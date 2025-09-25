Pastatų renovacija, gatvių remontas, planuojamos statybos kalba apie miesto gyvybingumą

Rugsėjo 19 d. Prienų rajono savivaldybėje surengtoje spaudos konferencijoje meras Alvydas Vaicekauskas kartu su vicemerais Laimute Jančiukiene ir Deividu Dargužiu, Administracijos direktore Jūrate Mickevičiene, dalyvaujant mero patarėjoms Viktorijai Ignatavičienei ir Aurelijai Uldinskienei, pristatė svarbiausias pastarųjų mėnesių Savivaldybės veiklos aktualijas. Tai – vykdomi ir būsimi projektai, ištuštėjusių ir apleistų pastatų tvarkymas, valstybinės žemės sklypų pardavimas, kelių, miesto gatvių, šaligatvių, daugiabučių namų kiemų atnaujinimas, naujų traukos vietų Prienuose sukūrimas. Buvo paliestos ir sporto klubų finansavimo, kitos svarbios temos bei atsakyta į žiniasklaidos atstovų klausimus. “
Aplinkos teršėjai bus baudžiami
Vieną iš spaudos konferencijų temų iškėlė socialinių tinklų lankytojai – dėl maudykloms taikomų higienos normų reikalavimų neatitinkančios vandens kokybės Beržyno parke esančiame tvenkinyje. Savivaldybės vadovų teigimu, vandens tvenkinyje švara priklauso nuo pačių gyventojų sąmoningumo. Jie keliskart pabrėžė, kad bus griežčiau tikrinami prie upelio esančių privačių valdų savininkai, iš jų reikalaujama dokumentų, kaip jie tvarko nuotekas, o aplinkos teršėjai bus baudžiami baudomis. Meras tikisi ir visuomenės pagalbos, prašo visus, pastebėjusius, kad buitinės nuotekos išleidžiamos į upelį, informuoti Savivaldybės viešosios tvarkos specialistus.
Centralizuota buhalterija – kur privalumai?
Kitas įvairių vertinimų sulaukęs klausimas yra susijęs su prieštaravimų sulaukusiu Prienų rajono savivaldybės tarybos priimtu sprendimu centralizuoti savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijas, o specialistus sukelti „po vienu stogu“. Savivaldybės vadovai spaudos konferencijoje teigė, kad toks žingsnis tikrai pasiteisins. Anot mero, įstaigų vadovams neteks sukti galvos, kur surasti trūkstamą buhalterį, bus suvienodinti specialistų darbo krūviai, sumažės skirtumas tarp didžiausių ir mažiausių atlyginimų koeficientų, bus atsisakyta rankinio darbo. A.Vaicekausko pastebėjimu, įdiegus vieningus buhalterinės apskaitos standartus visoms Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms, atnaujinus IT programas, taps prieinamesnis ir finansinės atskaitomybės duomenų valdymas. Dalis specialistų įsikūrė ką tik modernizuotame pastate su rekuperacine sistema, šalia „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, kur, anot mero, jiems sudarytos itin geros darbo sąlygos.
A.Vaicekauskas pripažino, kad kiekviena naujovė – dokumentų tvarkymas, duomenų suvedimas, programinės įrangos diegimas – pradžioje kelia tam tikrų iššūkių, padidėja darbo krūvis, bet po metų bus galima skaičiuoti reformos privalumus.
Bešeimininkių pastatų mažėja – tam prireikia ir teismo sprendimo
Pokalbiui pasisukus apie šeimininkų netvarkomų, likimo valiai paliktų pastatų Prienų mieste ir rajone situaciją, Savivaldybės ir Administracijos vadovai papasakojo, kokių priemonių buvo imtasi šiai problemai spręsti. Administracijos direktorė J.Mickevičienė informavo, kad savininkams neprižiūrint turimų pastatų, jiems taikoma administracinė atsakomybė arba kreipiamasi į teismą dėl pastatų pripažinimo bešeimininkiais.
Jos teigimu, 39 asmenims yra išsiųsti pranešimai už pastatų nepriežiūrą, 4 iš jų skirtos baudos. Šiemet bešeimininkiais pripažinti 8 statiniai, esantys Prienų mieste, Pakuonio, Jiezno, Stakliškių, Veiverių seniūnijose. Teismui perduoti dokumentai dėl 16 pastatų, esančių Stakliškių ir Balbieriškio seniūnijose, pripažinimo bešeimininkiais. Pernai buvo nugriauti 5 apleisti statiniai Balbieriškio, Stakliškių ir Pakuonio seniūnijose, šiemet planuojama nugriauti 4. Šiuos darbus Savivaldybė vykdo savo lėšomis.
