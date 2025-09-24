Kartu keliaujame, stipriname tarpusavio ryšius

Prienų socialinių paslaugų centro Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyriaus darbuotojos nepraleidžia progos vieną kartą per metus apsilankyti vienoje iš pasirinktų Prienų rajono seniūnijų.
Šios tradicijos tikslas yra ne tik susipažinti su konkrečia vietove, lankomais objektais ar išgirsti vietos istorijas, bet ir sustiprinti komandos narių tarpusavio ryšius, prisidėti prie organizacijos mikroklimato gerinimo.
Rugsėjo 11 d. vykome į Veiverius, kur mus pasitiko individualios priežiūros darbuotoja Inga Poderienė. Pagal darbuotojos sudarytą maršrutą pirmiausia įžengėme į Dievo namus – Veiverių Šv. Liudviko bažnyčią. Čia pat Daivos Balandienės buvome pakviesti užeiti ir į bažnyčios prieigose esantį kun. Kazimiero Skučo Rimorystės muziejų.
Muziejaus darbuotoja papasakojo mums apie rimoriaus amatą, dalinosi žiniomis apie karietas, roges bei kitus muziejaus eksponatus. Viešnagės metu pirmą kartą aplankėme ir modernią Skriaudžių buities muziejaus Kalendorių ekspoziciją. Muziejininkė Kristina Pažėrienė neleido darbuotojams nuobodžiauti, nes turėjome įveikti ne vieną užduotį, pvz., reikėjo kiekvienam išsiaiškinti, kurią savaitės dieną gimė.
Nelabai palankios rudens oro sąlygos nesutrukdė darbuotojams užsiimti nuotaikingomis veiklomis Skriaudžių buities muziejuje – čia atlikome visą komandą įtraukiančią kūrybinę užduotį, kartu žaidėme, bendravome ir džiaugėmės vienas kito draugija. Tariame AČIŪ Ingai Poderienei už suorganizuotą išvyką ir šiltą priėmimą Veiverių krašte, dėkojame visai komandai už aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą į mus vienijančias veiklas.
Parengta pagal Prienų socialinių paslaugų centro informaciją

