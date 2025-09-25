Šokio sūkuryje – prieniškiai penktadienį minėjo akciją „Visa Lietuva šoka“

Rugsėjo 19 dieną, penktadienį, prie Prienų kultūros ir laisvalaikio centro dalyviai rinkosi paminėti jau vienuoliktą kartą organizuojamos etninės kultūros iniciatyvos – akcijos „Visa Lietuva šoka“. Visi norintieji kartu su įvairių tautinių šokių kolektyvais mokėsi naujų ir jau kiek primirštų tautinių šokių.
„Čia, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro aikštėje, susirinko keturios kartos – nuo 4 iki 84 metų šokėjų. Mes tikimės, jog nesudėtingi ir smagūs mūsų senolių tautiniai šokiai suburs visus į bendrą ratą. Kartu susisukime į šokių sūkurį,“ – kviesdama visus dalyvius bendram šokiui renginį pradėjo jo vedėja. Jos teigimu, jau vienuoliktą kartą Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojama akcija „Visa Lietuva šoka“ skatina bendrystės ir vienybės jausmą visoje Lietuvoje, nes į šokį jungtis gali visi – nesvarbu, ar esi šios srities profesionalas, ar niekada šio meno nebandęs praeivis.
Šiai minčiai pritarė ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokytoja Rima Lyberienė, kuri pradinių klasių mokinius tautinio meno moko jau 36 metus. „Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi tą mažą meilės sėklytę folklorui, tik reikia ją mokėti surasti ir užauginti,“ – mintimis apie šių laikų įsitraukimą į folklorą dalinosi mokytoja. Pedagogė taip pat pridūrė, kad net ir šiomis dienomis jaunimas turi visas galimybes išmokti tautinį meną paversti savo kasdienybės dalimi. „Mes vaikus folkloro mokome nuo pat pradinių klasių ir tos pamokos tikrai nebūna monotoniškos – ne tik šokame, bet ir mokomės istorijos, žaidžiame su tuo susijusius žaidimus, ugdome tikrąsias lietuviškas vertybes. Vaikams tai yra puikiausia terpė pamilti tautinį meną, ypač kai visos mokytojos yra dainuojančios ir šokančios, rodančios puikų pavyzdį jiems“, – pasakojo R. Lyberienė. Jos teigimu, nors ne visi vyresnėse klasėse tęsia tautinio šokio kelią, vis tik nemažai daliai vaikų tai tampa ne tik hobiu, bet ir gyvenimo būdu, kurį puoselėja net ir sulaukę vyresnio amžiaus.
Būtent tokiu keliu pasuko liaudiškų šokių kolektyvo „Ringis“ šokėja Vilma, kuri su šokiu yra susiejusi didžiąją savo gyvenimo dalį. „Kiekvienais metais dalyvaujame šioje akcijoje, nes vis tik tai yra bendrystė. Didelis džiaugsmas kartu su mylimais žmonėmis, kurie yra pozityvūs, motyvuoti, nuoširdūs, užsiimti ta pačia veikla“, – pasakojo tautinių šokių puoselėtoja. Ji taip pat užtikrintai patikino, kad net ir modernėjančiame pasaulyje jaunimas neužmiršta tikrųjų tradicijų ir renkasi tautinio meno būrelius.
Viena iš tokių jaunimo atstovių yra renginyje dalyvavusi penktokė Abigailė, „Ąžuolo“ progimnazijos mokinė. Nors mergaitė mokykloje neprivalo lankyti folkloro pamokų, tautinio meno ji vis dar neapleidžia. „Tokios pamokos mums jau nebevyksta, tačiau visada sutinku dalyvauti įvairiuose renginiuose, nes man patinka ši veikla ir jos metu aš atsipalaiduoju,“ – pasakojo Abigailė. Jos nuomone, šokio metu, norint mėgautis procesu, reikia mokėti suprasti ne tik save, bet ir pažinti savo šokio partnerį, prie kurio turi prisitaikyti.
Vis tik ne vienas renginio dalyvis apie šią akciją sužinojo pirmą kartą. „Nieko bendra neturiu su šokiais ir niekada nesu to bandęs, bet smagu matyti tautiniais drabužiais apsirengusius pačius mažiausiuosius. Vis dėlto jie yra mūsų ateitis, kurie turės išsaugoti tradicijas“, – renginio įspūdžiais dalinosi praeivis Vytautas.
Renginyje, kuris organizuojamas nuo 2015 metų, susirinko per dešimt tautinio meno kolektyvų iš Prienų bei rajono. Projektą „Visa Lietuva šoka“ rengiantis Lietuvos nacionalinis kultūros centras į akciją prisijungti kviečia visus – nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties – dalyvauti akcijoje, kam atrasti, o kam ir vėl pasimėgauti savos tradicijos, šokio bei bendrystės džiaugsmais.
Smiltė Pikaitė