Labiausiai matomi miesto reprezentacinėse vietose esantys apleisti pastatai, dėl jų Savivaldybės vadovai sulaukia ir nemažai klausimų, ir nepalankių komentarų. Pasak mero A.Vaicekausko, buvusį „Revuonos“ viešbutį valdančiam verslininkui yra skirta ne viena bauda už tai, kad netvarko pastato, kviestas pokalbio į Savivaldybę jis neatvyko, todėl dabar planuojami veiksmai kartu su paveldosaugininkais. Buvusios valgyklos pastatas Prienų kareivinėse pripažintas bešeimininkiu, tačiau dar reikia atlikti su žemės sklypu susijusias procedūras. Verslininkai, įsigiję medinį DOSAAF pastatą Vytauto g. ir jo vietoje planuojantys viešbutį, yra pasiruošę jį nugriauti, laukiama Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos sprendimo.
Neseniai sulaukta geros žinios iš Turto banko, jam priklausantis pastatas Kauno g. 2 bus renovuojamas. Kadangi jame yra nemažai įsikūrusių įstaigų, kabinetus nuomojančių organizacijų, Savivaldybė įsipareigojusi surasti jų veiklai tinkamas patalpas, į kurias jos galėtų laikinai persikelti.
Viliamasi, kad privačiam asmeniui parduotas Prienų pašto pastatas taipogi nestovės tuščias, o jame veikusi įstaiga persikelia į kitas patalpas, esančias šalia Laisvės aikštės.
Tuščių mokyklų pastatus sieks parduoti
Uždarius kelias rajono mokyklas, kyla nerimo, kad jų pastatai sunyks be nuolatinės priežiūros. Mero teigimu, nors buvusių profesinio rengimo centro patalpų Balbieriškyje nepasisekė parduoti aukcione, joms bus ieškoma naujų pirkėjų. Su Užuguosčio bendruomenėmis taip pat aptarta buvusios mokyklos pardavimo galimybė, patalpos tiktų ir socialinės srities veiklai. Pastatu, kuriame veikė N.Ūtos mokykla, domisi verslininkai.
Kitų mokyklų pastatai bus naudojami rajono įstaigų poreikiams: Ašmintos daugiafunkciame centre veikia laisvalaikio salė, biblioteka, sporto salė pasiūlyta Prienų sporto centrui treniruotėms. Šilavoto mokykla skirta asociacijų veiklai, į Pakuonio mokyklą bus perkelti muziejaus fondai.
Spaudos konferencijoje taip pat pristatyti laisvi valstybinės žemės sklypai Prienų ir Jiezno miestuose, pasidalinta Savivaldybės ketinimais juos parduoti aukcionuose.
Darbai dėl gyventojų patogumo
Pastaruoju metu Prienų mieste vyksta nemažai tvarkybos darbų. Gavus lėšų iš Inovacijų agentūros, pradėta Kęstučio gatvės atkarpos rekonstrukcija, ruošiamasi pėsčiųjų ir dviračių tako Pramonės gatvėje įrengimo darbams. Vicemeras Deividas Dargužis kalbėjo apie skiriamą dėmesį daugiabučių namų kiemų sutvarkymui, automobilių aikštelių praplėtimui Vytauto ir J. Brundzos gatvėse, pėsčiųjų takų atnaujinimui ir prieigų prie šaligatvių tiesimui – Stadiono mikrorajone.
Prasidėjus Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Revuonos gatvėje rekonstrukcijos darbams, Savivaldybė ketina šioje gatvėje įrengti dvi parkavimo aikšteles, skirtas pacientams ir netoliese esančių įstaigų lankytojams, jose turėtų tilpti 56 automobiliai (su vietomis elektromobiliams bei negalias turintiems asmenims). Mero pastebėjimu, projektas yra sudėtingas dėl durpingo grunto, jo iškasimas, pagrindo sutvirtinimas pabrangino darbų sąmatą, todėl Taryba pritarė, kad Savivaldybė paimtų per 800 tūkst. eurų paskolą. Taipogi bus tvarkoma Revuonos gatvės atkarpa prie turgaus. Netrukus moksleiviams ir mikrorajono gyventojams bus atvertas rekonstruotas „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadionas.
Pasak Savivaldybės vadovų, 2025 metais į rajono kelius bus investuota maždaug 2 mln. eurų, pusė sumos – iš rajono biudžeto. Visgi darbų apimtys didelės, todėl planuojama spalio mėnesį peržiūrėti biudžetą ir surasti papildomų lėšų keliams.
Į pastebėjimą, kad Prienai virsta statybų aikštele, meras atsakė: „Tai reiškia, kad mūsų miestas yra gyvybingas“.
Dalė Lazauskienė