjo prie Birštono kultūros centro, kur, vadovaujant „Raskilos“ vadovei Romai Ruočkienei, dalyvavome akcijoje „Visa Lietuva šoka“ ir išmokome naują šokį…
Šeštadienį tie, kurie nekasė bulvių, aktyviausieji „Šilagėlės“ sveikuoliai (Vytautas Šeškevičius, Veronika Bukevičienė, Vida Bovnes, Dana Mickienė, Matėjus Micka, Aldona Žaliauskienė) dalyvavo Prienų visuomenės sveikatos biuro organizuotame žygyje į Naravų piliakalnį. Jame dalyvavo gausus būrys dalyvių. Žygio metu nuėjome 12 km ratą. Oras buvo puikus, švietė saulė, grožėjomės nuostabia gamta, žaliais šilais, gražiomis sodybomis. Vaizdas nuo piliakalnio – įspūdingas. Džiaugėmės aktyviai praleista diena ir mūsų gražia Lietuva.
Dvi „Šilagėlės“ narės – Vida ir Nijolė – ėjo „Camino Lituano“ žygyje po Aukštaitiją – Svėdasai – Lašiniai – Mikieriai, nužingsniavo 35 km. „Vyšnia ant torto“ buvo smuikininkės R. Domarkaitės, kilusios iš šių kraštų, pasirodymas keliauninkams kartu su ukrainiečiais. Ėjome net ir bekele, kad dar geriau pažintume mūsų Lietuvą.
Nijolė Juozaitienė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
